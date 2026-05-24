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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ - ລັດເຊຍ ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດທະເລ

ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, 2 ຝ່າຍກໍ່ໍ່ໄດ້ລົງນາມ ແລະ ມອບ-ຮັບແຜນການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດທະເລ ໄລຍະ 2026 – 2030 ລະຫວ່າງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ແລະ ສະພາທະເລສະຫະພັນ ລັດເຊຍ.
  ທີ່ກອງ​ປະ​ຊຸມ (ພາບ: qdnd.vn/)  

ໃນ​ຂອບ​ເຂດ​ການ​ໄປ​ຢ້ຽມ​ຢາ​ມ​ສະ​ຫະ​ພັນ ລັດ​ເຊຍ ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ, ວັນ​ທີ 22 ພຶດ​ສະ​ພາ, ຢູ່​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ ມົດ​ສະ​ກູ, ທ່ານ​ພົນ​ເອກ ຟານ​ວັນ​ຢາງ, ຮອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ, ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ທ່ານ​ພົນ​ເອກ Nikolai Patrushev, ຜູ້​ຊ່ວຍ​ວຽກ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີສະ​ຫະ​ພັນ ລັດ​ເຊຍ, ເປັນ​ປະ​ທານ​ວາ​ລະ​ທາບ​ທາມ​ຄວາມ​ເຫັນ​ຄັ້ງ​ທີ 2 ໃນ​ຂົງ​ເຂດ​ທະ​ເລ​ລະ​ຫວ່າງ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ສະ​ຫະ​ພັນ ລັດ​ເຊຍ.

ກ່າວ​ຄຳ​ເຫັນ​ທີ່​ວາ​ລະ​ປະ​ຊຸມ, ທ່ານ​ພົນ​ເອກ ຟານ​ວັນ​ຢາງ ເນັ້​ນ​ໜັກ​ວ່າ ກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ ​ຫວຽດ​ນາມ ປາດ​ຖະ​ໜາຢາກ​ສືບ​ຕໍໍ່​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ພົວ​ພັນ​ຮ່ວມ​ມື​ກັບ​ສະ​ພາ​ທະ​ເລ​ສະ​ຫະ​ພັນ ລັດ​ເຊຍ ຕາມ​ທິດ​ນັບ​ມື້​ນັບ​ແທດ​ຈິງ, ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ ແລະ ຮອບ​ດ້ານກວ່າ.

ສ່ວນ​ທ່ານ​ພົນ​ເອກ Nikolai Patrushev ຕີ​ລາ​ຄາ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ທາງທະ​ເລ ພວມ​ກາຍ​ເປັນ​ໜຶ່ງ​ໃນ​ບັນ​ດາ​ຈຸ​ດ​ພົ້ນ​ເດັ່ນ​ສຳ​ຄັນ ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ເຮັດ​ໃຫ້​ການ​ພົວ​ພັນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ຮອບ​ດ້ານ​ ຫວຽດ​ນາມ - ລັດ​ເຊຍ ເລິ​ກ​ເຊິ່ງ​ຂຶ້​ນ​ຕື່ມ. ທ່ານ​ຖື​ວ່າ ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ບົ່ມ​ຊ້ອນການ​ຮ່ວມ​ມື​ລະ​ຫວ່າງ 2 ຝ່າຍ​ຍັງ​ໃຫຍ່​ຫຼວງ​ຢູ່.

2 ຝ່າຍ​ໄດ້​ເຫັນ​ດີເປັນເອກະພາບ​ສືບ​ຕໍ່​ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ສົມ​ທົບ​ກັນ​ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ​ບັນ​ດາ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ທີ​່​ໄດ້​ລົງ​ນາມ, ສຸມ​ໃສ່​ບັນ​ດາ​ຂົງ​ເຂດ​ຫຼັກ​ແຫຼ່ງ​ຄື, ຍົກ​ສູງ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ລະ​ຫວ່າງ​ກຳ​ລັງ​ກອງ​ທັບ​ເຮືອ 2 ປ​ະ​ເທດ, ເປີດ​ກວ້າງ​ການ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ທະ​ເລ, ພັດ​ທະ​ນາ​ການ​ຂົນ​ສົ່ງ​ທາງ​ທະ​ເລ ແລະ ຍູ້​ແຮງ​ກາ​ນ​ບຳ​ລຸງ​ສ້າງ​ດ້ານ​ວິ​ຊາ​ສະ​ເພາະ.

ເນື່ອງ​ໃນ​ໂອ​ກາດນີ້, 2 ຝ່າຍກໍ່ໍ່​ໄດ້​ລົງ​ນາມ ແລະ ມອບ-ຮັບ​ແຜນ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ໃນ​ຂົງ​ເຂດ​ທະ​ເລ ໄລ​ຍະ 2026 – 2030 ລະ​ຫວ່າງ​ກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ​ ສະ​ພາ​ທະ​ເລ​ສະ​ຫະ​ພັນ ລັດ​ເຊຍ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີການຄ້າ APEC ຢູ່ ຊູເຈົາ (ຈີນ)

ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີການຄ້າ APEC ຢູ່ ຊູເຈົາ (ຈີນ)

ບັນດາຂົງເຂດໃຫ້ບຸລິມະສິດປຶກສາຫາລືລ້ວນແຕ່ຮັບໃຊ້ເປົ້າໝາຍລວມແມ່ນ ສຸມໃສ່ຊຸກຍູ້ວິໄສທັດການພັດທະນາເສດຖະກິດ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ ຢ່າງຍາວໄກ.
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