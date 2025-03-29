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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ຕັ້ງໜ້າແກ້ໄຂຮົ້ວກີດຂວາງດ້ານເຕັກນິກ, ຊຸກຍູ້ການຄ້າສາກົນ

ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາປະຕິບັດບັນດາພັນທະໃນ WTO ຢ່າງຄົບຖ້ວນ
ຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ (ພາບ: TTXVN)

ການການຄ້າໂລກ (WTO) ກ່ຽວກັບຮົ້ວກີດຂວາງດ້ານການຄ້າ, ຢູ່ສຳນັກງານທີ່ ເຊີແນວ, ປະເທດ ສະວິດ. ຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ໄດ້ສະໜອງຂໍ້ມູນ ແລະ ຕອບບັນດາຂໍ້ຂ້ອງໃຈດ້ານເຕັກນິກ, ພ້ອມກັນນັ້ນ, ກໍ່ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດໜູນຊ່ວຍຂອງບັນດາອົງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ໃນການສຳຜັດກັບແຫຼ່ງຂໍ້ມູນດ້ານເຕັກນິກຂອງບັນດາປະເທດສະມາຊິກ WTO ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ.

ແບ່ງປັນຢູ່ນອກກອງປະຊຸມ, ທ່ານ ຟ້າມກວາງຮຸຍ, ອັກຄະລັດຖະທູດທີ່ປຶກສາ, ຮອງຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ເຊີແນວ, ຢືນຢັນວ່າ, ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາປະຕິບັດບັນດາພັນທະໃນ WTO ຢ່າງຄົບຖ້ວນ, ກໍຄືຍາມໃດກໍ່ຖືເລື່ອງບັນດາມາດຕະການດ້ານເຕັກນິກປອດໂປ່ງເປັນສຳຄັນ ແລະ ສົມທົບກັບປະຊາຄົມສາກົນໃນການແກ້ໄຂບັນດາຮົ້ວກີດຂວາງທີ່ບໍ່ຈຳເປັນໃນດ້ານການຄ້າ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

Bloomberg: ຫວຽດນາມ ມີລະດັບເຕີບໂຕດ້ານການທ່ອງທ່ຽວທີ່ລື່ນກາຍຢູ່ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້

Bloomberg: ຫວຽດນາມ ມີລະດັບເຕີບໂຕດ້ານການທ່ອງທ່ຽວທີ່ລື່ນກາຍຢູ່ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້

Bloomberg ໄດ້ຄັດສະເໜີຂໍ້ມູນຕົວເລກໂດຍຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ, ລະດັບເຕີບໂຕດ້ານການທ່ອງທ່ຽວຂອງ ຫວຽນາມ ລື່ນກາຍຢ່າງເຫັນໄດ້ຊັດ.
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