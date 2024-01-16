ຂ່າວສານ ຫວຽດນາມ ຢຶດໝັ້ນການປະຕິບັດນະໂຍບາຍ “ຈີນ ດຽວ” 16/01/2024 ບົນພື້ນຖານການຢຶດໝັ້ນປະຕິບັດນະໂຍບາຍ “ຈີນດຽວ”, ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາການພົວພັນທີ່ເປັນປະເພນີ, ປອດກັບລັດຖະບານກັບ ໄຕ້ຫວັນ ໃນບັນດາຂົງເຂດຄື: ເສດຖະກິດ - ການຄ້າ, ການລົງທຶນ... ທ່ານນາງ ຟ້າມທູຮັ່ງ, ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມວັນທີ 14 ມັງກອນ, ເມື່ອຕອບສຳພາດນັກຂ່າວ ທີ່ສະເໜີໃຫ້ຮູ້ ທັດສະນະຂອງ ຫວຽດນາມ ກ່ຽວກັບໝາກຜົນການເລືອກຕັ້ງຜູ້ນຳເຂດແຄ້ວນ ໄຕ້ຫວັນ ໃນວັນທີ 13 ມັງກອນ, ທ່ານນາງ ຟ້າມທູຮັ່ງ, ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ບົນພື້ນຖານການຢຶດໝັ້ນປະຕິບັດນະໂຍບາຍ “ຈີນດຽວ”, ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາການພົວພັນທີ່ເປັນປະເພນີ, ປອດກັບລັດຖະບານກັບ ໄຕ້ຫວັນ ໃນບັນດາຂົງເຂດຄື: ເສດຖະກິດ - ການຄ້າ, ການລົງທຶນ, ວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຊີ, ວັດທະນະທຳ, ການສຶກສາ…, ບໍ່ພັດທະນາໃນບໍ່ວ່າການພົວພັນລະດັບຊາດໃດໆກັບ ໄຕ້ຫວັນ. ທ່ານນາງ ຟ້າມທູຮັ່ງ ເນັ້ນໜັກວ່າ: ຫວຽດນາມ ເຄົາລົບຫຼັກການ ບໍ່ແຊກແຊງເຂົ້າວຽກງານພາຍໃນຂອງກັນ ແລະ ຖືວ່າ, ສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ, ການຮ່ວມມືຢູ່ຊ່ອງທະເລ ໄຕ້ຫວັນ ມີບົດບາດສຳຄັນຕໍ່ພາກພື້ນ ແລະ ໂລກ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)