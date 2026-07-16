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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ - ລາວ ຍູ້ແຮງການຮ່ວມມື, ພັດທະນາແຫຼ່ງກຳລັງວົງຄະນະຍາດອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ

- ສິ້ນສຸດການເຮັດວຽກ, 2 ຝ່າຍໄດ້ລົງນາມໃນບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືໃນວຽກງານຊາວ ຫວຽດນາມ ແລະ ຊາວ ລາວ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ ໄລຍະ 2026 – 2030 ລະຫວ່າງ 2 ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ.
  ທ່ານ ທອງສະຫວັນ ພົມວິຫານ, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ລາວ ຕ້ອນ​ຮັບທ່ານນາງ ເລທິທູຮັ່ງ, ຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ (ພາບ: VNA)  

ໃນ​ຂອບ​ເຂດ​ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ ແລະ ເຮັດ​ວຽກ​ຢູ່ ລາວ ແຕ່​ວັນ​ທີ 15 – 16 ກໍ​ລະ​ກົດ, ຄະ​ນະ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ​ຂອງ​ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ, ໂດຍ​ທ່ານ​ນາງ ເລ​ທິ​ທູ​ຮັ່ງ, ຮອງ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ, ເປັນ​ຫົວ​ໜ້າ​ຄະ​ນະ, ໄດ້​ເຂົ້າ​ຢ້ຽມ​ຂ່ຳ​ນັບ​ທ່ານ ທອງ​ສະ​ຫວັນ ພົມ​ວິ​ຫານ, ຮອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ, ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ລາວ ແລະ ດຳ​ເນີນ​ການ​ໂອ້​ລົມ​ສົນ​ທະ​ນາ​ກັບ​ທ່ານ ​ພົງ​ສະ​ຫວັນ ສີ​ສຸ​ລາດ, ຮອງ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າ​ງ​ປະ​ເທດ ລາວ ເພື່ອ​ແນ​ໃສ່​ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ຮ່ວມ​ມື, ແລກ​ປ່ຽນ​ບົດ​ຮຽນ​ໃນ​ວຽກ​ງານ​ຊາວ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ຊາວ ລາວ ອາ​ໄສ​ຢູ່​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ.

ໃນ​ຂອບ​ເຂດ​ການ​ໂອ້​ລົມ​ສົນ​ທະ​ນາ, 2 ຝ່າຍ​ໄດ້​ເຫັນ​ດີ​ສືບ​ຕໍ່​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ແລກ​ປ່ຽນ​ຄ​ະ​ນະ​ຜ​ູ້​ແທນ; ແບ່ງ​ປັນ​ບົດ​ຮຽນ​ໃນ​ວຽກ​ງານ​ສ້າງ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ, ດຶ​ງ​ດູດ​ແຫຼ່ງ​ກຳ​ລັງ​ຈາກ​ວົງ​ຄະ​ນະ​ຍາດ​ອາ​ໄສ​ຢູ່​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ເພື່ອ​ຮັບ​ໃຊ້​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ປະ​ເທດ​ຊາດ; ສົມ​ທົບ​ກັນ​ໂຄ​ສະ​ນາ, ເຜີຍ​ແ​ຜ່​ກົດ​ໝາຍ, ຮັກ​ສາ​ສີ​ສັນ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ​ຂອງ​ຊາດ ແລະ ຈັດ​ບັນ​ດາ​ເຫດ​ການ​ໃຫຍ່​ສະ​ຫງວນ​ໃຫ້​​ວົງ​ຄະ​ນະ​ຍາດ​ຊາວ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ຊາວ​ ລາວ ອາ​ໄສ​ຢູ່​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ.

ສິ້ນ​ສຸດ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ, 2 ຝ່າຍ​ໄດ້​ລົງ​ນາມ​ໃນ​ບົດ​ບັນ​ທ​ຶກ​ຊ່ວຍ​ຈຳ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ໃນ​ວຽກ​ງານ​ຊາວ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ຊາວ ລາວ ອາ​ໄສ​ຢູ່​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ໄລ​ຍະ 2026 – 2030 ລະ​ຫວ່າງ 2 ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນຳ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຢີ, ນະ​ວັດ​ຕະ​ກຳ​ກາຍ​ເປັນ​ກຳ​ລັງ​ໜູນ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ໃໝ່

ນຳ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຢີ, ນະ​ວັດ​ຕະ​ກຳ​ກາຍ​ເປັນ​ກຳ​ລັງ​ໜູນ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ໃໝ່

ທ່ານ​ ໂຮ່ກວັກ​ຢຸງ ຮອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຫວຽດ​ນາມ ຊີ້​ແຈ້ງວ່າ​ພັກ ແລະ ລັດ​ໄດ້​ກຳ​ນົດ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຢີ, ນະ​ວັດ​ຕະ​ກຳ ແລະ ການ​ຫັນ​ເປັນ​ດີ​ຈີ​ຕອນ ແມ່ນ​ກຳ​ລັງ​ໜູນຫຼັກ​ແຫຼ່ງ​ເພື່ອ​ນຳ​ປະ​ເທດ​ຊາດ​ພັດ​ທະ​ນາ​ໂດຍ​ໄວ ແລະ ຍືນ​ຍົງ.
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