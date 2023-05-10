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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ປົກປ້ອງຜົນງານຄວ້າຫຼຽນຄຳໃນມື້ແຂ່ງຂັນວັນທີ 09 ພຶດສະພາ ຢູ່ SEA Games 32

ຫວຽດນາມ ໄດ້ຢືນອັນດັບທີ 2 ໃນຕາຕະລາງຄວ້າຫຼຽນລາງວັນ, ດ້ວຍຫຼຽນຄຳ 39 ຫຼຽນ, ຫຼຽນເງິນ 39 ຫຼຽນ ແລະ ຫຼຽນທອງ 46 ຫຼຽນ.
  ນັກກິລາ ແລ່ນ ແລະ ລານ ຫງວຽນທິແອັງ ຄວ້າໄດ້ຫຼຽນຄຳ 2 ຫຼຽນ (ພາບ: TTXVN)  

ສິ້ນສຸດມື້ແຂ່ງຂັນວັນທີ 09 ພຶດສະພາ, ຢູ່ SEA Games 32, ຄະນະນັກກິລາ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຢືນອັນດັບທີ 2 ໃນຕາຕະລາງຄວ້າຫຼຽນລາງວັນ, ດ້ວຍຫຼຽນຄຳ 39 ຫຼຽນ, ຫຼຽນເງິນ 39 ຫຼຽນ ແລະ ຫຼຽນທອງ 46 ຫຼຽນ. ຄະນະນັກກິລາ ໄທ ພວມຢືນອັນກັບທີ 1 ດ້ວຍຫຼຽນຄຳ 40 ຫຼຽນ.

ໃນນັ້ນ, ນັກກິລາ ແລ່ນ ແລະ ລານ ຫງວຽນທິແອັງ ຄວ້າໄດ້ຫຼຽນຄຳ 2 ຫຼຽນ ໃນປະເພດແລ່ນ ແລະ ລານ 1.500 ມ ແລະ 3.000 ມ ຂ້າມອຸປະສັກ. ນີ້ແມ່ນຫຼຽນຄຳຫຼຽນທີ 3 ຂອງ ຫງວຽນທິແອັງ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າຜົນງານລວມຄວ້າໄດ້ຫຼຽນຄຳ 39 ຫຼຽນ ຂອງຄະນະນັກກິລາ ຫວຽດນາມ (ໄລ່ຮອດວັນທີ 09 ພຶດສະພາ) ຢູ່ SEA Games 32

ດ້ວຍບັນດາໝາກຜົນໃນເບື້ອງຕົ້ນໃນ 4 ມື້ແຂ່ງຂັນເປັນທາງການຢູ່ SEA Games 32, ວັນທີ 09 ພຶດສະພາ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນວັນຮຸ່ງ ໄດ້ສົ່ງຈົດໝາຍຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍບັນດາສະມາຊິກຄະນະນັກກິລາ ຫວຽດໄດ້ບັນລຸຜົນງານທີ່ໜ້າເອກອ້າງທະນົງໃຈຂອງກິລາ ຫວຽດນາມ; ປາດຖະໜາວ່າ ບັນດາສະມາຊິກໃນຄະນະມານະພະຍາຍາມຝຶກແອບ ແລະ ແຂ່ງຂັນດ້ວຍຈິດໃຈສູງສຸດ ເພື່ອສືບຕໍ່ຍາດໄດ້ຜົນງານດີເດັ່ນກວ່າຢູ່ SEA Games 32.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດ ອາ​ຊຽນ ຄັ້ງ​ທີ 42 ມຸ່ງ​ໄປ​ເຖິງ​ ພາກ​ພື້ນ ອາ​ຊຽນ ທີ່​ມີ​ຂອບ​ຂະ​ໜາດ​ໃຫຍ່: ຈຸດ​ສຸມ​ຂອງ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດ ອາ​ຊຽນ ຄັ້ງ​ທີ 42 ມຸ່ງ​ໄປ​ເຖິງ​ “ພາກ​ພື້ນ ອາ​ຊຽນ ທີ່​ມີ​ຂອບ​ຂະ​ໜາດ​ໃຫຍ່: ຈຸດ​ສຸມ​ຂອງ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ”

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 10 ພຶດສະພາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ນຳໜ້າຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 42 ຢູ່ Labuan Bajo, ອິນໂດເນເຊຍ.
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