ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ຊົມເຊີຍ ອີຢູ ປະກອບເງິນຈຳນວນ 10 ຕື້ເອີໂລ ຜັນຂະຫຍາຍຍຸດທະສາດປະຕູທົ່ວໂລກ ແລະ ຕໍ່ສູ້, ຕ້ານການອົບພະຍົບເສລີ, ການຄ້າມະນຸດ
ວັນທີ 15 ທັນວາ, ທີ່ກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວນັດສາມັນຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ເມື່ອຕອບຄຳຖາມກ່ຽວຂ້ອງເຖິງບັນດາຂໍ້ມູນຂອງສະຫະພາບ ເອີລົບ ປະກອບເງິນຈຳນວນ 10 ຕື້ເອີໂລ ຜັນຂະຫຍາຍຍຸດທະສາດປະຕູທົ່ວໂລກ, ທ່ານນາງຮອງໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ຟ້າມທູຮັ່ງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ຫວຽດນາມ ຊົມເຊີຍຂໍ້ຕົກລົງຂອງ ອີຢູ, ພ້ອມທັງຢືນຢັນວ່າ ນີ້ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາໝາກຜົນທີ່ມີຄວາມໝາຍເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງ ອີຢູ ແລະ ອາຊຽນ ແບບຍືນຍົງ. ຈຳນວນເງິນດັ່ງກ່າວເຊິ່ງ ອີຢູ ຫາກໍ່ປະກາດທີ່ກອງປະຊຸມຂັ້ນສູງສະເຫຼີມສະຫຼອງ 45 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນ ອາຊຽນ - ອີຢູ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ບຣຸກແຊນ, ປະເທດ ແບນຊິກ ໃນວັນທີ 14 ທັນວາ. ອີຢູ ກໍ່ຈະຜັນຂະຫຍາຍໂຄງການຂໍ້ລິເລີ່ມສີຂຽວ ທີ່ມີມູນຄ່າ 30 ລ້ານເອີໂລ ໜູນຊ່ວຍບັນດາໂຄງການຮ່ວມມືລະອຽດກັບ ອາຊຽນ.
ກໍ່ທີ່ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ, ທ່ານນາງ ຟ້າມທູຮັ່ງ ຢືນຢັນວ່າ, ຍາມໃດ ຫວຽດນາມ ກໍ່ໄດ້ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກໃຫ້ແກ່ການອົບພະຍົບທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, ມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ມີຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ພ້ອມທັງເດັດດ່ຽວຕໍ່ສູ້ຕ້ານການອົບພະຍົບເສລີ, ນຳມະນຸດອົບພະຍົບເສລີ ແລະ ການຄ້າມະນຸດ. ທ່ານນາງ ຟ້າມທູຮັ່ງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ນະໂຍບາຍສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍຂອງ ຫວຽດນາມ ແມ່ນ ຍາມໃດກໍ່ເຄົາລົບ, ປົກປ້ອງແລະ ຊຸກຍູ້ສິດທິມະນຸດ, ໃນນັ້ນ ວຽກງານປ້ອງກັນ, ຕ້ານການຄ້າມະນຸດ ໄດ້ກຳນົດວ່າແມ່ນໜ້າທີ່ການເມືອງຢ່າງເປັນປະຈຳ, ຍາວນານ ແລະ ເປັນເຈົ້າການປະຕິບັດ.