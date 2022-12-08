ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ - ມົງໂກນ ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 06 ທັນວາ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການຕ້ອນຮັບທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ມົງໂກນ Saikhanbatar Gursed, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິນຈິງ ຢືນຢັນວ່າ, ຍາມໃດ ຫວຽດນາມ ກໍ່ຖື ມົງໂກນ ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືສຳຄັນໃນພາກພື້ນ, ປາດຖະໜາວ່າ ການພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ ຫວຽດນາມ - ມົງໂກນ ຈະສືບຕໍ່ພັດທະນາຢ່າງມີປະສິດທິຜົນກວ່າໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ; ຫວຽດນາມ ປາດຖະໜາຢາກເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າ, ການລົງທຶນກັບ ມົງໂກນ ບົນພື້ນຖານທ່າແຮງເພີ່ມເຕີມໃຫ້ແກ່ກັນ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີສະເໜີໃຫ້ 2 ຝ່າຍສືບຕໍ່ແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ, ເພີ່ມທະວີການພົວພັນດ້ານການເມືອງ - ການທູດ, ສະໜັບສະໜູນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນຢູ່ບັນດາເວທີປາໄສຫຼາຍຝ່າຍ, ຄົ້ນຄວ້າເປີດສາຍການບິນໂດຍກົງ…
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ສະເໜີໃຫ້ທ່ານລັດຖະມົນຕີ Saikhanbatar Gursed ຊຸກຍູ້ການພົວພັນລະຫວ່າງ 2 ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ; ໂດຍຢືນຢັນວ່າ ລັດຖະບານ 2 ປະເທດຍາມໃດກໍ່ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກທີ່ສຸດເພື່ອໃຫ້ ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ, ກອງທັບຂອງ 2 ປະເທດເພີ່ມທະວີການພົວພັນແລກປ່ຽນ, ຍົກສູງຄວາມເຂົ້າໃຈ, ປັບປຸງຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ແລະ ພ້ອມກັນຮ່ວມມືບົນພື້ນຖານສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການ, ຄວາມສາມາດຮ່ວມມື ແລະ ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຜົນປະໂຫຍດ.
ຕອນບ່າຍວັນດຽວກັນ, ຢູ່ສຳນັກງານກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ, ທ່ານພົນເອກ ຟານວັນຢາງ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ, ໄດ້ເປັນປະທານພິທີຕ້ອນຮັບ ແລະ ພົບປະເຈລະຈາກັບທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ມົງໂກນ Saikhanbatar Gursed.