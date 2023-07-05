Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ຊຸກຍູ້ການໂອ້ລົມສົນທະນາ ແລະ ການຮ່ວມມືສາກົນເພື່ອຮັບປະກັນສິດທິມະນຸດຕໍ່ໜ້າບັນດາສິ່ງທ້າທາຍທົ່ວໂລກ

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມປະຈຳປີ ກ່ຽວກັບສິດທິແມ່ຍິງ ແລະ ການໜູນຊ່ວຍສັງຄົມ, ຜູູ້ຊ່ວຍວຽກລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ທ່ານ ຫງວຽນມິງຫວູ ຢັ້ງຢືນສິດໄດ້ຮັບການໜູນຊ່ວຍສັງຄົມ ແລະ ຫຼັກການບໍ່ຈຳແນກການປະພຶດໄດ້ລະບຸໃນລັດຖະທຳມະນຸດ ແລະ ກົດໝາຍຂອງ ຫວຽດນາມ.
ຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ (ພາບ:ttdn.vn)

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 30 ມິຖຸນາ - 3 ກໍລະກົດ, ໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 53 ເຊິ່ງຈັດຂຶ້ນຢູ່ ເຊີແນວ, ປະເທດ ສະວິດ, ສະພາສິດທິມະນຸດ ສປຊ ໄດ້ຈັດບັນດາກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບສິດທິແມ່ຍິງ, ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ… ທ່ານ ຫງວຽນມິງຫວູ, ຜູ້ຊ່ວຍວຽກລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ.

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມປະຈຳປີ ກ່ຽວກັບສິດທິແມ່ຍິງ ແລະ ການໜູນຊ່ວຍສັງຄົມ, ຜູູ້ຊ່ວຍວຽກລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ທ່ານ ຫງວຽນມິງຫວູ ຢັ້ງຢືນສິດໄດ້ຮັບການໜູນຊ່ວຍສັງຄົມ ແລະ ຫຼັກການບໍ່ຈຳແນກການປະພຶດໄດ້ລະບຸໃນລັດຖະທຳມະນຸດ ແລະ ກົດໝາຍຂອງ ຫວຽດນາມ. ຜ່ານບັນດາອົງການສັງຄົມ, ແມ່ຍິງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ປະກອບສ່ວນສ້າງ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍບັນດານະໂຍບາຍພັດທະນາ ແລະ ໜູນຊ່ວຍສັງຄົມ ດ້ວຍຫຼາຍໝາກຜົນໄດ້ພົ້ນເດັ່ນໃນສາກົນ ແລະ ພາກພື້ນ.

ທີ່ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືປະຈຳປີກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ສິດທິກ່ຽວກັບທັນຍາຫານ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ແນະນຳຄວາມມານະພະຍາຍາມຂອງ ຫວຽດນາມ ຜ່ານຜ່າບັນດາຜົນກະທົບຫຍໍ້ທໍ້ຂອງການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ໂລກລະບາດໂຄວິດ -19 ແລະ ບັນດາບັນຫາທົ່ວໂລກອື່ນເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽບອາຫານໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ, ແລະ ກາຍເປັນປະເທດຜະລິດ ແລະ ສະໜອງສະບຽງອາຫານໂປ່ງໃສ - ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ - ຍືນຍົງ, ຄືໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາທີ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດຂອງ ສປຊ ກ່ຽວກັບລະບົບທັນຍາຫານ - ສະບຽງອາຫານ ປີ 2021.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດໃນການປະທະກັນຢູ່ຝັ່ງຕາເວັນຕົກແມ່ນ້ຳຈໍແດນ ສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນ

ຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດໃນການປະທະກັນຢູ່ຝັ່ງຕາເວັນຕົກແມ່ນ້ຳຈໍແດນ ສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນ

ໄລ່ແຕ່ຕົ້ນປີມາຮອດປະຈຸບັນ, ຈຳນວນຊາວ ປາແລັດສະຕິນ ເສຍຊີວິດຍ້ອນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງ ອິດສະຣາແອັນ ຢູ່ບັນດານະຄອນເຂດຝັ່ງຕາເວັນຕົກແມ່ນ້ຳຈໍແດນ ໄດ້ຂຶ້ນເຖິງ 188 ຄົນ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top