Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ມີຄວາມສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍກ່ຽວກັບການເພີ່ມທະວີການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ ອາຊຽນ - ລັດເຊຍ

ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ໂຕເລິມ ສະເໜີໃຫ້ ລັດເຊຍ ຈົ່ງຕັ້ງໜ້າເຂົ້າຮ່ວມບັນດາເວທີປາໄສໂດຍ ອາຊຽນ ເປັນເຈົ້າພາບຈັດຂຶ້ນ, ສະໜັບສະໜູນບົດບາດເປັນໃຈກາງ ແລະ ຄວາມມານະພະຍາຍາມຂອງ ອາຊຽນ ໃນການຊຸກຍູ້ການເຈລະຈາ, ຮ່ວມມື.

ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ໂຕເລິມ ສະເໜີໃຫ້ ລັດເຊຍ ຈົ່ງຕັ້ງໜ້າເຂົ້າຮ່ວມບັນດາເວທີປາໄສໂດຍ ອາຊຽນ ເປັນເຈົ້າພາບຈັດຂຶ້ນ, ສະໜັບສະໜູນບົດບາດເປັນໃຈກາງ ແລະ ຄວາມມານະພະຍາຍາມຂອງ ອາຊຽນ ໃນການຊຸກຍູ້ການເຈລະຈາ, ຮ່ວມມື.

   

ທ່ານພົນເອກ ໂຕເລິມ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຕຳຫຼວດ ຫວຽດນາມ

ວັນທີ 22 ສິງຫາ, ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ນຳໂດຍທ່ານພົນເອກ ໂຕເລິມ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຕຳຫຼວດ ຫວຽດນາມ ເປັນຫົວໜ້າຄະນະໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມທາບທາມຄວາມເຫັນຂັ້ນສູງຄວາມໝັ້ນຄົງ ອາຊຽນ - ລັດເຊຍ ຄັ້ງທີ 2, ດຳເນີນແບບທາງໄກ.

ທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ໂຕເລິນຕີລາຄາສູງເລື່ອງຈັດກອງປະຊຸມ ໃນສະພາບການເມືອງ - ຄວາມໝັ້ນຄົງໂລກ ພວມມີການປ່ຽນແປງ. ເພື່ອເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືລະຫວ່າງລັດເຊຍ ແລະ ອາຊຽນ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ໂຕເລິມ ສະເໜີໃຫ້ ລັດເຊຍ ຈົ່ງຕັ້ງໜ້າເຂົ້າຮ່ວມບັນດາເວທີປາໄສໂດຍ ອາຊຽນ ເປັນເຈົ້າພາບຈັດຂຶ້ນ, ສະໜັບສະໜູນບົດບາດເປັນໃຈກາງ ແລະ ຄວາມມານະພະຍາຍາມຂອງ ອາຊຽນ ໃນການຊຸກຍູ້ການເຈລະຈາ, ຮ່ວມມື ແລະ ຮັບມືກັບບັນດາສິ່ງທ້າທາຍເກີດຂຶ້ນ, ໃນນັ້ນມີຄວາມໝັ້ນຄົງ, ຄວາມປອດໄພໃນການເດີນເຮືອຢູ່ທະເລ ແລະ ການບິນຢູ່ພາກພື້ນ, ສະໜັບສະໜູນຫຼັກການຂອງ ອາຊຽນ ກ່ຽວກັບທະເລຕາເວັນອອກ ກໍຄືຄວາມມານະພະຍາຍາມໃນການສ້າງກົດແຫ່ງການປະພຶດຂອງບັນດາຝ່າຍຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ (COC) ມີຜົນສັກສິດ, ປະສິດທິຜົນ, ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍສາກົນ ແລະ ສົນທິສັນຍາສະຫະປະຊາຊາດກ່ຽວກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະເລ (UNCLOS) ປີ 1982. ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ໂຕເລິມ ຢືນຢັນວ່າ, ຫວຽດນາມ ມີຄວາມສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍເພີ່ມທະວີການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ ອາຊຽນ - ລັດເຊຍ, ປາດຖະໜາຢາກໃຫ້ ລັດເຊຍ ປະກອບສ່ວນນັບມື້ນັບໃຫຍ່ຫຼວງ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ບັນລຸປະສິດທິຜົນໃນບັນດາຄວາມມານະພະຍາມເຈລະຈາ, ຮ່ວມມື ແລະ ສ້າງຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈຢູ່ບັນດາກົນໄກໂດຍ ອາຊຽນ ເປັນເຈົ້າ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຕະຫຼາດແຮງງານ ຫວຽດນາມ ພວມຟື້ນຟູເທື່ອລະກ້າວເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດ

ຕະຫຼາດແຮງງານ ຫວຽດນາມ ພວມຟື້ນຟູເທື່ອລະກ້າວເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດ

ໃນຊຸມປີຜ່ານມາ, ຕະຫຼາດແຮງງານຢູ່ ຫວຽດນາມ ໄດ້ມີບາດກ້າວພັດທະນາທີ່ໜ້າປະທັບໃຈ, ນັບມື້ນັບເຊື່ອມໂຍງ, ຍັບເຂົ້າໃກ້ກັບຕະຫຼາດແຮງງານຢູ່ພາກພື້ນ ແລະ ໂລກເທື່ອລະກ້າວ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top