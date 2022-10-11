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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ຖືກຈັດເຂົ້າໃນ Top ສະຖານທີ່ທີ່ມີຜູ້ເຂົ້າຄົ້ນຫາຢູ່ ອົດສະຕາລີ ໃນຮອບເວລາ 20 ປີຜ່ານມາ

ຫວຽດນາມ ນອນໃນ Top 10 ສະຖານທີ່ເຊິ່ງນັກທ່ອງທ່ຽວ ອົດສະຕາລີ ເຂົ້າຄົ້ນຫາຫຼາຍທີ່ສຸດໃນ 7 ເດືອນຕົ້ນປີ 2022.
  (ພາບປະກອບ: Era Cruises)  

ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 20 ປີເຄື່ອນໄຫວຢູ່ ອົດສະຕາລີ, ເຄື່ອງມືຊອກຫາແຫຼ່ງຂໍ້ມູນແຖວໜ້າໂລກ Google ຫາກໍ່ປະກາດບັນດາສະຖານທີ່ທີ່ໄດ້ເຂົ້າຄົ້ນຫາແຖວໜ້າຈາກ ອົດສະຕາລີ ໃນຮອບເວລາ 20 ປີຜ່ານມາ. ຢືນອັນດັບທີ 1 ໃນຕາຕະລາງນີ້ແມ່ນ ຍີ່ປຸ່ນ, ຖັດຈາກນັ້ນແມ່ນ ນິວຊີແລນ, ໄທ,  ຫວຽດນາມ, ແທສເມເນຍ, ອົດສະຕາລີ, ກຳປູເຈຍ, ບາລີ, ນິວຊູເວ ແລະ ໂບແນວ. ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້, ອົງການສະຖິຕິ ອົດສະຕາລີ (ABS) ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຫວຽດນາມ ນອນໃນ Top 10 ສະຖານທີ່ເຊິ່ງນັກທ່ອງທ່ຽວ ອົດສະຕາລີ ເຂົ້າຄົ້ນຫາຫຼາຍທີ່ສຸດໃນ 7 ເດືອນຕົ້ນປີ 2022. ກ່ອນເກີດໂລກລະບາດໂຄວິດ-19, ອົດສະຕາລີ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາປະເທດມີນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົ້າມາ ຫວຽດນາມ ຫຼາຍກວ່າໝູ່, ດ້ວຍ 383.000 ເທື່ອຄົນໃນປີ 2019 (ຢຶ່ນອັນດັບທີ 9 ກ່ຽວກັບຈຳນວນນັກທ່ອງທ່ຽວ).

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດນາມໄດ້ຮັບເລືອກເຂົ້າເປັນສະມາຊິກ ສະພາສິດທິມະນຸດ ຂອງສະຫະປະຊາຊາດ

ຫວຽດນາມໄດ້ຮັບເລືອກເຂົ້າເປັນສະມາຊິກ ສະພາສິດທິມະນຸດ ຂອງສະຫະປະຊາຊາດ

ຕາມນັກຂ່າວຈາກສຳນັກຂ່າວສານ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສະຫະປະຊາຊາດ (ສປຊ), ໃນເວລາ 11 ໂມງ 45 ນາທີ ວັນທີ 11 ຕຸລາ 2022 (22 ໂມງ 45 ນາທີ ຂອງວັນດຽວກັນຢູ່ຫວຽດນາມ), ຫວຽດນາມໄດ້ຮັບເລືອກເຂົ້າເປັນສະມາຊິກ ສະພາສິດທິມະນຸດ ຂອງ ສປຊ ອາຍຸການ 2023-2025 ທີ່ກອງປະຊຸມຂອງ ສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ ຄັ້ງທີ 77 ທີ່ນະຄອນ ນິວຢອກ (ສ ອາເມລິກາ).
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ບໍລິການຮູບພາບ


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