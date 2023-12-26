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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ຈະສືບຕໍ່ຮ່ວມກັບຈີນ ແລະ ບັນດາປະເທດແມ່ນ້ຳຂອງ ເພື່ອຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືແມ່ນ້ຳຂອງ -ແມ່ນ້ຳລ້ານຊ້າງ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 25 ທັນວານີ້, ກອງປະຊຸມສຸດຍອດການຮ່ວມມື ແມ່ນ້ຳຂອງ-ແມ່ນ້ຳລ້ານຊ້າງ ຄັ້ງທີ 4 ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈກໍ່ສ້າງປະຊາຄົມແບ່ງປັນໃນອະນາຄົດ ແລະ ຫັນເປັນທັນສະໄໝລະຫວ່າງບັນດາປະເທດແມ່ນ້ຳຂອງ-ແມ່ນ້ຳລ້ານຊ້າງ”ຊຶ່ງຖືກຈັດຂຶ້ນແບບທາງໄກ. ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມມີ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ແທນກຳປູເຈຍ, ລາວ, ມຽນມາ, ໄທ, ຈີນ ແລະ ຫວຽດນາມ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈີງໄດ້ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ.
ທ່ານນາຍົກ ລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈີງກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ., ທ່ານນາຍົກ ລັດຖະມົນຕີ  ຟ້າມມິງຈີງ ເນັ້ນໜັກວ່າ: ການຮ່ວມມືແມ່ນ້ຳຂອງ-ແມ່ນ້ຳລ້ານຊ້າງໄດ້ກາຍເປັນກົນໄກສຳຄັນເຊື່ອມຈອດບັນດາປະເທດແມ່ນ້ຳຂອງ ແລະ ຈີນ, ເປັນແບບຢ່າງຮ່ວມມືພ້ອມກັນພັດທະນາ ແລະ ພ້ອມກັນເອົາຊະນະ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຢືນຢັນວ່າ ລັດຖະບານຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍຖືເປັນສຳຄັນ ແລະ ຈະພ້ອມກັບຈີນ ແລະ ບັນດາປະເທດແມ່ນ້ຳຂອງ ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືແມ່ນ້ຳຂອງ-ແມ່ນ້ຳລ້ານຊ້າງໃຫ້ນັບມື້ນັບພັດທະນາຢ່າງເຂັ້ມແຂງ, ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ຍືນຍົງ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຖືວ່າ, ຕໍ່ໜ້າການປ່ຽນແປງຢ່າງວ່ອງໄວແລະເລິກເຊິ່ງຂອງເສດຖະກິດໂລກ, ເພື່ອໃຫ້ 6 ປະເທດແມ່ນ້ຳຂອງ-ແມ່ນ້ຳລ້ານຊ້າງບືນຕົວຂຶ້ນຢ່າງແຂງແຮງ, ຕ້ອງມີຈີນຕະນາການໃໝ່, ຮອບດ້ານກວ່າ, ພ້ອມກັບວິທີເຂົ້າເຖິງທົ່ວປວງຊົນ, ທົ່ວພາກພື້ນ ແລະ ທົ່ວໂລກ ແລະບັນດາວິທີການແກ້ໄຂໃໝ່, ຂ້ຽວຂາດ, ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ ແລະບຸກທະລຸ.

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີນຳສະເໜີ 3 ເນື້ອໃນບຸລິມະສິດຂອງ MLC ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ໃນນັ້ນ ທີໜຶ່ງ, ສ້າງພາກພື້ນແມ່ນ້ຳຂອງ-ແມ່ນ້ຳລ້ານຊ້າງທັນສະໄໝ ແລະ ພັດທະນາ. ທີສອງ, ກໍ່ສ້າງພາກພື້ນແມ່ນ້ຳຂອງ-ແມ່ນ້ຳລ້ານຊ້າງຂຽວ, ຍືນຍົງ ແລະ ກວມລວມ, ຮັບປະກັນຄວາມກົມກຽວລະຫວ່າງປະຈຸບັນ ແລະ ອະນາຄົດ, ລະຫວ່າງການເຕີບໂຕດ້ານເສດຖະກິດ ດ້ວຍການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ, ດ້ວຍປະຊາຊົນເປັນໃຈກາງ, ແມ່ນຫົວເລື່ອງ, ກຳລັງແຮງ, ແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນ ແລະ ເປົ້າໝາຍຂອງ ການພັດທະນາ, ບໍ່ປະໃຫ້ຜູ້ໃດຖືກຕົກຢູ່ທາງຫຼັງ. ອັນທີສາມ, ສ້າງພາກພື້ນແມ່ນ້ຳຂອງ-ລ້ານຊ້າງແຫ່ງສັນຕິພາບ ແລະ ການຮ່ວມມື.

ການຕີລາຄາ ແລະ ຂໍ້ສະເໜີຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຟ້າມມິງຈີງໄດ້ຮັບການຕີລາຄາສູງຈາກກອງປະຊຸມ ແລະ ຖືກນຳເຂົ້າເອກະສານຂອງກອງປະຊຸມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ເຂົ້າຮ່ວມວາລະປະຊຸມຄັ້ງທີ 8 ຂອງກອງປະຊຸມຄະນະພັກກອງທັບສູນກາງ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ເຂົ້າຮ່ວມວາລະປະຊຸມຄັ້ງທີ 8 ຂອງກອງປະຊຸມຄະນະພັກກອງທັບສູນກາງ

ບັນດາຜູ້ແທນຢັ້ງຢືນວ່າ ປີ 2023, ຄະນະພັກກອງທທັບສູນກາງ, ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ແລະ ຄະນະພັກທຸກຂັ້ນ ໄດ້ຊີ້ນຳທຸກຂັ້ນສຸມໃສ່ຊີ້ນຳນຳພາ, ທົ່ວກອງທັບ ແກ້ໄຂບັນດາຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ປະຕິບັດສຳເລັດບັນດາໜ້າທີ່ດ້ວຍໝາກຜົນສູງກ່ວາປີ 2022 ຢ່າງຮອບດ້ານ, ຫຼາຍໜ້າທີ່ໄດ້ບັນລຸຜົນສຳເລັດຢ່າງດີງາມ.
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