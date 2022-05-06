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ຂ່າວສານ

ສ​ປ​ປ. ລາວ ຈັດ​ພິ​ທີ​ສົ່ງຄະ​ນະ​ນັກ​ກິ​ລາ​ໄປ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ງານ​ມະ​ຫາ​ກຳ​ກິ​ລາ ຊີ​ເກມ ຄັ້ງ​ທີ 31

ຄະນະນັກກິລາ ລາວ ເຂົ້າຮ່ວມ ຊີເກມ 31 ລວມມີ 435 ຄົນ, ບັນດານັກກິລາ ລາວ ຈະເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນໃນ 29 ປະເພດກິລາ.

ຄະນະນັກກິລາ ລາວ ເຂົ້າຮ່ວມ ຊີເກມ 31 ລວມມີ 435 ຄົນ, ບັນດານັກກິລາ ລາວ ຈະເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນໃນ 29 ປະເພດກິລາ. 

    

ພິທີຈັດສົ່ງຄະນະນັກກິລາລາວ ໄປເຂົ້າຮ່ວມຊີເກມ (ພາບ: ນັກຂ່າວ VOV)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 4 ພຶດສະພາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ໄດ້ດຳເນີນພິທີຈັດສົ່ງຄະນະນັກກິລາ ລາວ ໄປເຂົ້າຮ່ວມງານມະຫາກຳກິລາ ຊີເກມ 31 ຢູ່ ຫວຽດນາມ. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ, ທ່ານ ພຸດ ສິນມະລາວົງ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ລາວ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຄະນະນັກກິລາ ລາວ ເຂົ້າຮ່ວມ ຊີເກມ 31 ລວມມີ 435 ຄົນ, ບັນດານັກກິລາ ລາວ ຈະເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນໃນ 29 ປະເພດກິລາ. ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ລາວ ກໍຫວັງວ່າ ຄະນະນັກກິລາລາວ ຈະສາມັກຄີກັນ, ນຳເອົາຈິດໃຈ ແລະ ມານະຈິດທັງໝົດຂອງຕົນເພື່ອປະຕິບັດສຳເລັດໜ້າທີ່ທີ່ໄດ້ວາງອອກ; ແຂ່ງຂັນດ້ວຍນ້ຳໃຈກິລາອັນສູງສົ່ງ, ກ້າຫານ, ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ, ສັດຊື່ບໍລິສຸດເພື່ອບັນລຸໄດ້ຜົນງານສູງໃນຊີເກມ 31.

ຢູ່ ຊີເກມ 30 ທີ່ຈັດຂຶ້ນຢູ່ ຟີລິບປິນ, ຄະນະນັກກິລາ ລາວ ຍາດໄດ້ຫຼຽນຄຳ 35 ຫຼຽນ, ເຊິ່ງຢືນອັນດັບທີ 10 ໃນຈຳນວນ 11 ປະເທດເຂົ້າຮ່ວມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ແຜ່​ຂະ​ຫຍາຍ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ ຫວຽດ​ນາມ​ ແລະ ​ນ້ຳ​ໃຈ​ສາ​ມັກ​ຄີ, ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ ເພື່ອ​ອາ​ຊ​ີ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ສ່ຽງ​ໃຕ້​ທີ່​ເຂັ້ມ​ແຂງກວ່າ

ແຜ່​ຂະ​ຫຍາຍ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ ຫວຽດ​ນາມ​ ແລະ ​ນ້ຳ​ໃຈ​ສາ​ມັກ​ຄີ, ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ “ເພື່ອ​ອາ​ຊ​ີ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ສ່ຽງ​ໃຕ້​ທີ່​ເຂັ້ມ​ແຂງກວ່າ”

ພິທີໄຂງານມະຫາກຳກິລາ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ຄັ້ງທີ 31 (ຊີເກມ 31) ຈະດຳເນີນໃນຕອນຄໍ່່າວັນທີ 12 ພຶດສະພາ ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ. ລາຍການສະແດງສິລະປະໃນພິທີໄຂຊີເກມ 31 ຈະແມ່ນເຫດການທີ່ນຳເອົາຮູບພາບທີ່ສວຍງາມທາງດ້ານວັດທະນະທຳ, ຮີດຄອງປະເພນີ, ຊາວ ຫວຽດນາມ ມາໃຫ້ເພື່ອນມິດທາງັຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ສາກົນ; ພ້ອມທັງສົ່ງສານຂອງ ຊີເກມ 31 ທີ່ວ່າ “ເພື່ອອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ທີ່ເຂັ້ມແຂງກວ່າ” ສູ່ຜູ້ຊົມຜູ້ເຊີຍຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ເພື່ອນມິດສາກົນ.
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