ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ - ລາວ ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືດ້ານການຄ້າ
ວັນທີ 03 ມັງກອນ, ຢູ່ສຳນັກງານກະຊວງອຸດສາຫະກຳການຄ້າ ຫວຽດນາມ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະກຳການຄ້າ ຫງວຽນຮົ່ງຢຽນ ໄດ້ຕ້ອນຮັບທ່ານນາງ ຄຳເພົາ ເອີນທະວັນ, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສປປ.ລາວ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ.
ທີ່ການເຮັດວຽກ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ຫງວຽນຮົ່ງຢຽນ ຍົກອອກບັນດາໝາກຜົນພົ້ນເດັ່ນໃນການພົວພັນດ້ານການຄ້າ ຫວຽດນາມ - ລາວ ໃນປີ 2024. ພິເສດ, ນີ້ແມ່ນຄັ້ງທຳອິດວົງເງິນການຄ້າລະຫວ່າງ 2 ປະເທດລືນກາຍລະດັບ 2 ຕື້ USD, ລືນກາຍເປົ້າໝາຍໂດຍລັດຖະບານ 2 ປະເທດໄດ້ວາງອອກ. ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງສັນຍາການຄ້າ ຫວຽດນາມ - ລາວ (ທີ່ໄດ້ຮັບການລົງນາມໃນວັນທີ 08 ເມສາ 2024), ທ່ານລັດຖະມົນຕີສະເໜີໃຫ້ທ່ານນາງເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຊ່ວຍແລກປ່ຽນກັບບັນດາອົງການທີ່ມີໜ້າທີ່ຂອງ ລາວ ສ້າງສຳເລັດບັນດາລະບຽບການພາຍໃນທີ່ຈຳເປັນໂດຍໄວ, ພ້ອມກັນນັ້ນ, ແຈ້ງວັນເລີ່ມມີຜົນສັກສິດໂດຍໄວ.
ສ່ວນທ່ານນາງ ຄຳເພົາ ເອີນທະວັນ, ຂອບໃຈ ຫວຽດນາມ ຍ້ອນການໜູນຊ່ວຍສຳຄັນໃນການສະໜອງນ້ຳມັນ 36 ລ້ານລິດ ໃຫ້ແກ່ຕະຫຼາດ ລາວ ໃນປີຜ່ານມາ, ຜ່ານນັ້ນ, ປະກອບສ່ວນຮັກສາການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຂອງ ລາວ ໃນສະພາບທີ່ຄວາມຕ້ອງການດ້ານພະລັງງານນັບມື້ນັບເພີ່ມຂຶ້ນສູງ.