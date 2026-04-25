ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ສະໜັບສະໜູນວິໄສທັດ ແລະ ວິທີເຂົ້າເຖິງຂອງ UNESCO ເພື່ອມະນຸດ
ແຕ່ວັນທີ 08 – 23 ເມສາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼຼວງ ປາຣີ, ປະເທດ ຝລັ່ງ, ຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ນຳໂດຍທ່ານ ໂງເລວັນ, ຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 224 ຂອງສະພາບໍລະຫານງານອົງການເພື່ອການສຶກສາວິທະຍາສາດ ແລະ ວັດທະນະທຳສະຫະປະຊາຊາດ (UNESCO).
ທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານ ໂງເລວັນ ຢຶນຢັນວ່າ ຫວຽດນາມ ສະໜັບສະໜູນວິໄສທັດ ແລະ ວິທີເຂົ້າເຖິງ “UNESCO ເພື່ອມະນຸດ”, ຖືມະນຸດເປັນໃຈກາງຂອງອົງການ; ທຸກນະໂຍບາຍ ແລະ ລາຍການຕ້ອງຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຢ່າງແທດຈິງຂອງປະຊາຊົນ, ພິເສດແມ່ນບັນດາກຸ່ມມີຄວາມສ່ຽງສູງ. ດ້ວຍຂີດໝາຍສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມື ຫວຽດນາມ - UNESCO ໃນປີ 2026 (1976 – 2026), ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາ ຈະບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນສະມາຊິກທີ່ຕັ້ງໜ້າຂອງ UNESCO ເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືພ້ອມກັນສ້າງສັນອະນາຄົດຢ່າງແທດຈິງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ, ເພື່ອໂລກແຫ່ງສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ ແລະ ຄວາມວັດທະນາຖາວອນລວມ.