ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ - ລາວ ຍູ້ແຮງການຮ່ວມມື, ພັດທະນາແຫຼ່ງກຳລັງວົງຄະນະຍາດອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ
ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ລາວ ແຕ່ວັນທີ 15 – 16 ກໍລະກົດ, ຄະນະປະຕິບັດງານຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ, ໂດຍທ່ານນາງ ເລທິທູຮັ່ງ, ຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ, ເປັນຫົວໜ້າຄະນະ, ໄດ້ເຂົ້າຢ້ຽມຂ່ຳນັບທ່ານ ທອງສະຫວັນ ພົມວິຫານ, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ລາວ ແລະ ດຳເນີນການໂອ້ລົມສົນທະນາກັບທ່ານ ພົງສະຫວັນ ສີສຸລາດ, ຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ລາວ ເພື່ອແນໃສ່ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື, ແລກປ່ຽນບົດຮຽນໃນວຽກງານຊາວ ຫວຽດນາມ ແລະ ຊາວ ລາວ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ.
ໃນຂອບເຂດການໂອ້ລົມສົນທະນາ, 2 ຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ການແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນ; ແບ່ງປັນບົດຮຽນໃນວຽກງານສ້າງນະໂຍບາຍ, ດຶງດູດແຫຼ່ງກຳລັງຈາກວົງຄະນະຍາດອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດເພື່ອຮັບໃຊ້ການພັດທະນາປະເທດຊາດ; ສົມທົບກັນໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ, ຮັກສາສີສັນວັດທະນະທຳຂອງຊາດ ແລະ ຈັດບັນດາເຫດການໃຫຍ່ສະຫງວນໃຫ້ວົງຄະນະຍາດຊາວ ຫວຽດນາມ ແລະ ຊາວ ລາວ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ.
ສິ້ນສຸດການເຮັດວຽກ, 2 ຝ່າຍໄດ້ລົງນາມໃນບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືໃນວຽກງານຊາວ ຫວຽດນາມ ແລະ ຊາວ ລາວ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ ໄລຍະ 2026 – 2030 ລະຫວ່າງ 2 ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ.