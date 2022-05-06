ຂ່າວສານ
ສປປ. ລາວ ຈັດພິທີສົ່ງຄະນະນັກກິລາໄປເຂົ້າຮ່ວມງານມະຫາກຳກິລາ ຊີເກມ ຄັ້ງທີ 31
ຄະນະນັກກິລາ ລາວ ເຂົ້າຮ່ວມ ຊີເກມ 31 ລວມມີ 435 ຄົນ, ບັນດານັກກິລາ ລາວ ຈະເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນໃນ 29 ປະເພດກິລາ.
ພິທີຈັດສົ່ງຄະນະນັກກິລາລາວ ໄປເຂົ້າຮ່ວມຊີເກມ (ພາບ: ນັກຂ່າວ VOV)
ຕອນບ່າຍວັນທີ 4 ພຶດສະພາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ໄດ້ດຳເນີນພິທີຈັດສົ່ງຄະນະນັກກິລາ ລາວ ໄປເຂົ້າຮ່ວມງານມະຫາກຳກິລາ ຊີເກມ 31 ຢູ່ ຫວຽດນາມ. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ, ທ່ານ ພຸດ ສິນມະລາວົງ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ລາວ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຄະນະນັກກິລາ ລາວ ເຂົ້າຮ່ວມ ຊີເກມ 31 ລວມມີ 435 ຄົນ, ບັນດານັກກິລາ ລາວ ຈະເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນໃນ 29 ປະເພດກິລາ. ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ລາວ ກໍຫວັງວ່າ ຄະນະນັກກິລາລາວ ຈະສາມັກຄີກັນ, ນຳເອົາຈິດໃຈ ແລະ ມານະຈິດທັງໝົດຂອງຕົນເພື່ອປະຕິບັດສຳເລັດໜ້າທີ່ທີ່ໄດ້ວາງອອກ; ແຂ່ງຂັນດ້ວຍນ້ຳໃຈກິລາອັນສູງສົ່ງ, ກ້າຫານ, ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ, ສັດຊື່ບໍລິສຸດເພື່ອບັນລຸໄດ້ຜົນງານສູງໃນຊີເກມ 31.
ຢູ່ ຊີເກມ 30 ທີ່ຈັດຂຶ້ນຢູ່ ຟີລິບປິນ, ຄະນະນັກກິລາ ລາວ ຍາດໄດ້ຫຼຽນຄຳ 35 ຫຼຽນ, ເຊິ່ງຢືນອັນດັບທີ 10 ໃນຈຳນວນ 11 ປະເທດເຂົ້າຮ່ວມ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)