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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ຖືເປັນສຳຄັນ ແລະ ປາດຖະໜາຢາກເພີ່ມທະວີການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ອາເມລິກາ

ທີ່ການພົບປະ, ຄະນະໄດ້ແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບບັນດາບາດກ້າວພັດທະນາຂອງການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ອາເມລິກາ ນັບແຕ່ເວລາຫັນການພົວພັນທາງການທູດເປັນປົກກະຕິໃນປີ 1995 ຕະຫຼອດຮອດການສ້າງການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານໃນປີ 2023
ການເຮັດວຽກລະຫວ່າງສອງຝ່າຍ (ພາບ:TTXVN)

ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ອາເມລິກາ, ຫວ່າງແລ້ວນີ້, ຄະນະຜູ້ແທນຄະນະພົວພັນຕ່າງປະເທດສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂດຍທ່ານ ໂງເລວັນ, ຮອງຫົວໜ້າຄະນະພົວພັນຕ່າງປະເທດສູນກາງພັກ ນຳໜ້າ ໄດ້ມີການພົບປະ, ເຮັດວຽກກັບຜູ້ຕາງໜ້າບັນດາອົງການ, ຂະບວນການຝ່າຍຊ້າຍຂອງ ອາເມລິກາ, ໃນນັ້ນມີພັກກອມມູນິດ ອາເມລິກາ. ໂດຍເປັນປະທານຮ່ວມການພົບປະ, ມີທ່ານ ດັ້ງຮ໋ວາງຢາງ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປຊ.

ທີ່ການພົບປະ, ຄະນະໄດ້ແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບບັນດາບາດກ້າວພັດທະນາຂອງການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ອາເມລິກາ ນັບແຕ່ເວລາຫັນການພົວພັນທາງການທູດເປັນປົກກະຕິໃນປີ 1995  ຕະຫຼອດຮອດການສ້າງການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານໃນປີ 2023; ຢັ້ງຢືນ ຫວຽດນາມ ຖືເປັນສຳຄັນ ແລະ ປາດຖະໜາຢາກເພີ່ມທະວີການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ອາເມລິກາ, ຜັນຂະຫຍາຍການປະຕິບັດບັນດາຂໍ້ຕົກລົງຂັ້ນສູງລະຫວ່າງສອງຝ່າຍ, ຊຸກຍູ້ການພົວພັນມິດຕະພາບ, ການຮ່ວມມືກັບບັນດາອົງການ ແລະ ຂະບວນການຝ່າຍຊ້າຍຂອງອາເມລິກາ.

ຜູ້ຕາງໜ້າບັນດາອົງການ, ຂະບວນການຝ່າຍຊ້າຍຂອງ ອາເມລິກາ ມີຄວາມປະທັບໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບບັນດາຜົນງານເຊິ່ງ ຫວຽດນາມ ບັນລຸໄດ້ໃນເສັ້ນທາງແຫ່ງການສ້າງລັດທິສັງຄົມນິຍົມ ໃນເກືອບ 40 ປີແຫ່ງການປ່ຽນໃໝ່, ນັບທັງກ່ຽວກັບການພົວພັນພາຍໃນ ແລະ ພົວພັນຕ່າງປະເທດ; ພ້ອມທັງຢັ້ງຢືນຈະສືບຕໍ່ມານະພະຍາຍາມປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາຂອງການພົວພັນ ຫວຽດນາມ -  ອາເມລິກາ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ລາວ ສືບຕໍ່ພົບເຫັນພະພຸດທະຮູບບູຮານ

ລາວ ສືບຕໍ່ພົບເຫັນພະພຸດທະຮູບບູຮານ

ການພົບເຫັນເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຂ່າວດີບໍ່ພຽງແຕ່ສຳລັບວົງການນັກຄົ້ນຄ້ວາບູຮານຄະດີເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງສຳລັບປະຊາຊົນໃນທົ່ວປະເທດອີກດ້ວຍ. ຕາມສື່ມວນຊົນລາວແລ້ວ, ໃນຂັ້ນຕອນສຳຫຼວດ ຊອກຫາ ລູກລະເບີດຍັງຕົກຄ້າງຫຼັງສົງຄາມ
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