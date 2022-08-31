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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ - ລາວ ສ້າງຕັ້ງສາຍພົວພັນແບບພິເສດ, ຫຼາຍຂະແໜງ, ຫຼາຍຂົງເຂດ

60 ປີຜ່ານມາ, ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ ໄດ້ສ້າງຕັ້ງສາຍພົວພັນແບບພິເສດທີ່ສຸດ, ຫຼາຍຂະແຫຼງ, ຫຼາຍຂົງເຂດ ຈາກສູນກາງລົງຮອດທ້ອງຖິ່ນ.

60 ປີຜ່ານມາ, ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ ໄດ້ສ້າງຕັ້ງສາຍພົວພັນແບບພິເສດທີ່ສຸດ, ຫຼາຍຂະແຫຼງ, ຫຼາຍຂົງເຂດ ຈາກສູນກາງລົງຮອດທ້ອງຖິ່ນ.

    

ທ່ານ ຫງວຽນວັນເນັນ, ເລຂາພັກນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ຕ້ອນຮັບຄະນະການນຳນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ແຂວງ ຈຳປາສັກ ແລະ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 29 ສິງຫາ, ທ່ານ ຫງວຽນວັນເນັນ, ເລຂາພັກນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ໄດ້ຕ້ອນຮັບຄະນະການນຳນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ແຂວງ ຈຳປາສັກ ແລະ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ເນື່ອງໃນໂອກາດຄະນະມາເຂົ້າຮ່ວມພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 60 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງສາຍພົວພັນທາງການທູດ ຫວຽດນາມ - ລາວ (05 ກັນຍາ 1962 – 05 ກັນຍາ 2022) ແລະ 45 ປີແຫ່ງວັນເຊັນສົນທິສັນຍາມິດຕະພາບຮ່ວມມື ຫວຽດນາມ - ລາວ (18 ກໍລະກົດ 1977 – 18 ກໍລະກົດ 2022) ຢູ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ.

        ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານເລຂານະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ຫງວຽນວັນເນັນ ຢືນຢັນວ່າ, 60 ປີຜ່ານມາ, ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ ໄດ້ສ້າງຕັ້ງສາຍພົວພັນແບບພິເສດທີ່ສຸດ, ຫຼາຍຂະແຫຼງ, ຫຼາຍຂົງເຂດ ຈາກສູນກາງລົງຮອດທ້ອງຖິ່ນ. ທ່ານ ຫງວຽນວັນເນັນ ປາດຖະໜາວ່າ, ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມີນ ພ້ອມກັບບັນດາທ້ອງຖິ່ນຂອງລາວ ສືບຕໍ່ຮັກສາການແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນເປັນປະຈຳ, ປະຕິບັດວຽກງານໂຄສະນາ, ສຶກສາກ່ຽວກັບມູນເຊື້ອສາຍພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ລາວ, ພິເສດແມ່ນລຸ້ນໜຸ່ມໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ, ເພີ່ມທະວີວຽກງານແລກປ່ຽນ, ແບ່ງປັນບົດຮຽນໃນຫຼາຍຂົງເຂດເຊິ່ງຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຄວາມສົນໃຈ.

        ໂດຍຕາງໜ້າໃຫ້ບັນດາທ້ອງຖິ່ນຂອງ ລາວ, ການນຳນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ແຂວງ ຈຳປາສັກ ແລະ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ໄດ້ສະແດງຄວາມຂອບໃຈຕໍ່ອົງຄະນະພັກ, ອຳນາດການປົກຄອງ ແລະ ປະຊາຊົນນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ທີ່ໄດ້ ແລະ ພວມສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດໃນຫຼາຍຂົງເຂດໃຫ້ແກ່ບັນດາທ້ອງຖິ່ນຂອງ ລາວ, ທ່ານເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ການພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງບັນດາທ້ອງຖິ່ນຈະຊຸກຍູ້ໃຫ້ 2 ປະເທດນັບມື້ນັບພັດທະນາຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ຍືນຍົງ.

        ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ການນຳນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ແຂວງ ຈຳປາສັກ ແລະ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ໄດ້ເປັນສັກຂີພິຍານພິທີລົງນາມໃນບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສະຫະພັນແມ່ຍິງ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ກັບ ສະຫະພັນແມ່ຍິງນະຄອນ ຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງ ຈຳປາສັກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຜະລິດຕະພັນກະເສດ, ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ, ສິນໃນນ້ຳຂອງ ຫວຽດນາມ ເພີ່ມຂຶ້ນກ່ວາ 13% ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີກາຍ

ຜະລິດຕະພັນກະເສດ, ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ, ສິນໃນນ້ຳຂອງ ຫວຽດນາມ ເພີ່ມຂຶ້ນກ່ວາ 13% ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີກາຍ

ກ່ຽວກັບຕະຫຼາດສົ່ງອອກ, ໃນ 8 ເດືອນຜ່ານມາ, ບັນດາຕະຫຼາດຂຶ້ນກັບພາກພື້ນ ອາຊີ, ກວມອັດຕາສ່ວນສູງສຸດດ້ວຍກ່ວາ 43%, ຈາກນັ້ນແມ່ນ ທະວີບ ອາເມລິກາ, ເອີລົບ, ທະວີບໂອເຊອານີ ແລະ ອາບຟຣີກາ.
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