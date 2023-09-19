ຂ່າວສານ
ຫງວຽນຖຸຍລິງ ປ້ອງກັນແຊັມໃນງານແຂ່ງຂັນຕີດອກປີກໄກ່ ຫວຽດນາມ ເປີດກວ້າງປີ 2023
ຕອນບ່າຍວັນທີ 17 ກັນຍາ, ງານແຂ່ງຂັນຕີດອກປີກໄກ່ ຫວຽດນາມ ເປີດກວ້າງປີ 2023 (Vietnam Open 2023) ໄດ້ສິ້ນສຸດລົງດ້ວຍບັນດານັດແຂ່ງຂັນຮອບຊີງຊະນະເລີດທີ່ສະໜາມກິລາໃນຮົ່ມ ຫງວຽນຢູ, ນະຄອນໂຮ່ຈິມິນ.
ນັກກິລາ ຫງວຽນຖຸຍລິງ ໄດ້ເອົາຊະນະຄູ່ແຂ່ງຊາວ ຍີ່ປຸ່ນ Kurihara ໃນຮອບຊິງຊະນະເລີດ, ປ້ອງກັນແຊັມ ເຊິ່ງ ລິງ ຄວ້າໄດ້ໃນງານແຂ່ງຂັນປີ 2022. ຫງວຽນຖຸຍລິງ ຢືນອັນດັບທີ 27 ໃນໂລກ ແລະ ເປັນໂຕເຕັງອັນດັບ 1 ໃນງານແຂ່ງຂັນ.
ງານແຂ່ງຂັນຕີດອກປີກໄກ່ ຫວຽດນາມ ເປີດກວ້າງປີ 2023 ມີນັກກິລາ 300 ກວ່າຄົນທີ່ມາຈາກ 23 ປະເທດ ແລະ ເຂດແຄວ້ນເຂົ້າຮ່ວມ. ນີ້ແມ່ນງານແຂ່ງຂັນ ລະດັບ BWF Tour Super 100 Tournament, ດ້ວຍເງິນລາງວັນທັງໝົດ 100,000 USD.