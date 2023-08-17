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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ມີທັດສະນະສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍຕໍ່ແນວທາງການຕ່າງປະເທດສັນຕິພາບ, ມິດຕະພາບ, ການຮ່ວມມື, ພັດທະນາ

ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ຟານວັນຢາງ ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມສາມັກຄີ, ການຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈ, ການປະກອບສ່ວນຂອງບັນດາປະເທດ ແມ່ນປັດໃຈສຳຄັນເພື່ອຮັບມືກັບບັນດາສິ່ງທ້າທາຍຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງແບບໃໝ່ໃນປະຈຸບັນ.
  ທ່ານພົນເອກ ຟານວັນຢາງ, ກ່າວປາໄສທີ່ກອງປະຊຸມ (ພາບ: qdnd.vn)  

ວັນທີ 15 ສິງຫາ, ຢູ່ສູນກອງປະຊຸມ - ງານວາງສະແດງ “ຮັກຊາດ” ຢູ່ຊານນະຄອນຫຼວງ ມົດສະກູ, ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ, ໄດ້ຈັດວາລະໄຂກອງປະຊຸມຄວາມໝັ້ນຄົງສາກົນ ມົດສະກູ ຄັ້ງທີ 11 (MCIS-11) ດ້ວຍຫົວຂໍ້ວ່າ: “ສະພາບຕົວຈິງຂອງຄວາມໝັ້ນຄົງທົ່ວໂລກໃນໂລກຫຼາຍຂົ້ວ”.

ທ່ານພົນເອກ ຟານວັນຢາງ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ, ໄດ້ນຳໜ້າຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ, ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ມີບົດກ່າວປາໄສສຳຄັນທີ່ວາລະປະຊຸມຄົບຄະນະຄັ້ງທີ 2 ຂອງກອງປະຊຸມ. ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ຟານວັນຢາງ ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມສາມັກຄີ, ການຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈ, ການປະກອບສ່ວນຂອງບັນດາປະເທດ ແມ່ນປັດໃຈສຳຄັນເພື່ອຮັບມືກັບບັນດາສິ່ງທ້າທາຍຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງແບບໃໝ່ໃນປະຈຸບັນ. ທ່ານລັດຖະມົນຕີຢືນຢັນວ່າ, ຫວຽດນາມ ຢືດໝັ້ນຕໍ່ຫຼັກການແກ້ໄຂການຂັດແຍ້ງກັນ, ຄວາມບໍ່ລົງລອຍກັນຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ ໂດຍສັນຕິວິທີ, ບົນພື້ນຖານເຄົາລົບອະທິປະໄຕ, ຜືນແຜ່ນດິນອັນຄົບຖ້ວນ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳຂອງບັນດາປະເທດ, ເຄົາລົບກົດໝາຍສາກົນ. ໃນການພົວພັນກັບສາກົນ, ຫວຽດນາມ ມີທັດສະນະສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍຕໍ່ແນວທາງການຕ່າງປະເທດສັນຕິພາບ, ມິດຕະພາບ, ການຮ່ວມມື, ພັດທະນາ, ເປັນເພື່ອນກັບທຸກປະເທດໃນໂລກ, ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືມີຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈໃນປະຊາຄົມສາກົນ; ບໍ່ຮ່ວມສຳພັນທະມິດ ແລະ ຮ່ວມສຳພັນດ້ານການທະຫານ; ເຄົາລົບຫຼັກການບໍ່ແຊກແຊງເຂົ້າວຽກງານພາຍໃນຂອງປະເທດອື່ນ; ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາ ແລະ ພັນທະສາກົນອັນສູງສົ່ງ; ຍາມໃດກໍ່ຕັ້ງໜ້າປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ, ການພັດທະນາ, ຄວາມວັດທະນາຖາວອນຂອງໂລກ ແລະ ຢູ່ພາກພື້ນ.

ຢູ່ນອກກອງປະຊຸມ MCIS-11, ວັນທີ 15 ສິງຫາ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ຟານວັນຢາງ ໄດ້ດຳເນີນການພົບປະເຈລະຈາກັບທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ລັດເຊຍ Sergei Shoigu. ລັດຖະມົນຕີ 2 ທ່ານໄດ້ເຫັນດີຕໍ່ບັນດາມາດຕະການເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດ ຫວຽດນາມ - ລັດເຊຍ.

ທີ່ການພົບປະກັບທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຈີນ, ພົນໂທ ຫຼີຊາງຝູ. ລັດຖະມົນຕີ 2 ທ່ານໄດ້ຢຶນຢັນວ່າ ການຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາເສົາຄ້ຳສຳຄັນໃນການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ - ຈີນ.

ກໍ່ຢູ່ນອກກອງປະຊຸມ MCIS-11, ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ຟານວັນຢາງ ໄດ້ມີການພົບປະກັບລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ມົງກົນ; ພົບປະເຈລະຈາກັບພົນເອກ, ເລຂາສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດສະຫະພັນ ລັດເຊຍ; ພົບປະ 2 ຝ່າຍກັບພົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ສ.ເບລາຣຸດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເສດຖະກິດຈາກການເດີນທະເລ- ບາດກ້າວບຸກທະລຸເພື່ອສ້າງຄວາມຮັ່ງມີ, ເຂັ້ມແຂງຈາກທະເລ

ເສດຖະກິດຈາກການເດີນທະເລ- ບາດກ້າວບຸກທະລຸເພື່ອສ້າງຄວາມຮັ່ງມີ, ເຂັ້ມແຂງຈາກທະເລ

ເສດຖະກິດຈາກການເດີນທະເລລວມມີ: ທ່າກຳປັ່ນ, ລະບົບການຂົນສົ່ງ, ອຸດສາຫະກຳຕໍ່ກຳປັ່ນ, ໃນນັ້ນທ່າກຳປັ່ນແມ່ນປັດໄຈສຳຄັນໃນລະບົບ logisitics ເຊິ່ງສິນຄ້າໄດ້ເຄື່ອນຍ້າຍຈາກການຂົນສົ່ງທາງບົກໄປຍັງທາງທະເລ. ປະຈຸບັນ, ການຂົນສົ່ງທາງທະເລກວມເອົາ 90% ຂອງຍອດຈຳນວນສິນຄ້ານຳເຂົ້າ- ສົ່ງອອກ ແລະ ສ່ວນຫນຶ່ງຂອງພາຍໃນປະເທດ, ແມ່ນສາຍຂົນສົ່ງຕົ້ນຕໍໃນການຂົນສົ່ງ, ຈຳໜ່າຍສິນຄ້າຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດຫວຽດນາມ. ຫວຽດນາມວາງຄາດໝາຍຮອດປີ 2030 ຈະມີບາດກ້າວບຸກທະລຸຢ່າງສຳເລັດຜົນກ່ຽວກັບບັນດາຂະແໜງເສດຖະກິດທາງທະເລ, ໃນນັ້ນມີເສດຖະກິດທາງທະເລ.
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