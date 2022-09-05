ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມເຂົ້າຮ່ວມງານມະໂຫລານຮູບເງົາອາຊຽນ+ 3 ຢູ່ ປາຣາຮາ
ງານມະໂຫລານຮູບເງົາອາຊຽນ + 3 ພວມຈັດຂຶ້ນແຕ່ວັນທີ 1 ຫາວັນທີ 10 ກັນຍາ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງປາຣາຮາຂອງສາທາລະນະລັດເຊັກໂກ ເຊິ່ງມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ 9 ປະເທດ ລວມມີ ອິນໂດເນເຊຍ ມາເລເຊຍ ມຽນມາ ຟິລິບປິນ ໄທ ຫວຽດນາມ ຈີນ ຍີ່ປຸ່ນ ສ ເກົາຫຼີ.
ງານມະໂຫລານຮູບເງົາອາຊຽນ+ 3 ຢູ່ ປາຣາຮາ
ງານມະໂຫລານຮູບເງົາປີນີ້ ຫວຽດນາມຈະນຳຮູບເງົາສອງເລື່ອງ ນັ້ນແມ່ນຮູບເງົາສັ້ນ “ຫວຽດນາມດ້ວຍຄວາມງາມຢ່າງສຸດຊຶ້ງ” ຂອງກະຊວງວັດທະນະທຳກິລາແລະທ່ອງທ່ຽວເພື່ອແນະນຳເຖິງເພື່ອນມິດ ແລະ ແຂກສາກົນກ່ຽວກັບຮູບພາບທຳມະຊາດທີ່ໃຫຍ່ໂຕມະໂຫຖານ ຄວາມງົດງາມຂອງຫວຽດນາມ ແລະ ຮູບເງົາເລື່ອງ “ພໍ່ເຈ່ຍລູກ” ເຊິ່ງເວົ້າເຖິງເລື່ອງລາວຂອງສອງພໍ່ລູກໄດ້ຜ່ານຜ່າຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ເພື່ອສ້າງຄວາມໃຝ່ຝັນໃຫ້ແກ່ຕົນເອງ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)