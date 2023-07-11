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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ຖື ຍີ່ປຸ່ນ ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດສຳຄັນແຖວໜ້າ ແລະ ຍາວນານ

ກໍ່ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, 2 ຝ່າຍກໍ່ປຶກສາຫາລືບາງບັນຫາກ່ຽວກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນທີ່ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຄວາມສົນໃຈ.
(ທີ່ການຕ້ອນຮັບ)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 10 ກໍລະກົດ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິນຈິງ ໄດ້ຕ້ອນຮັບທ່ານສະມາຊິກສະພາຕ່ຳ, ຫົວໜ້າຄະນະຄົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍຂອງພັກປະຊາທິປະໄຕເສລີ ຍີ່ປຸ່ນ (LDP- ພັກກຳອຳນາດຢູ່ ຍີ່ປຸ່ນ Hagiuda Koichi, ທີ່ພວມຢ້ຽມຢາມ, ເຮັດວຽກຢູ່ ຫວຽດນາມ.   

ທີ່ການພົບປະ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ສະເໜີໃຫ້ 2 ປະເທດເພີ່ມທະວີການພົບປະແລກປ່ຽນຂັ້ນສູງ; ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດປ້ອງກັນຊາດ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ; ຊຸກຍູ້ການລົງທຶນ, ຖ່າຍຖອດເຕັກໂນໂລຊີ, ໜູນຊ່ວຍວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມລະບົບມູນຄ່າທົ່ວໂລກຢ່າງກວ້າງຂວາງ, ເລິກເຊິ່ງກວ່າ…     

ສ່ວນທ່ານ Hagiuda Koichi ຢືນຢັນວ່າ, ຍີ່ປຸ່ນ ປາດຖະໜາ ຢາກສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດທີ່ເລິກເຊິ່ງ, ກວ້າງຂວາງລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ຍີ່ປຸ່ນ ໃຫ້ຂຶ້ນສູ່ລະດັບສູງໃໝ່. ຍີ່ປຸ່ນ ຈະໜູນຊ່ວຍວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມລະບົບສະໜອງທົ່ວໂລກ; ຊຸກຍູ້ບັນດາວິສາຫະກິດ ຍີ່ປຸ່ນ ສືບຕໍ່ເປີດກວ້າງການລົງທຶນເຂົ້າ ຫວຽດນາມ; ໜູນຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ໃນການບຳລຸງສ້າງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເປັນປະທານຈັດກອງປະຊຸມກຸ່ມທີ່ປຶກສາ AIPA ຄັ້ງທີ 14

ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເປັນປະທານຈັດກອງປະຊຸມກຸ່ມທີ່ປຶກສາ AIPA ຄັ້ງທີ 14

ເພື່ອບັນລຸໄດ້ບັນດາເປົ້າໝາຍການເຕີບໂຕ, ການພັດທະນາເສດຖະກິດແບບຍືນຍົງ, ບັນດາປະເທດ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ຄວນຮັບຮູ້ແຈ້ງຜົນສຳເລັດ, ສິ່ງຈຳກັດຂອງວິທະຍາສາດ - ເຕັກໂນໂລຊີ.
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