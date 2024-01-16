ຂ່າວສານ
ສປປ.ເກົາຫຼີ ປະກາດ ຍິງທົດລອງລູກສອນໄຟນຳວິຖີໄລຍະກາງນຳໃຊ້ເຊື້ອເພີງແຂງ ສຳເລັດຜົນ
ວັນທີ 15 ມັງກອນ, ສຳນັກຂ່າວສານສູນກາງ ສປປ.ເກົາຫຼີ (KCNA) ຖະແຫຼງວ່າ ສປປ.ເກົາຫຼີ ໄດ້ຍິງທົດລອງລູກສອນໄຟນຳວິຖີໄລຍະກາງທີ່ນຳໃຊ້ເຊື້ອເພີງແຂງສຳເລັດຜົນ ຄືເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການເຄື່ອນໄຫວປະຈຳໄລຍະ ແນໃສ່ພັດທະນາບັນດາລະບົບອາວຸດໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ.
ຕາມ KCNA ແລ້ວ, ລູກສອນໄຟມີລະດັບຄວາມໄວເໜືອສຽງ ໄດ້ຍິງໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 14 ມັງກອນ ເພື່ອແນໃສ່ກວດກາຄວາມສາມາດໃນການຄວບຄຸມ ແລະ ຄວາມໝັ້ນທຽງຂອງການບິນຂອງຫົວລູກສອນໄຟ ກໍຄື ຄຸນນະພາບຂອງເຄື່ອງຈັກນຳໃຊ້ເຊື້ອເພີງແຂງຂອງລູກສອນໄຟ. ຖະແຫຼງການຂອງ KCNA ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ເຫດຍິງທົດລອງດັ່ງກ່າວ ບໍ່ໄດ້ກໍ່ຜົນກະທົບໃດໆຕໍ່ຄວາມປອດໄພຂອງບັນດາປະເທດບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງ ແລະ ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງສະພາບຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງພາກພື້ນ.