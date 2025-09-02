ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ - ຈີນ: ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືລັດຖະສະພາໃຫ້ກາຍເປັນເສົາຄ້ຳສຳຄັນຂອງການພົວພັນ 2 ຝ່າຍ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 31 ສິງຫາ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນ ໄດ້ດຳເນີນການພົບປະສົນທະນາກັບທ່ານປະທານຄະນະປະຈຳສະພາຜູ້ແທນປະຊາຊົນແຫ່ງຊາດຈີນ ຈາວເລືອຈີ.
ທີການພົບປະສົນທະນາ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນ ສະເໜີໃຫ້ 2 ຝ່າຍສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືລັດຖະສະພາໃຫ້ກາຍເປັນເສົາຄ້ຳສຳຄັນຂອງການພົວພັນ 2 ຝ່າຍ; ເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນສະພາແຫ່ງຊາດທຸກຂັ້ນ; ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ, ຄະນະຜູ້ແທນສະພາປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ 2 ປະເທດ; ສະໜັບສະໜູນເຊິ່ງກັນແລະກັນຢູ່ບັນດາເວທີປາໄສລັດຖະສະພາຢູ່ພາກພື້ນ ແລະ ໃນໂລກ.
ໂດຍຕາງໜ້າພັກ, ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນ ຈີນ, ທ່ານປະທານຄະນະປະຈຳສະພາຜູ້ແທນປະຊາຊົນແຫ່ງຊາດຈີນ ຈາວເລືອຈີ ເນັ້ນໜັກວ່າ, ຈີນ ພ້ອມແລ້ວຈະພ້ອມກັບ ຫວຽດນາມ ຫັນຄວາມຮັບຮູ້ລວມຂອງເລຂາທິການໃຫຍ່ 2 ປະເທດເປັນລະອຽດ, ນຳການພົວພັນລະຫວ່າງ 2 ພັກ, 2 ລັດໃຫ້ພັດທະນາຕາມການກຳນົດທິດ “6 ດີກວ່າ”. ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ຈີນພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະເພີ່ມທະວີຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈດ້ານການເມືອງ, ຮັກສາການພົບປະແລກປ່ຽນຂັ້ນສູງ; ຜັນຂະຫຍາຍການພົວພັນແລກປ່ຽນ, ແບ່ງປັນບົດຮຽນການຄຸ້ມຄອງພັກ ແລະ ບໍລິຫານປະເທດຊາດ; ຍົກສູງຄຸນນະພາບ, ປະສິດທິຜົນການຮ່ວມມືຢ່າງແທດຈິງ; ເພີ່ມທະວີການສົມທົບກັນຢູ່ບັນດາກົນໄກລັດຖະສະພາຫຼາຍຝ່າຍ…
ທີ່ການພົບປະສົນທະນາ, 2 ຝ່າຍໄດ້ແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບບັນຫາທະເລ, ເຫັນດີປະຕິບັດຄວາມຮັບຮູ້ລວມຂັ້ນສູງ, ສົມທົບກັນແກ້ໄຂບັນດາບັນຫາຢູ່ທະເລຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ, ຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ.
ພາຍຫຼັງການພົບປະສົນທະນາ, ການນຳ 2 ທ່ານໄດ້ເປັນປະທານຮ່ວມວາລະປະຊຸມລວມຄັ້ງທີ 1 ຄະນະກຳມະການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ແລະ ຈີນ.