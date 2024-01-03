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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ພວມມີຫຼາຍກາລະໂອກາດດຶງດູດທຶນ FDI ຄຸນນະພາບສູງ

ຕາມບັນດານັກຊ່ຽວຊານແລ້ວ, ບັນດາປັດໄຈທີ່ສຳຄັນສ້າງກາລະໂອກາດໃນການດຶງດູດເງິນລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດ ເຂົ້າຫວຽດນາມ, ຄື: ສະຖຽນລະພາບດ້ານການເມືອງ, ພື້ນຖານເສດຖະກິດພວມຟຶ້ນຟູຢ່າງວ່ອງໄວພາຍຫຼັງໂລກລະບາດ, ຄວາມດຸ່ນດ່ຽງມະຫາພາກໄດ້ຮັບປະກັນ, ເງິນເຟີ້ໄດ້ຄວບຄຸມ.
ພາບປະກອບ

ການດຶງດູດເງິນລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດ (FDI) ຂອງ ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ບັນລຸໄດ້ບັນດາໝາກຜົນອັນຕັ້ງໜ້າຫຼາຍຢ່າງ. ຍອດເງິນລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດຈົດທະບຽນເຂົ້າ ຫວຽດນາມ ໄລ່ຮອດວັນທີ 20 ທັນວາ 2023 ບັນລຸ 36,6 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ, ເພີ່ມຂຶ້ນກ່ວາ 32% ເມື່ອທຽບໃສ່ປີ 2022. ຕາມບັນດານັກຊ່ຽວຊານແລ້ວ, ບັນດາປັດໄຈທີ່ສຳຄັນສ້າງກາລະໂອກາດໃນການດຶງດູດເງິນລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດ ເຂົ້າຫວຽດນາມ, ຄື: ສະຖຽນລະພາບດ້ານການເມືອງ, ພື້ນຖານເສດຖະກິດພວມຟຶ້ນຟູຢ່າງວ່ອງໄວພາຍຫຼັງໂລກລະບາດ, ຄວາມດຸ່ນດ່ຽງມະຫາພາກໄດ້ຮັບປະກັນ, ເງິນເຟີ້ໄດ້ຄວບຄຸມ. ຫວຽດນາມ ໄດ້ລົງນາມສັນຍາການຄ້າເສລີຫຼາຍສະບັບ ແລະ ພວມປະຕິບັດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກໃຫ້ແກ່ການເຄື່ອນໄຫວລົງທຶນ ແລະ ການຄ້າສາກົນ. ປອ ເລຢຸຍບິ່ງ, ນັກຊ່ຽວຊານເສດຖະກິດ ຖືວ່າ:

“ບັນດານັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດ, ພິເສດແມ່ນບັນດາວິສາຫະກິດໃຫຍ່ ເຂົາເຈົ້າສົນໃຈເຖິງສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງການລົງທຶນ ດຳເນີນທຸລະກິດທີ່ສຸດ. ນີ້ແມ່ນບັນຫາວາງອອກໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາ ຄວນຍົກລະດັບສະພາບແວດລ້ອມການລົງທຶນ. ບັນຫາທີສອງແມ່ນພວກເຮົາປັບປຸງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ພວກເຮົາໄດ້ປະຕິບັດໃນຊຸມປີຜ່ານມາຢ່າງຂ້ຽວຂາດ, ພິເສດແມ່ນການຍູ້ແຮງການລົງທຶນສາທາລະນະ ແລະ ລະດົມການເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຂອງພາກເອກະຊົນ ເພື່ອປັບປຸງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ແຕ່ພວກເຮົາຄວນຍູ້ແຮງກ່ວາ ເພື່ອປັບປຸງໂສມໜ້າໃໝ່. ຈາກນັ້ນ, ຫລຸດຜ່ອນຊ່ອງຫວ່າງກັບຕະຫຼາດ, ຫລຸດຜ່ອນລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບ logistic, ຫລຸດຜ່ອນລາຍຈ່າຍໃນການດຳເນີນທຸລະກິດໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສະໜາມບິນ ໜອງຄ້າງ ໂດຍ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ກໍ່ສ້າງຢູ່ ລາວ ຈະຖືກຍົກລະດັບເປັນສະໜາມບິນສາກົນ

ສະໜາມບິນ ໜອງຄ້າງ ໂດຍ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ກໍ່ສ້າງຢູ່ ລາວ ຈະຖືກຍົກລະດັບເປັນສະໜາມບິນສາກົນ

ລັດຖະບານ ລາວ ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ: ເລື່ອງເປີດກ້ວາງສະໜາມບິນເພື່ອຮັບໃຊ້ບັນດາຖ້ຽວບິນສາກົນ ຈະນຳມາເຊິ່ງຜົນປະໂຫຍດໃຫຍ່ຫຼວງໃຫ້ແຂວງ ຍ້ອນວ່າບໍ່ພຽງແຕ່ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ແຂກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງສຳລັບບັນດານັກລົງທຶນພວມພິຈາລະນາສ້າງຕັ້ງກິດຈະກຳເຄື່ອນໄຫວຢູ່ ຫົວພັນ ສາມາດຊົມໃຊ້ສາຍການບິນໄປຍັງແຂວງໂດຍກົງ.
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