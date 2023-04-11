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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ - ລາວ - ໄທ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື, ລົງທຶນ, ການຄ້າ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ

ເວທີປາໄສເຊື່ອມຕໍ່ຊຸກຍູ້ການລົງທຶນ, ການຄ້າ, ທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ - ລາວ - ໄທ ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 10 ເມສາ, ຢູ່ນະຄອນ ປາກເຊ, ແຂວງ ຈຳປາສັກ, ປະເທດ ລາວ.
  ທີ່ເວທີປາໄສ (ພາບ: baokontum.com.vn)  

ເຂົ້າຮ່ວມເຫດການມີຜູ້ຕາງໜ້າອຳນາດການປົກຄອງ, ວິສາຫະກິດ ແລະ ສະມາຄົມບັນດາແຂວງຂອງ 2 ປະເທດ: ຫວຽດນາມ - ລາວ - ໄທ. ໃນນັ້ນ, ຝ່າຍ ຫວຽດນາມ ລວມມີ: ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ກວາງຈີ້, ດ່ານັ້ງ, ກວາງນາມ, ກວາງງ້າຍ, ແຄງຮ່ວາ, ກອນຕຸມ, ຢາລາຍ, ບິ່ງເຢືອງ, ດົ່ງນາຍ, ດົ່ງທາບ.

ທີ່ເວທີປາໄສ, ບັນດາແຂວງ, ນະຄອນຂອງ 3 ປະເທດໄດ້ແບ່ງປັນກ່ຽວກັບຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ, ທ່າແຮງ, ນະໂຍບາຍດຶງດູດການລົງທຶນ ແລະ ສະເໜີເນື້ອໃນຮ່ວມມືລະຫວ່າງບັນດາຝ່າຍ; ສ້າງແຜນການ, ຜັນຂະຫຍາຍເນື້ອໃນຮ່ວມມື ປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ການພັດທະນາແລວເສດຖະກິດຕາເວັນອອກ - ຕາມເວັນຕົກ. ກໍ່ທີ່ເວທີປາໄສ, ສະມາຄົມການຄ້າເອເລັກໂຕນິກ ຫວຽດນາມ (VECOM) ໄດ້ເຊັນຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ສະມາຄົມການຄ້າເອເລັກໂຕນິກ ຫວຽດນາມ ກັບ 3 ແຂວງທາງພາກໃຕ້ຂອງ ລາວ ນັ້ນແມ່ນ: ຈຳປາສັກ, ເຊກອງ ແລະ ສາລະວັນ ເພື່ອເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນການຄ້າກັບບັນດາແຂວງທາງພາກກາງ, ເຂດໄຕງວຽນ ແລະ ທາງພາກໃຕ້ຂອງ ຫວຽດນາມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການ​ພົບ​ປະ​ແລກ​ປ່ຽນ​ວັດ​ທ​ະ​ນະ​ທຳ ຫວ​ຽດ​ນາມ - ລາວ - ກຳ​ປູ​ເຈຍ ເນື່ອງ​ໃນ​ໂອ​ກາດ​ບຸນ​ປີ​ໃໝ່​ລາວ ແລະ ບຸນ Chol Chnam Thmay

ການ​ພົບ​ປະ​ແລກ​ປ່ຽນ​ວັດ​ທ​ະ​ນະ​ທຳ ຫວ​ຽດ​ນາມ - ລາວ - ກຳ​ປູ​ເຈຍ ເນື່ອງ​ໃນ​ໂອ​ກາດ​ບຸນ​ປີ​ໃໝ່​ລາວ ແລະ ບຸນ Chol Chnam Thmay

ເນື່ອງໃນໂອກາດບຸນປີໃໝ່ຂອງ 2 ປະເທດ ລາວ ແລະ ກຳປູເຈຍ, ວັນທີ 9 ເມສາ, ຢູ່ນະຄອນ ກອນຕຸມ, ມະຫາວິທະຍາໄລ ດ່າໜັງ ສາຂາ ກອນຕຸມ ໄດ້ສົມທົບກັບສະມາຄົມມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ລາວ - ກຳປູເຈຍ ແຂວງ ກອນຕຸມ, ຈັດງານພົບປະແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳ ຫວຽດນາມ - ລາວ - ກຳປູເຈຍ.
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