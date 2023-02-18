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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ຄວ້າໄດ້ລາງວັນສູງທີ່ການເສັງປະດິດຄິດສ້າງ ແລະ startup ຈີນ - ອາຊຽນ

ກຸ່ມນັກຄົ້ນຄວ້າສະມາຊິກ 20 ຄົນ, ລວມມີທ່ານໝໍ, ນັກວິສະວະກອນ ແລະ ນັກສຶກສາ.
  ກຸ່ມນັກຄົ້ນຄວ້າມາຈາກມະຫາວິທະຍາໄລສາກົນ ຂຶ້ນກັບມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ເປັນກຽດຮັບລາງວັນທີ 2 (ພາບ: TTXVN)  

ວັນທີ 17 ກຸມພາ, ຢູ່ ຈາກາຕາ, ປະເທດ ອິນໂດເນເຊຍ, ກຸ່ມນັກຄົ້ນຄວ້າມາຈາກມະຫາວິທະຍາໄລສາກົນ ຂຶ້ນກັບມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ເປັນກຽດຮັບລາງວັນທີ 2 (ບໍ່ມີລາງວັນທີ 1) ໃນການເສັງປະດິດຄິດສ້າງ ແລະ startup ຈີນ - ອາຊຽນ (CAIEC) ປີ 2022 ໃຫ້ຊອບແວປະດິດສ້າງ “Brain Analytics”. ນີ້ແມ່ນຊອັບແວຊ່ວຍກວດພົບຄົນເຈັບເປັນພະຍາດ Alzheimer ດ້ວຍວິທີວິເຄາະພາບຖ່າຍສະໝອງ MRI.

ກຸ່ມນັກຄົ້ນຄວ້າສະມາຊິກ 20 ຄົນ, ລວມມີທ່ານໝໍ, ນັກວິສະວະກອນ ແລະ ນັກສຶກສາ. ໃນເບື້ອງຕົ້ນ, Brain Analytics ວາງເປົ້າໝາຍໃຫ້ໄດ້ຮັບການໜູນຊ່ວຍຈາກປະຊາຄົມ startup ແລະ ການແພດ ອາຊີ ເພື່ອພັດທະນາໂຄງການຢູ່ນອກ ຫວຽດນາມ ໃນອະນາຄົດ. ນອກຈາກ “Brain Analytics” ທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນທີ 2 CAIEC 2022 ຍັງໄດ້ຮັບລາງວັນໃຫ້ກິດຈະກຳຄົ້ນຄວ້າໃນຂົງເຂດການແພດຊີວະວິທະຍາ,  ວິທີປິ່ນປົວຈຸລັງ ເພື່ອປິ່ນປົວພະຍາດເບົາຫວານ type 1 ຂອງທ່ານນາງສາດສະດາຈານ ດັ້ງຖຸຍເຈິມ (ຊາວ ສິງກະໂປ ເຊື້ອຊາດ ຫວຽດນາມ).

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ລັດ​ເຊຍ ແລະ ຢູ​ແກຼນ ແລກ​ປ່ຽນ​ຊະ​ເລີຍ​ເສິກ

ລັດ​ເຊຍ ແລະ ຢູ​ແກຼນ ແລກ​ປ່ຽນ​ຊະ​ເລີຍ​ເສິກ

ນັບແຕ່ເດືອນ ກຸມພາ 2022 ເມື່ອການປະທະກັນເລີ່ມເກີດຂຶ້ນ, ຢູແກຼນ ໄດ້ເຈລະເຈ ເພື່ອໃຫ້ ລັດເຊຍ ມອບສົ່ງທັງໝົດ 1.726 ຄົນ.
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