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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມເຂົ້າຮ່ວມງານມະໂຫລານຮູບເງົາອາຊຽນ+ 3 ຢູ່ ປາຣາຮາ

ງານມະໂຫລານຮູບເງົາອາຊຽນ + 3 ພວມຈັດຂຶ້ນແຕ່ວັນທີ 1 ຫາວັນທີ 10 ກັນຍາ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງປາຣາຮາຂອງສາທາລະນະລັດເຊັກໂກ ເຊິ່ງມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ 9 ປະເທດ ລວມມີ ອິນໂດເນເຊຍ ມາເລເຊຍ ມຽນມາ ຟິລິບປິນ ໄທ ຫວຽດນາມ ຈີນ ຍີ່ປຸ່ນ ສ ເກົາຫຼີ.

ງານມະໂຫລານຮູບເງົາອາຊຽນ + 3 ພວມຈັດຂຶ້ນແຕ່ວັນທີ 1 ຫາວັນທີ 10 ກັນຍາ  ຢູ່ນະຄອນຫຼວງປາຣາຮາຂອງສາທາລະນະລັດເຊັກໂກ ເຊິ່ງມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ 9 ປະເທດ ລວມມີ ອິນໂດເນເຊຍ ມາເລເຊຍ ມຽນມາ ຟິລິບປິນ ໄທ ຫວຽດນາມ ຈີນ ຍີ່ປຸ່ນ ສ ເກົາຫຼີ.

   

ງານມະໂຫລານຮູບເງົາອາຊຽນ+ 3 ຢູ່ ປາຣາຮາ

ງານມະໂຫລານຮູບເງົາປີນີ້ ຫວຽດນາມຈະນຳຮູບເງົາສອງເລື່ອງ ນັ້ນແມ່ນຮູບເງົາສັ້ນ “ຫວຽດນາມດ້ວຍຄວາມງາມຢ່າງສຸດຊຶ້ງ” ຂອງກະຊວງວັດທະນະທຳກິລາແລະທ່ອງທ່ຽວເພື່ອແນະນຳເຖິງເພື່ອນມິດ ແລະ ແຂກສາກົນກ່ຽວກັບຮູບພາບທຳມະຊາດທີ່ໃຫຍ່ໂຕມະໂຫຖານ ຄວາມງົດງາມຂອງຫວຽດນາມ ແລະ ຮູບເງົາເລື່ອງ “ພໍ່ເຈ່ຍລູກ” ເຊິ່ງເວົ້າເຖິງເລື່ອງລາວຂອງສອງພໍ່ລູກໄດ້ຜ່ານຜ່າຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ເພື່ອສ້າງຄວາມໃຝ່ຝັນໃຫ້ແກ່ຕົນເອງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກາວແຫຼງ ໄດ້ຮັບລາງວັນ ນະຄອນຮ່ຳຮຽນທົ່ວໂລກ Unesco

ກາວແຫຼງ ໄດ້ຮັບລາງວັນ “ນະຄອນຮ່ຳຮຽນທົ່ວໂລກ Unesco”

ກາວແຫຼງໃນແຂວງດົ່ງທາບແມ່ນນະຄອນຖັດຈາກແຂວງຫ໋າຍເຢືອງ, ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ, ຊາແດັກ ຂອງດົ່ງທາບ ແລະ ວິງຂອງເງະອານໄດ້ຮັບການເຊີດຊູນຳເຂົ້າ ເຄືອຂ່າຍນະຄອນຮ່ຳຮຽນທົ່ວໂລກ ຂອງ Unesco ພ້ອມກັບ 76 ນະຄອນຂອງ 43 ປະເທດອື່ນ.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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