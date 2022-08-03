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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ພັດທະນາໃນພື້ນຖານຢ່າງໜັກແໜ້ນ

ບົດຂຽນກໍ່ໄດ້ຮັບຮູ້ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຜ່ານຜ່າບັນດາຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຂອງພື້ນຖານເສດກິດໂລກຍ້ອນວິກິດການຢູ່ ຢູແກຼນ ກໍ່ໃຫ້ເກີດເປັນຢ່າງດີ. ຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນປະເທດ (GDP) ໃນໄຕມາດທີ II/2022 ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 7,72% ...
  ບົດຂຽນໃນໜັງສືພິມໂລກໄວໜຸ່ມ (Junge Welt)  

ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ພັດທະນາເສດຖະກິດໃນພື້ນຖານຢ່າງໜັກແໜ້ນ”, ນັກຂ່າວ Gerhard Feldbauer ມີບົດຂຽນໃນໜັງສືພິມໂລກໄວໜຸ່ມ (Junge Welt) ຂອງເຢຍລະມັນ, ສະບັບອອກວັນທີ 2 ສິງຫາ, ໃນນັ້ນໄດ້ຕີລາຄາລະດັບການເຕີບໂຕຢ່າງແຮງຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນ 2 ປີເກີດໂລກລະບາດໂຄວິດ - 19, ໃນຂະນະທີ່ການລົງທຶນໂດຍກົງຈາກຕ່າງປະເທດພວມເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງແຮງ. ບົດໜັງສືພິມໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໃນສະພາບເສດຖະກິດຝ່າຍຕາເວັນຕົກພວມມີສັນຍານຖືກຊຸດໂຊມນັ້ນ, ພື້ນຖານເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ຍັງພັດທະນາຢ່າງແຮງ.

ບົດຂຽນກໍ່ໄດ້ຮັບຮູ້ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຜ່ານຜ່າບັນດາຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຂອງພື້ນຖານເສດກິດໂລກຍ້ອນວິກິດການຢູ່ ຢູແກຼນ ກໍ່ໃຫ້ເກີດເປັນຢ່າງດີ. ຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນປະເທດ (GDP) ໃນໄຕມາດທີ II/2022 ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 7,72% ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີ 2021, ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງແຮງຈາກຕົວເລກ 5,05% ຂອງໄຕມາດທີ I/2022. ໝາກຜົນທີ່ດີນີ້ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນອີງໃສ່ການສົ່ງອອກເພີ່ມຂຶ້ນສູງ. ບົດຂຽນໄດ້ຄັດສະເໜີຕົວເລກຂອງທະນາຄານ HSBC ໂດຍໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຫວຽດນາມ ນອນໃນກຸ່ມປະເທດມີການເຕີບໂຕສູງທີ່ສຸດໃນພາກພື້ນ ຍ້ອນແມ່ນໜຶ່ງໃນຈຳນວນໜ້ອຍປະເທດໃນໂລກຍັງບັນລຸການເຕີບໂຕໃນ 2 ປີຢ່າງລຽນຕິດ ນັບແຕ່ເມື່ອເກີດໂລກລະບາດໂຄວິດ -19. ການລົງທຶນໂດຍກົງຈາກຕ່າງປະເທດຂອງ ຫວຽດນາມ ກໍ່ພວມເພີ່ມຂຶ້ນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ພັດທະນາຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ, ສຳຄັນແມ່ນຈີນຕະນາການ, ວິໄສທັດ ແລະ ສ້າງສີສັນສະເພາະ

ພັດທະນາຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ, ສຳຄັນແມ່ນຈີນຕະນາການ, ວິໄສທັດ ແລະ ສ້າງສີສັນສະເພາະ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 2/8, ຢູ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດີງເຫ້ວ ໄດ້ມີການພົບປະກັບບັນດາສະມາຊິກສະໂມສອນເສດຖະກິດ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ; ຜູ້ຕາງໜ້າການນຳບັນດາແຂວງໃນເຂດຖານທີ່ໝັ້ນຫວຽດບັກ
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