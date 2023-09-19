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ຂ່າວສານ

ຫງວຽນຖຸຍລິງ ປ້ອງກັນແຊັມໃນງານແຂ່ງຂັນຕີດອກປີກໄກ່ ຫວຽດນາມ ເປີດກວ້າງປີ 2023

ນັກກິລາ ຫງວຽນຖຸຍລິງ ໄດ້ເອົາຊະນະຄູ່ແຂ່ງຊາວ ຍີ່ປຸ່ນ Kurihara ໃນຮອບຊິງຊະນະເລີດ, ປ້ອງກັນແຊັມ ເຊິ່ງ ລິງ ຄວ້າໄດ້ໃນງານແຂ່ງຂັນປີ 2022.
ນັກກິລາ ຫງວຽນຖຸຍລິງ (ພາບ: TTXVN)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 17 ກັນຍາ, ງານແຂ່ງຂັນຕີດອກປີກໄກ່ ຫວຽດນາມ ເປີດກວ້າງປີ 2023 (Vietnam Open 2023) ໄດ້ສິ້ນສຸດລົງດ້ວຍບັນດານັດແຂ່ງຂັນຮອບຊີງຊະນະເລີດທີ່ສະໜາມກິລາໃນຮົ່ມ ຫງວຽນຢູ, ນະຄອນໂຮ່ຈິມິນ.    

ນັກກິລາ ຫງວຽນຖຸຍລິງ ໄດ້ເອົາຊະນະຄູ່ແຂ່ງຊາວ ຍີ່ປຸ່ນ Kurihara ໃນຮອບຊິງຊະນະເລີດ, ປ້ອງກັນແຊັມ ເຊິ່ງ ລິງ ຄວ້າໄດ້ໃນງານແຂ່ງຂັນປີ 2022. ຫງວຽນຖຸຍລິງ ຢືນອັນດັບທີ 27 ໃນໂລກ ແລະ ເປັນໂຕເຕັງອັນດັບ 1 ໃນງານແຂ່ງຂັນ.

ງານແຂ່ງຂັນຕີດອກປີກໄກ່ ຫວຽດນາມ ເປີດກວ້າງປີ 2023 ມີນັກກິລາ 300 ກວ່າຄົນທີ່ມາຈາກ 23 ປະເທດ ແລະ ເຂດແຄວ້ນເຂົ້າຮ່ວມ. ນີ້ແມ່ນງານແຂ່ງຂັນ ລະດັບ BWF Tour Super 100 Tournament, ດ້ວຍເງິນລາງວັນທັງໝົດ 100,000 USD.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

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