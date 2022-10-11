ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ຖືກຈັດເຂົ້າໃນ Top ສະຖານທີ່ທີ່ມີຜູ້ເຂົ້າຄົ້ນຫາຢູ່ ອົດສະຕາລີ ໃນຮອບເວລາ 20 ປີຜ່ານມາ
ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 20 ປີເຄື່ອນໄຫວຢູ່ ອົດສະຕາລີ, ເຄື່ອງມືຊອກຫາແຫຼ່ງຂໍ້ມູນແຖວໜ້າໂລກ Google ຫາກໍ່ປະກາດບັນດາສະຖານທີ່ທີ່ໄດ້ເຂົ້າຄົ້ນຫາແຖວໜ້າຈາກ ອົດສະຕາລີ ໃນຮອບເວລາ 20 ປີຜ່ານມາ. ຢືນອັນດັບທີ 1 ໃນຕາຕະລາງນີ້ແມ່ນ ຍີ່ປຸ່ນ, ຖັດຈາກນັ້ນແມ່ນ ນິວຊີແລນ, ໄທ, ຫວຽດນາມ, ແທສເມເນຍ, ອົດສະຕາລີ, ກຳປູເຈຍ, ບາລີ, ນິວຊູເວ ແລະ ໂບແນວ. ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້, ອົງການສະຖິຕິ ອົດສະຕາລີ (ABS) ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຫວຽດນາມ ນອນໃນ Top 10 ສະຖານທີ່ເຊິ່ງນັກທ່ອງທ່ຽວ ອົດສະຕາລີ ເຂົ້າຄົ້ນຫາຫຼາຍທີ່ສຸດໃນ 7 ເດືອນຕົ້ນປີ 2022. ກ່ອນເກີດໂລກລະບາດໂຄວິດ-19, ອົດສະຕາລີ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາປະເທດມີນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົ້າມາ ຫວຽດນາມ ຫຼາຍກວ່າໝູ່, ດ້ວຍ 383.000 ເທື່ອຄົນໃນປີ 2019 (ຢຶ່ນອັນດັບທີ 9 ກ່ຽວກັບຈຳນວນນັກທ່ອງທ່ຽວ).