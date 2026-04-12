ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ສະໜັບສະໜູນຢ່າງແຮງລະບົບການຄ້າຫຼາຍຝ່າຍ
ວັນທີ 10 ເມສາ, ທ່ານ ມາຍຟານຢຸງ, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ຢູ່ຂ້າງອົງການການຄ້າໂລກ (WTO) ໄດ້ມີການພົບປະກັບທ່ານນາງ Ngozi Okonjo-Iweala, ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ WTO, ເພື່ອແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບການກຳນົດທິດວຽກງານໃນໄລຍະຈະມາເຖິງຂອງອົງການ, ກໍ່ຄືຢືນຢັນຄືນໃໝ່ການສະໜັບສະໜູນຂອງ ຫວຽດນາມ ຕໍ່ລະບົບການຄ້າຫຼາຍຝ່າຍ.
ທີ່ການພົບປະ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ມາຍຟານຢຸງ ຢືນຢັນຄືນໃໝ່ຫຼັກໝັ້ນສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍຂອງ ຫວຽດນາມ ແລະ ຍາມໃດ ຫວຽດນາມ ກໍ່ເປັນສະມາຊິກທີ່ຕັ້ງໜ້າ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ WTO, ເຂົ້າຮ່ວມບັນດາການເຄື່ອນໄຫວ, ວາລະປຶກສາຫາລື ແລະ ເຫດການຢູ່ນອກກອງປະຊຸມຢ່າງຄົບຖ້ວນ. ສຳລັບ ຫວຽດນາມ, WTO ສືບຕໍ່ຮັກສາບົດບາດສຳຄັນພິເສດໃນການສ້າງບັນດາຫຼັກການການຄ້າໃຫ້ມີສະຖຽນລະພາບ, ອາດສາມາດຄາດຄະເນໄດ້ ແລະ ມີຄວາມຍຸຕິທຳ, ຜ່ານນັ້ນ ກໍ່ປະກອບສ່ວນປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳຂອງບັນດາສະມາຊິກ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນບັນດາປະເທດພວມພັດທະນາ.
ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ມາຍຟານຢຸງ ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ທ່ານ ນາງ Ngozi Okonjo-Iweala ຊາບເລື່ອງ ຫວຽດນາມ ຕົກລົງເຂົ້າຮ່ວມສັນຍາເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານເປີດກວ້າງ (ITA2) ຢ່າງເປັນທາງການ.