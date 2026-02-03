Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມຢັ້ງຢືນ ທີ່ຕັ້ງບົດບາດເປັນສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວທີ່ດີໃນຕະຫຼາດທ່ອງທ່ຽວ ອິດສະລາແອນ

ໃນກອງປະຊຸມສຳມະນາ,ແຕ່ລະຝ່າຍໄດ້ອັບເດດຮອບດ້ານກ່ຽວກັບຄວາມສາມາດການທ່ອງທ່ຽວຫວຽດນາມ, ແນະນຳລະບົບນິເວດການບໍລິການທ່ອງທ່ຽວແບບຄົບຊຸດ, ຄວາມສາມາດໃນການຜັນຂະຫຍາຍບັນດາຜະລິດຕະພັນ tour series, incentive ແລະ tailormade.
ຫວຽດນາມຢັ້ງຢືນ ທີ່ຕັ້ງບົດບາດເປັນສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວທີ່ດີໃນຕະຫຼາດທ່ອງທ່ຽວ ອິດສະລາແອນ (ພາບ: TTXVN)

ໃນຂອບງານຕະຫຼາດນັດ ທ່ອງທ່ຽວສາກົນເຂດ ທະເລເມດີຕາລາເນ (International Mediterranean Tourism Market – IMTM) ຄັ້ງທີ 32 ຈັດຂຶ້ນຢູ່ນະຄອນຫຼວງ Tel Aviv ຂອງ ປະເທດ ອິດສະລາແອນ, ວັນທີ 1 ກຸມພາ,  ບໍລິສັດ AuthenticAsia DMC ປະສານສົມທົບພ້ອມກັບ ກຸ່ມບໍລິສັດ Little ໂຮ້ຍອານ,  Vietstar Cruises Investment JSC Destination Chase ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມສຳມະນາດ້ວຍຫົວຂໍ້ ‘’ຫວຽດນາມ - ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວທີ່ດີສຳລັບແຂກທ່ອງທ່ຽວ ອິດສະລາແອນ’’.

ໃນກອງປະຊຸມສຳມະນາ,ແຕ່ລະຝ່າຍໄດ້ອັບເດດຮອບດ້ານກ່ຽວກັບຄວາມສາມາດການທ່ອງທ່ຽວຫວຽດນາມ, ແນະນຳລະບົບນິເວດການບໍລິການທ່ອງທ່ຽວແບບຄົບຊຸດ, ຄວາມສາມາດໃນການຜັນຂະຫຍາຍບັນດາຜະລິດຕະພັນ tour series, incentive ແລະ tailormade,ພ້ອມກັນນັ້ນປຶກສາຫາລືທິດທາງການຮ່ວມມືພັດທະນາຜະລິດຕະພັນໃຫ້ເໝາະສົມກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງແຂກທ່ອງທ່ຽວອິດສະລາແອນ ໄລຍະ 2026-2027.

IMTM ແມ່ນງານຕະຫຼາດນັດທ່ອງທ່ຽວອາຊີບໃຫຍ່ທີ່ສຸດຢູ່ ອິດສະລາແອນ ແລະ ພາກພື້ນທະເລເມດີຕາລາເນ, ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢ່າງລຽນຕິດມາເປັນເວລາ 30 ກວ່າປີ. ງານຕະຫຼາດນັດຄັ້ງນີ້ໄດ້ຈັດຂຶ້ນເປັນທາງການຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 3-4 ກຸມພາ ຢູ່ສູນງານວາງສະແດງ Expo Tel Aviv, ຊຶ່ງປະກອບດ້ວຍເກືອບ 200 ຮ້ານວາງສະແດງ ແລະ ນັບພັນກວ່າຫົວໜ່ວຍຕາງໜ້າຈາກ 50 ກວ່າປະເທດ. ການເຂົ້າຮ່ວມຂອງບັນດາວິສາຫະກິດການທ່ອງທ່ຽວຫວຽດນາມ ເປັນຂີດໝາຍບາດກ້າວອັນສຳຄັນໃນວຽກງານໂຄສະນາຮູບພາບການທ່ອງທ່ຽວຫວຽດນາມຢູ່ ທ້ອງຕະຫຼາດ ຕາເວັນອອກກາງ-ເຂດທະເລເມດີຕາລາເນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ການ​ນຳ​ພັກ, ລັດ ເຂົ້​າ​ສຸ​ສານ ອາ​ໄລ​ຫາ​ປະ​ທານ​ໂຮ່​ຈີ​ມິນ ເນື່ອງ​ໃນ​ໂອ​ກາດ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງ 96 ປີ​ແຫ່ງວັນ​ສ້າ​ງ​ຕັ້ງ​ພັກ​ກອມ​ມູ​ນິດ ຫວຽດ​ນາມ

ການ​ນຳ​ພັກ, ລັດ ເຂົ້​າ​ສຸ​ສານ ອາ​ໄລ​ຫາ​ປະ​ທານ​ໂຮ່​ຈີ​ມິນ ເນື່ອງ​ໃນ​ໂອ​ກາດ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງ 96 ປີ​ແຫ່ງວັນ​ສ້າ​ງ​ຕັ້ງ​ພັກ​ກອມ​ມູ​ນິດ ຫວຽດ​ນາມ

ຄະນະຜູ້ແທນ ໄດ້ສະແດງຄວາມເຄົາລົບນັບຖື, ສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນ ອັນໃຫຍ່ຫຼວງຂອງປະທານໂຮ່ຈີມິນ, ຜູ້ສ້າງຕັ້ງ, ນຳພາ, ຝືກຝົນຫຼໍ່ຫຼອມ ພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ເຊິ່ງແມ່ນກອງນຳໜ້າຂອງຊົນຊັ້ນກຳມະກອນ, ປະຊາຊົນຜູ້ອອກແຮງງານ ແລະ ຂອງຊາດຫວຽດນາມ.
