Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ກະກຽມໃຫ້ງານມະຫາກຳກິລານັກຮຽນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ຄັ້ງທີ 13

ເລື່ອງຈັດງານມະຫາກຳກິລາແມ່ນເພື່ອຊຸກຍູ້ນ້ຳໃຈຄວາມສາມັກຄີ, ມິດຕະພາບໃນລຸ້ນໜຸ່ມບັນດາປະເທດ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້, ຜ່ານການເຄື່ອນໄຫວແຂ່ງຂັນກິລາສະຫງວນໃຫ້ນັກຮຽນ.
ທີ່ກອງປະຊຸມ

ທີ່ກອງປະຊຸມຫົວໜ້າຄະນະກິລານັກຮຽນ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ຄັ້ງທີ 13, ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 26 ມັງກອນ, ຢູ່ນະຄອນ ດ່ານັ້ງ, ບັນດາຜູ້ແທນໄດ້ຮັບຟັງປະເທດເຈົ້າພາບ ຫວຽດນາມ ລາຍງານກ່ຽວກັບວຽກງານກະກຽມໃຫ້ແກ່ງານມະຫາກຳກິລາດັ່ງກ່າວຢູ່ ຫວຽດນາມ; ປຶກສາຫາລື ແລະ ຮັບຮອງເອົາກົດລະບຽບບັນດາປະເພດກິລາ; ສຳຫຼວດສະຖານທີ່ແຂ່ງຂັນ…    

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາງຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາ ແລະ ບຳລຸງສ້າງ ຫວຽດນາມ ໂງທິມິງ, ປະທານສະມາຄົມກິລານັກຮຽນ ຫວຽດນາມ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ເລື່ອງຈັດງານມະຫາກຳກິລາແມ່ນເພື່ອຊຸກຍູ້ນ້ຳໃຈຄວາມສາມັກຄີ, ມິດຕະພາບໃນລຸ້ນໜຸ່ມບັນດາປະເທດ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້, ຜ່ານການເຄື່ອນໄຫວແຂ່ງຂັນກິລາສະຫງວນໃຫ້ນັກຮຽນ. ດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງປະເທດເຈົ້າພາບ, ກະຊວງສຶກສາ ແລະ ບຳລຸງສ້າງ ຫວຽດນາມ, ຄະນະຈັດຕັ້ງງານມະຫາກຳກິລາ, ສະມາຄົມກິລານັກຮຽນ ຫວຽດນາມ ໄດ້ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນກັບບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ພ້ອມກັບຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນນະຄອນ ດ່ານັ້ງ, ກະກຽມຫຼາຍວຽກງານເພື່ອຈັດງານມະຫາກຳກິລາໃຫ້ບັນລຸຜົນສຳເລັດ.     

ງານມະຫາກຳກິລານັກຮຽນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ຄັ້ງທີ 13 ຈັດຂຶ້ນຢູ່ ຫວຽດນາມ ແຕ່ວັນທີ 31 ພຶດສະພາ ຫາວັນທີ 09 ມິຖຸນາ ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ 10 ປະເທດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວເບິ່ງ​ແຍງ​ດູ​ແລ​ບຸນ​ເຕັດ​ໃຫ້ ປ​ຊ​ຊ ຢູ່​ແຂ​ວງ ລ້າງ​ເຊີນ

ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວເບິ່ງ​ແຍງ​ດູ​ແລ​ບຸນ​ເຕັດ​ໃຫ້ ປ​ຊ​ຊ ຢູ່​ແຂ​ວງ ລ້າງ​ເຊີນ

ທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນດຶກຫາຍ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ, ມອບຂອງຂັວນ 200 ພູດ ໃຫ້ສະມາຊິກຊາວໜຸ່ມ, ຜູ້ອອກແຮງງານ 200 ຄົນທີ່ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນບໍລິເວນແຂວງລ້າງເຊີນ ຢູ່ລາຍການ “ບຸນເຕັດແຫ່ງຄວາມເຕົ້າໂຮມກັນ-ລະດູບານໃໝ່ແຫ່ງຄວາມແບ່ງປັນ” ປີ 2024.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top