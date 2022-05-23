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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ມີນັກກິລາ 2 ຄົນໄດ້ຮັບການສະເໜີເຂົ້າບັນຊີລາຍຊື່ນັກກິລາດີເດັ່ນທີ່ສຸດ SEA Games 31

ບັນຊີລາຍຊື່ນັກກິລາຍິງ, ຊາຍ ດີເດັ່ນທີ່ສຸດຂອງ SEA Games 31 ຈະໄດ້ຮັບການປະກາດຢູ່ພິທີອັດ SEA Games 31 ທີ່ໄດ້ດຳເນີນໃນຕອນຄ່ຳວັນທີ 23 ພຶດສະພາ ຢູ່່ຮ່າໂນ້ຍ.
  ນັກກິລາຍິງ ປະເພດ ແລ່ນ ແລະ ລາມ ຫງວຽນທິກິມແອນ (ພາບ: TTXVN)  

 ວັນທີ 22 ພຶດສະພາ, ອະນຸກຳມະການວິຊາການດ້ານເຕັກນິກ SEA Games 31   ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຄັດເລືອກໄດ້ນັກກິລາດີເດັ່ນ 4 ຄົນແມ່ນນັກກິລາດີເດັ່ນທີ່ສຸດຂອງ SEA Games 31. ໃນນັ້ນ, ກິລາ ຫວຽດນາມ ມີ 2 ຄົນ ນັ້ນແມ່ນ ນັກກິລາຊາຍ ປະເພດລອຍນ້ຳ ຫງວຽນຮູຍຮ່ວາງ ແລະ ນັກກິລາຍິງ ປະເພດ ແລ່ນ ແລະ ລາມ ຫງວຽນທິກິມແອນ.ສອງຄົນທີ່ຍັງເຫຼືອແມ່ນນັກກິລາຍິງປະເພດລອຍນ້ຳ (ປະເທດສິງກະໂປ) Jing Wen Quah ແລະ ນັກກິລາຊາຍປະເພດ ແລ່ນ ແລະ ລາມ ຂອງໄທ Joshua Robert Atkinson

ບັນຊີລາຍຊື່ນັກກິລາຍິງ, ຊາຍ ດີເດັ່ນທີ່ສຸດຂອງ SEA Games 31  ຈະໄດ້ຮັບການປະກາດຢູ່ພິທີອັດ SEA Games 31   ທີ່ໄດ້ດຳເນີນໃນຕອນຄ່ຳວັນທີ 23 ພຶດສະພາ ຢູ່່ຮ່າໂນ້ຍ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປະທານປະເທດ ຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍ ທິມບານເຕະຍິງ ຫວຽດນາມ

ປະທານປະເທດ ຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍ ທິມບານເຕະຍິງ ຫວຽດນາມ

ພາຍຫຼັງທິມບານເຕະຍິງ ຫວຽດນາມ ຍາດໄດ້ໄຊຊະນະຕໍ່ທິມບານເຕະຍິງ ໄທດ້ວຍ 1 – 0 ໃນນັດແຂ່ງຂັນຊີງຊະນະເລີດ ທີ່ດຳເນີນໃນຕອນຄ່ຳວັນທີ 21 ພຶດສະພາ ເພື່ອຄ້ວາຫຼຽນຄຳ ປະເພດບານເຕະຍິງ ຢູ່ SEA Games 31, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ໄດ້ສົ່ງຄຳຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍ, ສັນລະເສີນ.
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