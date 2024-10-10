ຂ່າວສານ
ສປປ. ເກົາຫຼີ ທົດລອງຍິງລູກປຶນໃຫຍ່ອາຍພົ່ນ
ວັນທີ 9 ຕຸລາ, ສຳນັກຂ່າວສານສູນກາງ ສປປ.ເກົາຫຼີ (KCNA) ໄດ້ໃຫ້ຂ່າວວ່າ ສະຖາບັນວິທະຍາສາດປ້ອງກັນຊາດຂອງປະເທດນີ້ ໄດ້ດຳເນີນການຍິງລູກປືນໃຫຍ່ອາຍພົ່ນໃຫ້ແກ່ລະບົບລູກສອນໄຟເລົາຂະໜາດ 240 mm. ລູກປືນໃຫຍ່ນີ້ມີຄວາມສາມາດບັນຊາໃໝ່.
KCNA ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ເຫດຍິງລູກປືນໃຫຍ່ດັ່ງກ່າວ ໄດ້ດຳເນີນໃນວັນທີ 8 ຕຸລາ, ແຕ່ບໍ່ໄດ້ເຜີຍໃຫ້ຮູ້ສະຖານທີ່ຈະແຈ້ງ. ການເຄື່ອນໄຫວທົດລອງດັ່ງກ່າວ ກໍເພື່ອແນໃສ່ຢັ້ງຢືນຄືນຄວາມແມ່ນຍຳຂອງລູກປືນໃຫຍ່ອາຍພົ່ນທີ່ສາມາດຍິງໄລຍະໄກສຸດ 67 km ພ້ອມທັງກວດກາຄວາມໄວ້ວາງໃຈຂອງລະບົບຍິງອັດຕະໂນມັດ.