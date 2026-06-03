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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ພ້ອມກັບ ຈີນ, ລາວ ແລະ ມຽນມາ ເປີດບັ້ນຈຸດສຸມການປາບປາມອາດຊະຍາກຳຢາເສບຕິດຂ້າມຊາດ

ວັນທີ 02 ມິຖຸນາ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ກະຊວງຕຳຫຼວດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຜັນຂະຫຍາຍຈຸດສຸມໂຄສະນາເຜີຍແຜ່, ສົມທົບກັນບ​ຸກໂຈມຕີ, ປາບປາມອາດຊະຍາກຳຢາເສບຕິດລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ, ຈີນ, ລາວ ແລະ ມຽນມາ.
  ທ່ານພົນໂທ ຫງວຽນວັນລອງ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງຕຳຫຼວດ ຫວຽດນາມ (ພາບ: ກະ​ຊວງ​ຕຳ​ຫຼວດ)  

ກ່າວ​ຄຳ​ເຫັນ​ທີ່ກອງ​ປະ​ຊຸມ, ທ່ານພົນ​ໂທ ຫງວຽນ​ວັນ​ລອງ, ຮອງ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ຕຳ​ຫຼວດ ຫວຽດ​ນາມ, ເນັ້ນ​ໜ​ັກ​ວ່າ ຫວຽດ​ນາມ, ຈີນ, ລາວ ແລະ ມຽນ​ມາ ພວມ​ຖືກ​ຜົນ​ສະ​ທ້ອ​ນ​ໂດຍ​ກົງ​ຈາກ​ສະ​ພາບ​ການ​ອາດ​ຊະ​ຍາ​ກຳ​ຢາ​ເສບ​ຕິດ​ໃນ​ໂລກ. ໃນ​ສະ​ພາບ​ການນັ້ນ, ກະ​ຊວງ​​ປ້ອງ​ກັນ​ຄວາມ​ສະ​ຫງົບ ຫວຽດ​ນາມ ໄດ້​ສະ​ເໜີ​ໃຫ້​ກະ​ຊວງ​ຕຳ​ຫຼວດ ຈີນ, ກະ​ຊວງ​ຕຳ​ຫຼວດ ລາວ ແລະ ກະ​ຊວງ​ພາຍ​ໃນ ມຽນ​ມາ ສົມ​ທົບ​ກັນ​ຜັນ​ຂະ​ຫຍາ​ຍ​ບັ້ນຈຸ​ດ​ສຸມ​ໂຄ​ສະ​ນາ​ເຜີຍ​ແຜ່, ສົມ​ທົບ​ກັນ​ບ​ຸກ​ໂຈມ​ຕີ, ປາບ​ປາ​ມ​ອາດ​ຊະ​ຍາ​ກຳ​ຢາ​ເສບ​ຕິດແຕ່​ວັນ​ທີ 15 ມິ​ຖຸ​ນາ - 15 ກັນ​ຍາ 2026 ຢູ່​ບໍ​ລິ​ເວນ​ບັນ​ດ​າ​ແຂວງ, ນະ​ຄອນ​ຕິດ​ກັບ​ຊາຍ​ແດນ​ລະ​ຫວ່າງ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ ແລະ ບັນ​ດາ​ບໍ​ລິ​ເວນ​ຈຸດ​ສຸມ​ກ່ຽວ​ກັບ​ອາດ​ຊະ​ຍາ​ກຳ​ຢາ​ເສບ​ຕິດ​ຢູ່​ແຕ່​ລະ​ປະ​ເທດ.

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ໄດ້​ຮັບ​ຮອງ​ເອົາ​ແຜນ​ການ​ກະ​ທຳ​ລວມ​ ເພື່ອ​ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ​ຫຼາຍ​ເນື້ອ​ໃນ​ສຳ​ຄັນ​ອື່ນໆ, ໃນ​ນັ້ນ, ມີ​ການ​ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ຄວບ​ຄຸມ​ເຂດ​ຊາຍ​ແດນ​ຢ່າງ​​ເຂັ້ມ​ງ​ວດ; ສົມ​ທົບ​ກັນ​ຕໍ່​ສູ້​​ແກ້​ໄຂຄະ​ດີ​ລວມ, ສຸມ​ໃສ່​ບັນ​ດາ​ອາດ​ຊະ​ຍາ​ກຳ​ຢາ​ເສບ​ຕິດ​ຂ້າມ​ຊາດ…

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ເຮັດວຽກກັບຄະນະຈັດຕັ້ງສູນກາງ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ເຮັດວຽກກັບຄະນະຈັດຕັ້ງສູນກາງ

ບັນຫາສຳຄັນທີ່ສຸດໃນປະຈຸບັນແມ່ນ ຕ້ອງປ່ຽນແປງໃໝ່ວິທີການນຳພາຂອງພັກຢ່າງແຂງແຮງ
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