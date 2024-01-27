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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ສະເໜີໃຫ້ ອາຊຽນ, ຈີນ, ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ສ.ເກົາຫຼີ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືດ້ານທ່ອງທ່ຽວ

3 ປະເທດຄູ່ຮ່ວມມື ຈີນ, ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ສ.ເກົາຫຼີ ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນຕະຫຼາດທ່ອງທ່ຽວທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ, ຈຸດສຸມຂອງບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງນອນໃນກຸ່ມ 5 ຕະຫຼາດມີແຂກທ່ອງທ່ຽວແຖວໜ້າຢູ່ ຫວຽດນາມ ໃນປີ 2023 ອີກດ້ວຍ.
ທ່ານ ຫງວຽນວັນຮຸ່ງ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ

ໃນຂອບເຂດເວທີປາໄສທ່ອງທ່ຽວ ອາຊຽນ (ATF) 2024, ພວມຈັດຂຶ້ນຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 26 ມັງກອນ. ປະເທດເຈົ້າພາບ ລາວ ແລະ ຈີນ ໄດ້ເປັນປະທານຮ່ວມກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີທ່ອງທ່ຽວ ອາຊຽນ + 3 (ຈີນ, ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ສ.ເກົາຫຼີ) ຄັ້ງທີ 23.  

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານ ຫງວຽນວັນຮຸ່ງ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ, ເນັ້ນໜັກວ່າ, 3 ປະເທດຄູ່ຮ່ວມມື ຈີນ, ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ສ.ເກົາຫຼີ ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນຕະຫຼາດທ່ອງທ່ຽວທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ, ຈຸດສຸມຂອງບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງນອນໃນກຸ່ມ 5 ຕະຫຼາດມີແຂກທ່ອງທ່ຽວແຖວໜ້າຢູ່ ຫວຽດນາມ ໃນປີ 2023 ອີກດ້ວຍ.

ທ່ານລັດຖະມົນຕີສະເໜີໃຫ້ບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ເພີ່ມທະວີການເຊື່ອມຕໍ່, ໜູນຊ່ວຍບັນດາສູນ ອາຊຽນ ປະຈຳ ຈີນ, ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ສ.ເກົາຫຼີ ໃນການເຄື່ອນໄຫວໂຄສະນາ. ສົມທົບກັບການເຂົ້າຮ່ວມບັນດາງານວາງສະແດງ, ງານຕະຫຼາດນັດຢູ່ 3 ປະເທດຄູ່ຮ່ວມມື ແລະ ປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ຮ້ານວາງສະແດງສິນຄ້າລວມຂອງການທ່ອງທ່ຽວ ອາຊຽນ ໃຫ້ມີຊີວິດຊີວາກວ່າ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວເບິ່ງ​ແຍງ​ດູ​ແລ​ບຸນ​ເຕັດ​ໃຫ້ ປ​ຊ​ຊ ຢູ່​ແຂ​ວງ ລ້າງ​ເຊີນ

ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວເບິ່ງ​ແຍງ​ດູ​ແລ​ບຸນ​ເຕັດ​ໃຫ້ ປ​ຊ​ຊ ຢູ່​ແຂ​ວງ ລ້າງ​ເຊີນ

ທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນດຶກຫາຍ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ, ມອບຂອງຂັວນ 200 ພູດ ໃຫ້ສະມາຊິກຊາວໜຸ່ມ, ຜູ້ອອກແຮງງານ 200 ຄົນທີ່ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນບໍລິເວນແຂວງລ້າງເຊີນ ຢູ່ລາຍການ “ບຸນເຕັດແຫ່ງຄວາມເຕົ້າໂຮມກັນ-ລະດູບານໃໝ່ແຫ່ງຄວາມແບ່ງປັນ” ປີ 2024.
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