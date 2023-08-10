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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ຊຸກຍູ້ບົດບາດ ແລະ ການເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງຕັ້ງໜ້າຂອງບັນດາສະມາຊິກລັດຖະສະພາໜຸ່ມ

ຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ຖືວ່າ, ຕ້ອງຊຸກຍູ້ການເຂົ້າຮ່ວມຂອງບັນດາສະມາຊິກລັດຖະສະພາໜຸ່ມເຂົ້າໃນການເຄື່ອນໄຫວຂອງລັດຖະສະພາໃຫ້ຫຼາຍກວ່າເກົ່າ.
(ກອງປະຊຸມສະມາຊິກລັດຖະສະພາໜຸ່ມ AIPA)

ໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ລັດຖະສະພາລະຫວ່າງຊາດ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 44 (AIPA - 44), ວັນທີ 8 ສິງຫາ, ກອງປະຊຸມສະມາຊິກລັດຖະສະພາໜຸ່ມ AIPA (YPA) ໄດ້ດຳເນີນຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ຈາກາຕາ, ປະເທດ ອິນໂດເນເຊຍ. ທີ່ກອງປະຊຸມນີ້, ບັນດາປະເທດໄດ້ປຶກສາຫາລືຮ່າງມະຕິວ່າດ້ວຍການຊຸກຍູ້ການເຂົ້າຮ່ວມຂອງໄວໜຸ່ມເພື່ອການພັດທະນາຢ່າງຮອບດ້ານ, ການຫັນປ່ຽນເສດຖະກິດ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມໂດຍປະຊາທິປະໄຕ; ຮ່າງມະຕິວ່າດ້ວຍການຍົກສູງບົດບາດຂອງສະມາຊິກລັດຖະສະພາໜຸ່ມໃນການບໍລິຫານ ໂດຍ ມາເລເຊຍ ນຳສະເໜີ.      

ກ່ຽວກັບ “ຮ່າງມະຕິວ່າດ້ວຍການຊຸກຍູ້ການເຂົ້າຮ່ວມຂອງໄວໜຸ່ມເພື່ອການພັດທະນາຢ່າງຮອບດ້ານ, ການຫັນປ່ຽນເສດຖະກິດ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມໂດຍປະຊາທິປະໄຕ”, ຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ຖືວ່າ ສາມາດນຳໃຊ້ຜົນສຳເລັດຈາກບັນດາກາລະໂອກາດຂອງເສດຖະກິດດີຈີຕອນ, ກໍຄືວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຊີ ນະວັດຕະກຳ, ໄວໜຸ່ມ ຫວຽດນາມ ກໍ່ຄືໄວໜຸ່ມໃນພາກພື້ນ ແລະ ທົ່ວໂລກ ຕ້ອງມີສະຕິຮັບຮູ້ຢ່າງຄົບຖ້ວນກ່ຽວກັບກາລະໂອກາດ, ສິ່ງທ້າທາຍ, ຈາກນັ້ນ, ສ້າງບັນດາແຜນການ ແລະ ມີການກະທຳໃຫ້ເໝາະສົມກວ່າ.

ກ່ຽວກັບ “ຮ່າງມະຕິວ່າດ້ວຍການຍົກສູງບົດບາດຂອງສະມາຊິກລັດຖະສະພາໜຸ່ມໃນການບໍລິຫານ”, ຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ຖືວ່າ, ຕ້ອງຊຸກຍູ້ການເຂົ້າຮ່ວມຂອງບັນດາສະມາຊິກລັດຖະສະພາໜຸ່ມເຂົ້າໃນການເຄື່ອນໄຫວຂອງລັດຖະສະພາໃຫ້ຫຼາຍກວ່າເກົ່າ, ພິເສດແມ່ນວຽກງານສ້າງກົດໝາຍ, ຕິດຕາມກວດກາເລື່ອງຕົກລົງບັນດາບັນຫາສຳຄັນຂອງປະເທດຊາດ, ບັນດານະໂຍບາຍກ່ຽວຂ້ອງເຖິງໄວໜຸ່ມ ແລະ ບັນຫາເຊິ່ງຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງໜຸ່ມມີຄວາມສົນໃຈ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ວຽກ​ງານ​ຂົນ​ຂວາຍ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ມີ​ບົດ​ບາດ​ສຳ​ຄັນ​ຕໍ່​ພາ​ລະ​ກິດ​ແຫ່ງ​ການ​​ສ້າງສາ ແລະ ພັດ​ທະ​ນາ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ລາວ

ວຽກ​ງານ​ຂົນ​ຂວາຍ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ມີ​ບົດ​ບາດ​ສຳ​ຄັນ​ຕໍ່​ພາ​ລະ​ກິດ​ແຫ່ງ​ການ​​ສ້າງສາ ແລະ ພັດ​ທະ​ນາ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ລາວ

ທີ່ການພົບປະ, ທ່ານນາງ ບຸຍທິມິງຮ່ວາຍ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ພ້ອມກັບລາວ, ຫວຽດນາມ ຈະເຮັດຈົນສຸດຄວາມສາມາດຂອງຕົນ ເພື່ອຮັກສາ, ເພີ່ມພູນຄູນສ້າງ ສາຍພົວພັນແບບພິເສດ ຫວຽດນາມ - ລາວ ໃຫ້ນັບມື້ນັບພັດທະນາເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ, ແທດຈິງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ.
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