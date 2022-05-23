ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ມີນັກກິລາ 2 ຄົນໄດ້ຮັບການສະເໜີເຂົ້າບັນຊີລາຍຊື່ນັກກິລາດີເດັ່ນທີ່ສຸດ SEA Games 31
ວັນທີ 22 ພຶດສະພາ, ອະນຸກຳມະການວິຊາການດ້ານເຕັກນິກ SEA Games 31 ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຄັດເລືອກໄດ້ນັກກິລາດີເດັ່ນ 4 ຄົນແມ່ນນັກກິລາດີເດັ່ນທີ່ສຸດຂອງ SEA Games 31. ໃນນັ້ນ, ກິລາ ຫວຽດນາມ ມີ 2 ຄົນ ນັ້ນແມ່ນ ນັກກິລາຊາຍ ປະເພດລອຍນ້ຳ ຫງວຽນຮູຍຮ່ວາງ ແລະ ນັກກິລາຍິງ ປະເພດ ແລ່ນ ແລະ ລາມ ຫງວຽນທິກິມແອນ.ສອງຄົນທີ່ຍັງເຫຼືອແມ່ນນັກກິລາຍິງປະເພດລອຍນ້ຳ (ປະເທດສິງກະໂປ) Jing Wen Quah ແລະ ນັກກິລາຊາຍປະເພດ ແລ່ນ ແລະ ລາມ ຂອງໄທ Joshua Robert Atkinson
ບັນຊີລາຍຊື່ນັກກິລາຍິງ, ຊາຍ ດີເດັ່ນທີ່ສຸດຂອງ SEA Games 31 ຈະໄດ້ຮັບການປະກາດຢູ່ພິທີອັດ SEA Games 31 ທີ່ໄດ້ດຳເນີນໃນຕອນຄ່ຳວັນທີ 23 ພຶດສະພາ ຢູ່່ຮ່າໂນ້ຍ.