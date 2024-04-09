ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ຖືເປັນສຳຄັນ ແລະ ປາດຖະໜາຢາກເພີ່ມທະວີການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ອາເມລິກາ
ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ອາເມລິກາ, ຫວ່າງແລ້ວນີ້, ຄະນະຜູ້ແທນຄະນະພົວພັນຕ່າງປະເທດສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂດຍທ່ານ ໂງເລວັນ, ຮອງຫົວໜ້າຄະນະພົວພັນຕ່າງປະເທດສູນກາງພັກ ນຳໜ້າ ໄດ້ມີການພົບປະ, ເຮັດວຽກກັບຜູ້ຕາງໜ້າບັນດາອົງການ, ຂະບວນການຝ່າຍຊ້າຍຂອງ ອາເມລິກາ, ໃນນັ້ນມີພັກກອມມູນິດ ອາເມລິກາ. ໂດຍເປັນປະທານຮ່ວມການພົບປະ, ມີທ່ານ ດັ້ງຮ໋ວາງຢາງ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປຊ.
ທີ່ການພົບປະ, ຄະນະໄດ້ແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບບັນດາບາດກ້າວພັດທະນາຂອງການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ອາເມລິກາ ນັບແຕ່ເວລາຫັນການພົວພັນທາງການທູດເປັນປົກກະຕິໃນປີ 1995 ຕະຫຼອດຮອດການສ້າງການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານໃນປີ 2023; ຢັ້ງຢືນ ຫວຽດນາມ ຖືເປັນສຳຄັນ ແລະ ປາດຖະໜາຢາກເພີ່ມທະວີການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ອາເມລິກາ, ຜັນຂະຫຍາຍການປະຕິບັດບັນດາຂໍ້ຕົກລົງຂັ້ນສູງລະຫວ່າງສອງຝ່າຍ, ຊຸກຍູ້ການພົວພັນມິດຕະພາບ, ການຮ່ວມມືກັບບັນດາອົງການ ແລະ ຂະບວນການຝ່າຍຊ້າຍຂອງອາເມລິກາ.
ຜູ້ຕາງໜ້າບັນດາອົງການ, ຂະບວນການຝ່າຍຊ້າຍຂອງ ອາເມລິກາ ມີຄວາມປະທັບໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບບັນດາຜົນງານເຊິ່ງ ຫວຽດນາມ ບັນລຸໄດ້ໃນເສັ້ນທາງແຫ່ງການສ້າງລັດທິສັງຄົມນິຍົມ ໃນເກືອບ 40 ປີແຫ່ງການປ່ຽນໃໝ່, ນັບທັງກ່ຽວກັບການພົວພັນພາຍໃນ ແລະ ພົວພັນຕ່າງປະເທດ; ພ້ອມທັງຢັ້ງຢືນຈະສືບຕໍ່ມານະພະຍາຍາມປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາຂອງການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ອາເມລິກາ.