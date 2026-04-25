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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ສະໜັບສະໜູນວິໄສທັດ ແລະ ວິທີເຂົ້າເຖິງຂອງ UNESCO ເພື່ອມະນຸດ

ຫວຽດນາມ ສະໜັບສະໜູນວິໄສທັດ ແລະ ວິທີເຂົ້າເຖິງ “UNESCO ເພື່ອມະນຸດ”, ຖືມະນຸດເປັນໃຈກາງຂອງອົງການ
      ຄະ​ນະ​ຜູ້​ແທນ ຫວຽດ​ນາມ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 224  

ແຕ່​ວັນ​ທີ 08 – 23 ເມ​ສາ, ຢູ່​ນະ​ຄອນ​ຫຼຼວງ ປາ​ຣີ, ປະ​ເທດ ຝ​ລັ່ງ, ຄະ​ນະ​ຜູ້​ແທນ​ ຫວຽດ​ນາມ ນຳ​ໂດຍ​ທ່ານ ໂງ​ເລ​ວັນ, ຮອງ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ ໄດ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຄັ້ງ​ທີ 224 ຂອງ​ສະ​ພາ​ບໍ​ລະ​ຫານ​ງານອົງ​ການ​ເພື່ອ​ການສຶກ​ສາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ ແລະ ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ (UNESCO).

ທີ່ກອ​ງ​ປະ​ຊຸມ, ທ່ານ ໂງ​ເລ​ວັນ ຢຶນ​ຢັນ​ວ່າ ຫວຽດ​ນາມ ສະໜັບ​ສະ​ໜູນ​ວິ​ໄສ​ທັດ ແລະ ວິ​ທີ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ “UNESCO ເພື່ອ​ມະ​ນຸດ”, ​ຖື​ມະ​ນຸດ​ເປັນ​ໃຈ​ກາງ​ຂອງ​ອົງ​ການ; ທຸກ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ ແລະ ລາຍ​ການ​ຕ້ອງ​ຕອບ​ສະ​ໜອງ​ຄວາມ​ຕ​້ອງ​ການ​ຢ່າງ​ແທດ​ຈິງ​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ຊົນ, ພິ​ເສດ​ແມ່ນ​ບັນ​ດາ​ກຸ່ມ​ມີ​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ສູງ. ດ້ວຍ​ຂີດ​ໝາຍ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະ​ຫຼອງ 50 ປີ​ແຫ່ງວັນສ້າງ​ຕັ້ງ​ການ​ພົວ​ພັນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື ຫວຽດ​ນາມ - UNESCO ໃນ​ປີ 2026 (1976 – 2026), ຫວຽດ​ນາມ ໃຫ້​ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນ​ຍາ ​ຈະບໍ່​ພຽງ​ແຕ່​ແມ່ນ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ທີ່​ຕັ້ງ​ໜ້າ​ຂອງ UNESCO ເທົ່າ​ນັ້ນ, ຫາກ​ຍັງ​ແມ່ນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ພ້ອມ​ກັນ​ສ້າງ​ສັນ​ອະ​ນາ​ຄົດ​ຢ່າງ​ແທດ​ຈິງ ແລະ ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ, ເພື່ອ​ໂລກ​ແຫ່​ງ​ສັນ​ຕິ​ພາບ, ສະ​ຖຽນ​ລະ​ພາບ ແລະ ຄວາມ​ວັດ​ທະ​ນາ​ຖາ​ວອນ​ລວມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ, ມອບນາມມະຍົດວິລະຊົນກຳລັງປະກອບອາວຸດປະຊາຊົນໃຫ້ທະຫານເຂດ 5

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ, ມອບນາມມະຍົດວິລະຊົນກຳລັງປະກອບອາວຸດປະຊາຊົນໃຫ້ທະຫານເຂດ 5

ປະເທດຊາດພວມກ້າວເຂົ້າສູ່ໄລຍະພັດທະນາໃໝ່ ດ້ວຍຄວາມຮຽກຮ້ອງທີ່ສູງກ່ຽວກັບພື້ນຖານປ້ອງກັນຊາດທົ່ວປວງຊົນໃຫ້ມີຄວາມໝັ້ນຄົງ, ເຂັ້ມແຂງ.
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