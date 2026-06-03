ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ພ້ອມກັບ ຈີນ, ລາວ ແລະ ມຽນມາ ເປີດບັ້ນຈຸດສຸມການປາບປາມອາດຊະຍາກຳຢາເສບຕິດຂ້າມຊາດ
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານພົນໂທ ຫງວຽນວັນລອງ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງຕຳຫຼວດ ຫວຽດນາມ, ເນັ້ນໜັກວ່າ ຫວຽດນາມ, ຈີນ, ລາວ ແລະ ມຽນມາ ພວມຖືກຜົນສະທ້ອນໂດຍກົງຈາກສະພາບການອາດຊະຍາກຳຢາເສບຕິດໃນໂລກ. ໃນສະພາບການນັ້ນ, ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ຫວຽດນາມ ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ກະຊວງຕຳຫຼວດ ຈີນ, ກະຊວງຕຳຫຼວດ ລາວ ແລະ ກະຊວງພາຍໃນ ມຽນມາ ສົມທົບກັນຜັນຂະຫຍາຍບັ້ນຈຸດສຸມໂຄສະນາເຜີຍແຜ່, ສົມທົບກັນບຸກໂຈມຕີ, ປາບປາມອາດຊະຍາກຳຢາເສບຕິດແຕ່ວັນທີ 15 ມິຖຸນາ - 15 ກັນຍາ 2026 ຢູ່ບໍລິເວນບັນດາແຂວງ, ນະຄອນຕິດກັບຊາຍແດນລະຫວ່າງບັນດາປະເທດ ແລະ ບັນດາບໍລິເວນຈຸດສຸມກ່ຽວກັບອາດຊະຍາກຳຢາເສບຕິດຢູ່ແຕ່ລະປະເທດ.
ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຮອງເອົາແຜນການກະທຳລວມ ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍຫຼາຍເນື້ອໃນສຳຄັນອື່ນໆ, ໃນນັ້ນ, ມີການເພີ່ມທະວີການຄວບຄຸມເຂດຊາຍແດນຢ່າງເຂັ້ມງວດ; ສົມທົບກັນຕໍ່ສູ້ແກ້ໄຂຄະດີລວມ, ສຸມໃສ່ບັນດາອາດຊະຍາກຳຢາເສບຕິດຂ້າມຊາດ…