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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ - ລາວ ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືດ້ານການຄ້າ

ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ຫງວຽນຮົ່ງຢຽນ ຍົກອອກບັນດາໝາກຜົນພົ້ນເດັ່ນໃນການພົວພັນດ້ານການຄ້າ ຫວຽດນາມ - ລາວ ໃນປີ 2024. ພິເສດ, ນີ້ແມ່ນຄັ້ງທຳອິດວົງເງິນການຄ້າລະຫວ່າງ 2 ປະເທດລືນກາຍລະດັບ 2 ຕື້ USD
ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະກຳການຄ້າ ຫງວຽນຮົ່ງຢຽນ ຕ້ອນຮັບທ່ານນາງ ຄຳເພົາ ເອີນທະວັນ, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສປປ.ລາວ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ (ພາບ: moit.gov.vn)

ວັນທີ 03 ມັງກອນ, ຢູ່ສຳນັກງານກະຊວງອຸດສາຫະກຳການຄ້າ ຫວຽດນາມ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະກຳການຄ້າ ຫງວຽນຮົ່ງຢຽນ ໄດ້ຕ້ອນຮັບທ່ານນາງ ຄຳເພົາ ເອີນທະວັນ, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສປປ.ລາວ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ.

ທີ່ການເຮັດວຽກ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ຫງວຽນຮົ່ງຢຽນ ຍົກອອກບັນດາໝາກຜົນພົ້ນເດັ່ນໃນການພົວພັນດ້ານການຄ້າ ຫວຽດນາມ - ລາວ ໃນປີ 2024. ພິເສດ, ນີ້ແມ່ນຄັ້ງທຳອິດວົງເງິນການຄ້າລະຫວ່າງ 2 ປະເທດລືນກາຍລະດັບ 2 ຕື້ USD, ລືນກາຍເປົ້າໝາຍໂດຍລັດຖະບານ 2 ປະເທດໄດ້ວາງອອກ. ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງສັນຍາການຄ້າ ຫວຽດນາມ - ລາວ (ທີ່ໄດ້ຮັບການລົງນາມໃນວັນທີ 08 ເມສາ 2024), ທ່ານລັດຖະມົນຕີສະເໜີໃຫ້ທ່ານນາງເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຊ່ວຍແລກປ່ຽນກັບບັນດາອົງການທີ່ມີໜ້າທີ່ຂອງ ລາວ ສ້າງສຳເລັດບັນດາລະບຽບການພາຍໃນທີ່ຈຳເປັນໂດຍໄວ, ພ້ອມກັນນັ້ນ, ແຈ້ງວັນເລີ່ມມີຜົນສັກສິດໂດຍໄວ.

ສ່ວນທ່ານນາງ ຄຳເພົາ ເອີນທະວັນ, ຂອບໃຈ ຫວຽດນາມ ຍ້ອນການໜູນຊ່ວຍສຳຄັນໃນການສະໜອງນ້ຳມັນ 36 ລ້ານລິດ ໃຫ້ແກ່ຕະຫຼາດ ລາວ ໃນປີຜ່ານມາ, ຜ່ານນັ້ນ, ປະກອບສ່ວນຮັກສາການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຂອງ ລາວ ໃນສະພາບທີ່ຄວາມຕ້ອງການດ້ານພະລັງງານນັບມື້ນັບເພີ່ມຂຶ້ນສູງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມປະກາດການວາງແຜນຜັງນະຄອນໂຮ່ຈີມິນໄລຍະ 2021 – 2030, ວິໄສທັດຮອດປີ 2050

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມປະກາດການວາງແຜນຜັງນະຄອນໂຮ່ຈີມິນໄລຍະ 2021 – 2030, ວິໄສທັດຮອດປີ 2050

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີເຕື້ອງເຖິງທຳອິດແມ່ນນຳໜ້າໃນການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງການຍຸດທະສາດ, ລວມທັງພື້ນຖານໂຄງລ່າງຄົມມະນາຄົມ, ພື້ນຖານໂຄງລ່າງດີຈີຕອນ
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