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ຂ່າວສານ

ສ​ປ​ປ. ເກົາຫຼີ ທົດ​ລອງ​ຍິງ​ລູກ​ປຶນ​ໃຫຍ່ອ​າຍ​ພົ່ນ

ການເຄື່ອນໄຫວທົດລອງກໍເພື່ອແນໃສ່ຢັ້ງຢືນຄືນຄວາມແມ່ນຍຳຂອງລູກປືນໃຫຍ່ອາຍພົ່ນ
(ພາບເອກະສານ: Yonhap/TTXVN)

ວັນທີ 9 ຕຸລາ, ສຳນັກຂ່າວສານສູນກາງ ສປປ.ເກົາຫຼີ (KCNA) ໄດ້ໃຫ້ຂ່າວວ່າ ສະຖາບັນວິທະຍາສາດປ້ອງກັນຊາດຂອງປະເທດນີ້ ໄດ້ດຳເນີນການຍິງລູກປືນໃຫຍ່ອາຍພົ່ນໃຫ້ແກ່ລະບົບລູກສອນໄຟເລົາຂະໜາດ 240 mm. ລູກປືນໃຫຍ່ນີ້ມີຄວາມສາມາດບັນຊາໃໝ່.

KCNA ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ເຫດຍິງລູກປືນໃຫຍ່ດັ່ງກ່າວ ໄດ້ດຳເນີນໃນວັນທີ 8 ຕຸລາ, ແຕ່ບໍ່ໄດ້ເຜີຍໃຫ້ຮູ້ສະຖານທີ່ຈະແຈ້ງ. ການເຄື່ອນໄຫວທົດລອງດັ່ງກ່າວ ກໍເພື່ອແນໃສ່ຢັ້ງຢືນຄືນຄວາມແມ່ນຍຳຂອງລູກປືນໃຫຍ່ອາຍພົ່ນທີ່ສາມາດຍິງໄລຍະໄກສຸດ 67 km ພ້ອມທັງກວດກາຄວາມໄວ້ວາງໃຈຂອງລະບົບຍິງອັດຕະໂນມັດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

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ຍາມໃດ ຫວຽດນາມ ກໍ່ຖືປະຊາຊົນເປັນໃຈກາງໃນທຸກນະໂຍບາຍ ແລະ ການກະທຳ

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ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີຢືນຢັນວ່າ, ຈະປະຕິບັດບັນດາຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງຕົນຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ຄົບຖ້ວນ
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