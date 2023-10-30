ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຜົນສຳເລັດຂອງ IPU 147 ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ
ກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ ສະຫະພັນລັດຖະສະພາໂລກ ຄັ້ງທີ 147 (IPU 147) ຈັດຂຶ້ນຢູ່ນະຄອນຫຼວງ Luanda ( ປະເທດ Angola) ໄດ້ສິ້ນສຸດລົງໃນວັນທີ 27 ຕຸລາ, ພາຍຫຼັງໂຮມປະຊຸມຢ່າງຟົດຟື້ນ ເປັນເວລາ 5 ມື້. ທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຄັກດິ່ງ, ນຳໜ້າຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ, ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ມີບົດກ່າວປາໄສ ທີ່ກອງປະຊຸມຄົບຄະນະຂອງກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່.
ໃນໂຄງການດຳເນີນງານຂອງກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່, ບັນດາຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມບັນດາວາລະປະຊຸມວິຊາສະເພາະ ຂອງເວທີປາໄສ ສະມາຊິກລັດຖະສະພາຍິງ IPU ແລະ ເວທີປາໄສສະມາຊິກ ລັດຖະສະພາໜຸ່ມທົ່ວໂລກ; ພ້ອມກັບບັນດາວາລະປະຊຸມຂອງ ສະພາພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ສະພາສັນຕິພາບ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງ ແຫ່ງຊາດ, ສະພາກ່ຽວກັບສິດທິມະນຸດ ແລະ ປະຊາທິປະໄຕ; ແລະ ສະພາກ່ຽວກັບບັນດາບັນຫາ ສປຊ. ທີ່ບັນດາເວທີປາໄສ ແລະ ສະພານີ້, ຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ລ້ວນແຕ່ໄດ້ມີບົດກ່າວປາໄສ. ບັນດາຜູ້ແທນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໄດ້ຕີລາຄາສູງຄຳເຫັນ ແລະ ຂໍ້ສະເໜີແນະຂອງຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ.