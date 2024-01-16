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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ຢຶດໝັ້ນການປະຕິບັດນະໂຍບາຍ “ຈີນ ດຽວ”

ບົນພື້ນຖານການຢຶດໝັ້ນປະຕິບັດນະໂຍບາຍ “ຈີນດຽວ”, ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາການພົວພັນທີ່ເປັນປະເພນີ, ປອດກັບລັດຖະບານກັບ ໄຕ້ຫວັນ ໃນບັນດາຂົງເຂດຄື: ເສດຖະກິດ - ການຄ້າ, ການລົງທຶນ...
ທ່ານນາງ ຟ້າມທູຮັ່ງ, ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ
ວັນທີ 14 ມັງກອນ, ເມື່ອຕອບສຳພາດນັກຂ່າວ ທີ່ສະເໜີໃຫ້ຮູ້ ທັດສະນະຂອງ ຫວຽດນາມ ກ່ຽວກັບໝາກຜົນການເລືອກຕັ້ງຜູ້ນຳເຂດແຄ້ວນ ໄຕ້ຫວັນ ໃນວັນທີ 13 ມັງກອນ, ທ່ານນາງ ຟ້າມທູຮັ່ງ, ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ບົນພື້ນຖານການຢຶດໝັ້ນປະຕິບັດນະໂຍບາຍ “ຈີນດຽວ”, ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາການພົວພັນທີ່ເປັນປະເພນີ, ປອດກັບລັດຖະບານກັບ ໄຕ້ຫວັນ ໃນບັນດາຂົງເຂດຄື: ເສດຖະກິດ - ການຄ້າ, ການລົງທຶນ, ວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຊີ, ວັດທະນະທຳ, ການສຶກສາ…, ບໍ່ພັດທະນາໃນບໍ່ວ່າການພົວພັນລະດັບຊາດໃດໆກັບ ໄຕ້ຫວັນ. ທ່ານນາງ ຟ້າມທູຮັ່ງ ເນັ້ນໜັກວ່າ: ຫວຽດນາມ ເຄົາລົບຫຼັກການ ບໍ່ແຊກແຊງເຂົ້າວຽກງານພາຍໃນຂອງກັນ ແລະ ຖືວ່າ, ສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ, ການຮ່ວມມືຢູ່ຊ່ອງທະເລ ໄຕ້ຫວັນ ມີບົດບາດສຳຄັນຕໍ່ພາກພື້ນ ແລະ ໂລກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າໃນແຂວງລາຍເຈົາ ຮັກສາຄວາມງາມທາງດ້ານວັດທະນະທຳອັນເປັນປະເພນີ

ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າໃນແຂວງລາຍເຈົາ ຮັກສາຄວາມງາມທາງດ້ານວັດທະນະທຳອັນເປັນປະເພນີ

ດ້ວຍຄວາມຫວັງຢາກອະນຸລັກເສີມຂະຫຍາຍສີສັນວັດທະນະທຳອັນດີງາມຂອງບັນດາເຜົ່າ, ບັນດານັກສິລະປະການເຈົ້າກົກເຈົ້າເຫຼົ່ານາຍບ້ານຜູ້ທີ່ມີຄວາມເຂົ້າໃຈທາງດ້ານວັດທະນະທຳໃນແຂວງລາຍເຈົາໄດ້ ແລະພວມຕັ້ງໜ້າເປີດຊຸດຮຽນພາສາ, ຕົວໜັງສືໃຫ້ແກ່ໄວໜຸ່ມ. ບໍ່ພຽງແຕ່ເຊັ່ນນັ້ນບັນດາບົດເພງ ວາດຟ້ອນພື້ນເມືອງ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີກໍ່ໄດ້ຖືກເຜີຍແຜ່ໃຫ້ແກ່ທຸກໆຄົນ
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