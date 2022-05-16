ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ - ລາວ ເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊື້ອ, ເພີ່ມທະວີ ແລະ ຍົກສູງປະສິດທິຜົນການຮ່ວມມື 2 ຝ່າຍໃນທຸກຂົງເຂດ
ການນຳ 2 ທ່ານໄດ້ຕີລາຄາສູງການພັດທະນາຢ່າງດີງາມ, ໝັ້ນແກ່ນຂອງສາຍພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ລາວ ໃນຊຸມປີຜ່ານມາ.
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ແລະ ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດແຫ່ງ ສປປ.ລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ
ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມປະເທດ ສປປ.ລາວ ຢ່າງເປັນທາງການ, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 16 ພຶດສະພາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ໄດ້ເຂົ້າຢ້ຽມຂ່ຳນັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດ ລາວ, ປະທານປະເທດແຫ່ງ ສປປ.ລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ.
ຢູ່ທີ່ນີ້, ການນຳ 2 ທ່ານໄດ້ຕີລາຄາສູງການພັດທະນາຢ່າງດີງາມ, ໝັ້ນແກ່ນຂອງສາຍພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ລາວ ໃນຊຸມປີຜ່ານມາ, ໃນນັ້ນ, ມີການປະກອບສ່ວນສຳຄັນທີ່ສຸດຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ 2 ປະເທດ.
2 ຝ່າຍໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ຄວນເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊື້ອການຮ່ວມມືສະໜິດຕິດພັນ, ຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈຢ່າງສູງ; ພ້ອມກັນຜັນຂະຫຍາຍບັນດາຂໍ້ຕົກລົງຂັ້ນສູງຢ່າງເຂັ້ມງວດ; ມານະພະຍາຍາມເພີ່ມທະວີ ແລະ ຍົກສູງປະສິດທິຜົນການຮ່ວມມື 2 ຝ່າຍໃນທຸກຂົງເຂດ, ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຢ່າງແທດຈິງຂອງປະຊາຊົນ 2 ປະເທດ, ປະກອບສ່ວນຍູ້ແຮງການໂຄສະນາ, ການສຶກສາໃນພະນັກງານ, ສະມາຊິກພັກ ແລະ ປະຊາຊົນທຸກຖ້ວນໜ້າ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນລຸ້ນໜຸ່ມຂອງ 2 ປະເທດ ກ່ຽວກັບປະຫວັດສາດ ແລະ ມູນເຊື້ອແບບພິເສດ ຫວຽດນາມ - ລາວ.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ປາດຖະໜາວ່າ, ສະພາແຫ່ງຊາດ 2 ປະເທດ ສືບຕໍ່ສົມທົບກັນຕິດຕາມກວດກາ ເພື່ອປະກອບສ່ວນຜັນຂະຫຍາຍບັນດາຂໍ້ຕົກລົງ 2 ຝ່າຍໃຫ້ບັນລຸປະສິດທິຜົນ; ເພີ່ມທະວີການແບ່ງປັນບົດຮຽນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນການສ້າງລະບອບລະບຽບການ, ກົດໝາຍ ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາສູງສຸດການເຄື່ອນໄຫວຂອງບັນດາອົງການຂອງລັດໃຫ້ສົມບູນແບບ; ຮ່ວມມືກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ, ສະໜັບສະໜູນເຊິ່ງກັນແລະກັນຢູ່ບັນດາເວທີປາໄສລັດຖະສະພາຢູ່ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ; ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນໃນບັນດາບັນຫາພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ, ເພື່ອສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ, ການຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາ.
ແລະກໍ່ໃນວັນທີ 16 ພຶດສະພາ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມທ່ານອະດີດເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດລາວ ບຸນຍັງ ວໍລະຈິດ ຢູ່ເຮືອນສ່ວນຕົວ. ຢູ່ທີ່ນີ້, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ໄດ້ແບ່ງປັນກັບທ່ານອະດີດເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ລາວ ເນື້ອໃນການເຄື່ອນໄຫວຕົ້ນຕໍໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ, ໃນນັ້ນ, ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ 2 ປະເທດຫາກໍ່ດຳເນີນການເຈລະຈາບັນລຸຜົນສຳເລັດ, ແລກປ່ຽນ ແລະ ເປັນເອກະພາບບັນດາການກຳນົດທິດ, ມາດຕະການເພື່ອນຳການພົວພັນລະຫວ່າງ 2 ປະເທດໃຫ້ນັບມື້ນັບເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ, ແທດຈິງ ແລະ ບັນລຸປະສິດທິຜົນກວ່າ.
ສ່ວນທ່ານອະດີດເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດລາວ ບຸນຍັງ ວໍລະຈິດ ປາດຖະໜາວ່າ 2 ປະເທດຄວນສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ການພົວພັນຮ່ວມມືທາງດ້ານເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບການພົວພັນດ້ານການເມືອງກວ່າອີກ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)