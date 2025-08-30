Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ສ​ານ​ລັດ​ຖະ​ທຳ​ມະ​​ນູນ ໄທ ປົດຕຳ​ແໜ່ງນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ສຳ​ລັບ​ທ່ານ​ນາງ ແພ​ທອງ​ທານ ຊິນ​ນະ​ວັດ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 29 ສິງຫາ, ສານລັດຖະທຳມະນູນ ໄດ້ອອກຖະແຫຼງການປົດຕຳແໜ່ງນາຍົກລັດຖະມົນຕີສຳລັບທ່ານນາງ ແພທອງທານ ຊິນນະວັດ ດ້ວຍເຫດຜົນລະເມີດມາດຖານຈັນຍາບັນທາງວິຊາຊີບ.
(ພາບປະກອບ: ທ່ານນາງ ແພທອງທານ ຊິນນະວັດ ກ່າວຄຳເຫັນຕໍ່ວົງການນັກຂົ່າວຢູ່ບາງກອກ ໃນວັນທີ 23 ມິຖຸນາ 2025, ເມື່ອຍັງດຳລົງຕຳແໜ່ງເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄທ (ພາບ: THX/TTXVN)

ຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວໄດ້ຍົກອອກມາພາຍຫຼັງການໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບຖືກຮົ່ວໄຫຼເມື່ອເດືອນ ມິຖຸນາ 2025 ໂດຍສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ທ່ານນາງ ແພທອງທານ ມີການກ່າວປາໄສທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດການໂຕ້ຖຽງກັນໃນຈຸດເວລາສະພາບຄວາມເຄັ່ງຕຶງຢູ່ຊາຍແດນລະຫວ່າງ ໄທ ແລະ ກຳປູເຈຍ ພວມເພີ່ມຂຶ້ນ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ທ່ານນາງ ແພທອງທານກໍໄດ້ຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເທບບັນທຶກສຽງດັ່ງກ່າວແລ້ວ, ພ້ອມທັງຢັ້ງຢືນວ່າ ນີ້ແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງ “ໃນຍຸດທະສາດເຈລະຈາ” ໃນບັນດາຊາຍແດນ ກັບ ກຳປູເຈຍ ເພື່ອແນໃສ່ປົກປັກຮັກສາສັນຕິພາບ, ອະທິປະໄຕແຫ່ງຊາດ ແລະ ຮັບປະກັນຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນໄທ.

ດ້ວຍຄຳຕັດສິນຄັ້ງນີ້, ທ່ານນາງ ແພທອງທານ ຈະແມ່ນນາຍົກລັດຖະມົນຕີຄົນທີ 5 ໃນຮອບເວລາ 17 ປີຜ່ານມາ ຖືກປົດຕຳແໜ່ງຕາມບັນດາຄຳຕັດສິນຂອງສານລັດຖະທຳມະນູນ. ທ່ານນາງ ແພທອງທານ ກໍຈະຖືກປົດອອກຈາກຕຳແໜ່ງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ຄະນະລັດຖະບານຂອງທ່ານນາງກໍຖືກຍົກເລີກເພື່ອເປີດການເລືອກຕັ້ງນາຍົກລັດຖະມົນຕີຄັ້ງໃໝ່ ແລະ ສ້າງຕັ້ງຄະນະລັດຖະບານໃໝ່ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

