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ຂ່າວສານ

ຫວນຄືນໄລຍະປະຫວັດສາດສາຍພົວພັນທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ ຫວຽດນາມ - ລາວ

2 ປະເທດລ້ວນແຕ່ມີວາມເອກອ້າງທະນົງໃຈເມື່ອເຫັນວ່າ ນ້ຳໃຈສາມັກຄີແບບພິເສດ ສັດຊື່ບໍລິສຸດ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ລາວ ໄດ້ ແລະ ພວມໄດ້ຮັບການປັບປຸງ, ປ່ຽນແປງໃໝ່ ແລະ ພັດທະນາ
  (ທີ່ການໂອ້ລົມ)  

 ເພື່ອແນໃສ່ຂ່ຳນັບຊົມເຊີຍປີສາມັກຄີມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ລາວ 2022, ວັນທີ 24 ມິຖຸນາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ລາວ ຫງວຽນບາຮຸ່ງ ໄດ້ມີການໂອ້ລົມກັບບັນດານັກສຶກສາ, ນັກຄົ້ນຄວ້າ, ຄູອາຈານສະຖາບັນການເມືອງການປົກຄອງແຫ່ງຊາດ ລາວ, ເພື່ອແນໃສ່ຫວນຄືນໄລຍະປະຫວັດສາດສາຍພົວພັນລະຫວ່າງ 2 ປະເທດ.

ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫງວຽນບາຮຸ່ງ ເນັ້ນໜັກວ່າ ຫວນຄືນໄລຍະທາງແຫ່ງການພັດທະນາຂອງ 2 ປະເທດໃນໄລຍະ 60 ປີຜ່ານມາ (05 ກັນຍາ 1962 – 05 ກັນຍາ 2022) ແລະ 45 ປີແຫ່ງວັນເຊັນສົນທິສັນຍາມິດຕະພາບ ຮ່ວມມື ຫວຽດນາມ - ລາວ (18 ກໍລະກົດ 1977 – 17 ກໍລະກົດ 2022), 2 ປະເທດລ້ວນແຕ່ມີຄວາມເອກອ້າງທະນົງໃຈເມື່ອເຫັນວ່າ ນ້ຳໃຈສາມັກຄີແບບພິເສດ ສັດຊື່ບໍລິສຸດ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ລາວ ໄດ້ ແລະ ພວມໄດ້ຮັບການປັບປຸງ, ປ່ຽນແປງໃໝ່ ແລະ ພັດທະນາຢ່າງເລິກເຊິ່ງ, ກວ້າງຂວາງ, ປະກອບສ່ວນຢ່າງແທດຈິງເຂົ້າໃນພາລະກິດແຫ່ງການສ້າງສາ ແລະ ພັດທະນາຂອງແຕ່ລະປະເທດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ພິທີເປີດສັບປະດາ ງານມະໂຫລານ ເຫວ້ 2022

ພິທີເປີດສັບປະດາ ງານມະໂຫລານ ເຫວ້ 2022

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 25 ມິຖຸນານ, ຢູ່ສະໜາມຫຼວງ ງໍ້ມົນ, ນະຄອນ ເຫ້ວ, ສັບປະດາ ງານມະໂຫລານ ເຫວ້ 2022 ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ມໍລະດົກວັດທະນະທຳເຊື່ອມໂຍງ ແລະ ພັດທະນາ” ໄດ້ຮັບການເປີດ.
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