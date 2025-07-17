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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ພ້ອມແລ້ວຈະແບ່ງປັນບົດຮຽນ ແລະ ແຫຼ່ງກຳລັງພັດທະນາ OCOP ກັບບັນດາປະເທດ

ທ່ານນາງ Beth Bechdol, ຮອງຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ FAO ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ, OCOP ຂອງ ຫວຽດນາມ ບໍ່ພຽງແຕ່ຊ່ວຍຫັນຜະລິດຕະພັນກະສິກຳຂອງທ້ອງຖິ່ນເປັນຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບ
ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການຕ້ອນຮັບ (ພາບ: TTXVN)

“ຫວຽດນາມ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະແບ່ງປັນແຫຼ່ງກຳລັງ, ແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຊີກັບບັນດາປະເທດມີເງື່ອນໄຂຄ້າຍຄືກັນດ້ານດິນຟ້າອາກາດ ເພື່ອພັດທະນາຜະລິດຕະພັນ OCOP ແລະ ພື້ນຖານກະສິກຳແບບຍືນຍົງ”. ນີ້ແມ່ນຄຳຢືນຢັນຂອງທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ທີ່ການຕ້ອນຮັບຄະນະຜູ້ແທນບັນດາລັດຖະມົນຕີ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງດ້ານກະສິກຳ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມເວທີປາໄສແລກປ່ຽນບົດຮຽນຂັ້ນສູງລະຫວ່າງບັນດາພາກພື້ນກ່ຽວກັບຮູບແບບແຕ່ລະຕາແສງມີຜະລິດຕະພັນໜຶ່ງ (OCOP), ໂດຍກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຫວຽດນາມ ສົມທົບກັບອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດ (FAO) ຈັດຂຶ້ນໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 15 ກໍລະກົດ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທີ່ ຮ່າໂນ້ຍ.

ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ກໍ່ສະເໜີໃຫ້ FAO ພ້ອມກັບບັນດາປະເທດ ຮ່ວມເດີນທາງສ້າງຂໍ້ລິເລິມລວມ, ຕິດພັນກັບຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງການນຳຂັ້ນສູງ, ເພ່ືອຮັບປະກັນໃຫ້ປະຊາຊົນໝົດທຸກຄົນ, ພິເສດແມ່ນຊາວກະສິກອນໄດ້ຊົມໃຊ້ຄວາມແທດຈິງຈາກການຮ່ວມມືສາກົນໃນຂະແໜງກະສິກຳ.

ຕີລາຄາສູງຜົນສຳເລັດພົ້ນເດັ່ນຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນການພັດທະນາກະສິກຳ, ທ່ານນາງ Beth Bechdol, ຮອງຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ FAO ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ, OCOP ຂອງ ຫວຽດນາມ ບໍ່ພຽງແຕ່ຊ່ວຍຫັນຜະລິດຕະພັນກະສິກຳຂອງທ້ອງຖິ່ນເປັນຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບ, ຍົກສູງຄຸນນະພາບເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງເປິດໂອກາດໃຫ້ແກ່ບັນດາປະເທດຮ່ຳຮຽນ, ແບ່ງປັນ ແລະ ຮ່ວມມືອີກດ້ວຍ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ລາວ ແລະ ລັດ​ເຊ​ຍ ຈັດ​ຕັ້ງ​ການ​ຊ້ອມ​ຮົບ​ຮ່ວມ​ໃນ​ທ້າຍ​ປີ 2025

ລາວ ແລະ ລັດ​ເຊ​ຍ ຈັດ​ຕັ້ງ​ການ​ຊ້ອມ​ຮົບ​ຮ່ວມ​ໃນ​ທ້າຍ​ປີ 2025

ການຊ້ອມຮົບດັ່ງກ່າວມີຫົວຂໍ້ “ຮຽງບ່າຮຽງໄຫຼ່ຕໍ່ສູ້ເພື່ອສັນຕິພາບ ແລະ ສະຖຽນລະພາບ” ແນໃສ່ແບ່ງປັນບົດຮຽນປະສົບການໃນການສູ້ຮົບລະຫວ່າງກຳລັງກອງທັບສອງປະເທດ.
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