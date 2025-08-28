ຂ່າວສານ
ຫວນຄືນໄລຍະທາງປະຫວັດສາດແຫ່ງການປະຕິວັດ ຫວຽດນາມ ຕິດພັນກັບສາຍພົວພັນແບບພິເສດ ຫວຽດນາມ - ລາວ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 28 ສິງຫາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ປະເທດ ລາວ, ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ລາວ ໄດ້ຈັດການໂອ້ລົມສົນທະນາຫົວເລື່ອງສະເພາະ ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 80 ປີແຫ່ງວັນການປະຕິວັດເດືອນ ສິງຫາ ແລະ ວັນສະຖາປະນາປະເທດ ສສ.ຫວຽດນາມ (02 ກັນຍາ 1945 – 02 ກັນຍາ 2025).
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ເຫດການ, ທ່ານ ທອງລອຍ ສິລິວົງ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ລາວ ຢືນຢັນວ່າ, ວັນທີ 02 ກັນຍາ 1945 ແມ່ນວັນສຳຄັນຍິ່ງ, ມີຄວາມໝາຍປະຫວັດສາດອັນໃຫຍ່ຫຼວງ ບໍ່ພຽງແຕ່ສຳລັບປະເທດ ຫວຽດນາມ ເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງສຳລັບປະເທດ ລາວ ອີກດ້ວຍ; ທ່ານເນັ້ນໜັກວ່າ, ພັກ, ລັດ, ກອງທັບ ແລະ ປະຊາຊົນ ລາວ ບັນດາເຜົ່າ ມີຄວາມເອກອ້າງທະນົງໃຈເມື່ອເຫັນປະຈັກຕາ 80 ປີຜ່ານມາ, ບັນດາຜົນງານອັນໃຫຍ່ຫຼວງໃນພາລະກິດປົດປ່ອຍຊາດ ກໍຄືໃນພາລະກິດປົກປັກຮັກສາ, ສ້າງສາ ແລະ ພັດທະນາປະເທດ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ ຫວຽດນາມ ມີສະຖານະການການເມືອງທ່ີມີສະຖຽນລະພາບ, ເສດຖະກິດບັນລຸລະດັບເຕີບໂຕຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ, ການປ້ອງກັນຊາດ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບນັບມື້ນັບໝັ້ນຄົງເຂັ້ມແຂງ, ທີ່ຕັ້ງຂອງ ຫວຽດນາມ ບົນເວທີສາກົນ ແລະ ພາກພື້ນນັບມື້ນັບໄດ້ຮັບການຍົກສູງຂຶ້ນ.
ທ່ານຊີ້ແຈ້ງວ່າ, ພັກ, ລັດ, ກອງທັບ ແລະ ປະຊາຊົນ ລາວ ຍາມໃດກໍ່ມີຄວາມຮັບຮູ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງທີ່ວ່າ ໃນແຕ່ລະໄຊຊະນະໃນພາລະກິດການປະຕິວັດປົດປ່ອຍຊາດຂອງ ລາວ ເມື່ອກ່ອນນີ້ ແລະ ພາລະກິດປົກປັກຮັກສາ, ສ້າງສາປະເທດຊາດໃນປະຈຸບັນ, ລ້ວນແຕ່ມີຄວາມຕິດພັນກັບນ້ຳໃຈສາມັກຄີ, ການໜູນຊ່ວຍອັນລ້ຳຄ່າຂອງພັກ, ລັດ, ກອງທັບ ແລະ ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ອ້າຍນ້ອງ.