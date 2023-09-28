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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ປາດຖະໜາຢາກພັດທະນາການພົວພັນກັບ ກາຊັກສະຖານ ໃນທຸກຂົງເຂດ

ທີ່ບັນດາການພົບປະເຈລະຈາ ແລະ ເຮັດວຽກ, 2 ຝ່າຍຖືວ່າ, 2 ປະເທດຍັງມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນຫຼາຍຢ່າງເພື່ອຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນ
ທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫງວຽນຄັກດິ້ງ ພົບປະກັບຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກາຊັກສະຖານ (ພາບ: TTXVN)

ແຕ່ວັນທີ 24 – 28 ກັນຍາ, ທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫງວຽນຄັກດິ້ງ ໄດ້ນຳໜ້າຄະນະຜູ້ແທນສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ໄປຢ້ຽມຢາມ ກາຊັກສະຖານ. ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ, ທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫງວຽນຄັກດິ້ງ ໄດ້ມີການພົບປະເຈລະຈາກັບການນຳສະພາສູງ, ສະພາຕ່ຳ; ພົບປະເຈລະຈາກັບຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ; ເຮັດວຽກກັບປະທານອົງການປ້ອງກັນ, ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ກາຊັກສະຖານ; ຢ້ຽມຢາມພະນັກງານສະຖານທູດ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ ກາຊັກສະຖານ, ຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ນະຄອນ Almaty.

ທີ່ບັນດາການພົບປະເຈລະຈາ ແລະ ເຮັດວຽກ, 2 ຝ່າຍຖືວ່າ, 2 ປະເທດຍັງມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນຫຼາຍຢ່າງເພື່ອຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນ; ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື ແລະ ຂຸດຄົ້ນບັນດາທ່າໄດ້ປຽບຈາກສັນຍາການຄ້າເສລີ ຫວຽດນາມ - ເອີລົບ (EAEU), ນຳວົງເງິນການຄ້າ 2 ສົ້ນຂຶ້ນເປັນ 1 ຕື້ USD ໂດຍໄວ; ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືໃນບັນດາຂົງເຂດທີ່ມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນຄື: logistic, ຄົມມະນາຄົມຂົນສົ່ງ, ການເງິນ, ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ກະສິກຳ... ເພື່ອສະໜອງໃຫ້ຕະຫຼາດ ກາຊັກສະຖານ ແລະ ຢູ່ພາກພື້ນ ອາຊີກາງ. 2 ຝ່າຍກໍ່ເຫັນດີຕໍ່ເລື່ອງ ລັດຖະບານ 2 ປະເທດໄດ້ລົງນາມໃນສັນຍາຍົກເວັ້ນວີຊາໃຫ້ພົນລະເມືອງທີ່ຖືໜັງສືຜ່ານແດນແບບທຳມະດາ ແລະ ເປີດສາຍການບິນໂດຍກົງລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ກາຊັກສະຖານ (ຈາກ ກາມແຣງ ໄປ Almaty ແລະ Astana) ຈະສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາການແລກປ່ຽນການຄ້າ, ການຮ່ວມມືດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການພົບປະແລກປ່ຽນປະຊາຊົນລະຫວ່າງ 2 ປະເທດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເພີ່ມ​ພູນ​ຄູນ​ສ້າງ​ສາຍ​ພົວ​ພັນ​ມິດ​ຕະ​ພາບ​ທີ່​ເປັນ​ມູນ​ເຊື້ອ​ແບບ​ພິ​ເສດ ລະ​ຫວ່າງ ຫວຽດ​ນາມ - ກຸຍ​ບາ​ຢ່າງ​ບໍ່​ຢຸດ​ຢັ້ງ

ເພີ່ມ​ພູນ​ຄູນ​ສ້າງ​ສາຍ​ພົວ​ພັນ​ມິດ​ຕະ​ພາບ​ທີ່​ເປັນ​ມູນ​ເຊື້ອ​ແບບ​ພິ​ເສດ ລະ​ຫວ່າງ ຫວຽດ​ນາມ - ກຸຍ​ບາ​ຢ່າງ​ບໍ່​ຢຸດ​ຢັ້ງ

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ກຸຍບາ Esteban Lazo Hermandez ໄດ້ມາຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 24 - 28 ກັນຍາ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີແຫ່ງວັນທ່ານປະທານ Fidel Castro ມາຢ້ຽມຢາມເຂດປົດປ່ອຍ ພາກໃຕ້ ຫວຽດນາມ (9/1973-9/2023). ນີ້ແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນສອງປະເທດ, ພິເສດແມ່ນໄວໜຸ່ມ, ເພີ່ມທະວີຄວາມຮູ້ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບປະຫວັດສາດ ແລະ ຄວາມໝາຍຂອງການພົວພັນແບບພິເສດ ລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ກຸຍບາ ໂດຍທ່ານປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ແລະ ທ່ານປະທານ Fidel Castro ໄດ້ເພີ່ມພູນຄູນສ້າງຂຶ້ນ. ພ້ອມທັງ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຕັດສິນໃຈຂອງສອງຝ່າຍໃນການສືບທອດ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍກຳລັງແຮງມູນເຊື້ອອັນດີງາມ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຮັດແໜ້ນການພົວພັນສາມັກຄີລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ກຸຍບາ.
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