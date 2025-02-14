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ຂ່າວສານ

ສ​ປ​ປ.ເກົາຫຼີ ຕັດ​ຂາດ​ຊ່ອງ​ທາງ​ຕິດ​ຕໍ່​ພົ​ວ​ພັນຄວບ​ຄຸມ​ການ​ສັນ​ຈອນ​ທາງ​ອາ​ກາດ​ກັບ ສ.ເກົາຫຼີ

ສປປ.ເກົາຫຼີ ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ ICAO ຮັບຊາບວ່າ ຈະຢຸດຕິການເຄື່ອນໄຫວຊ່ອງທາງຕິດຕໍ່ດັ່ງກ່າວເລີ່ມແຕ່ປີ 2025, ແຕ່ ສ.ເກົາຫຼີ ໄດ້ສະແດງທັດສະນະເປັນຫຼາຍຄັ້ງແລ້ວວ່າ ມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງຮັກສາຊ່ອງທາງຕິດຕໍ່ໂດຍກົງນີ້.
(ພາບເອກະພາບ: AP/TTXVN)

ວັນທີ 12 ກຸມພາ, ກະຊວງທ້ອນໂຮມປະເທດເປັນເອກະພາບ ສ.ເກົາຫຼີ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ສປປ.ເກົາຫຼີ ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ອົງການການບິນພົນລະເຮືອນສາກົນ (ICAO) ກ່ຽວກັບແຜນການຕັດຂາດຊ່ອງທາງຕິດຕໍ່ຄວບຄຸມການສັນຈອນທາງອາກາດກັບ ສ.ເກົາຫຼີ. ປີ 2024, ສປປ.ເກົາຫຼີ ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ ICAO ຮັບຊາບວ່າ ຈະຢຸດຕິການເຄື່ອນໄຫວຊ່ອງທາງຕິດຕໍ່ດັ່ງກ່າວເລີ່ມແຕ່ປີ 2025, ແຕ່ ສ.ເກົາຫຼີ ໄດ້ສະແດງທັດສະນະເປັນຫຼາຍຄັ້ງແລ້ວວ່າ ມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງຮັກສາຊ່ອງທາງຕິດຕໍ່ໂດຍກົງນີ້.

ຕາມຂໍ້ຕົກລົງປີ 1997, ສ.ເກົາຫຼີ ແລະ ສປປ.ເກົາຫຼີ ສ້າງຊ່ອງທາງຕິດຕໍ່ໂດຍກົງລະຫວ່າງສູນຄວບຄຸມການສັນຈອນທາງອາກາດ ຢູ່ Daegu  ຂອງ ສ.ເກົາຫຼີ ແລະ ພຽງຢ່າງ ຂອງ ສປປ.ເກົາຫຼີ ເພື່ອສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກໃຫ້ແກ່ການສັນຈອນຄົມມະນາຄົມທາງອາກາດລະຫວ່າງສອງພາກ ເກົາຫຼີ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຊ່ອງທາງຕິດຕໍ່ດັ່ງກ່າວບໍ່ໄດ້ນຳໃຊ້ ຍ້ອນບໍ່ມີການສັນຈອນຄົມມະນາຄົມທາງອາກາດລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ແຕ່ຍັງມີການຕິດຕໍ່ດຳເນີນເປັນປະຈຳ ໃນເວລາ 7 ໂມງເຊົ້າຂອງທຸກໆວັນ ເພື່ອກວດກາການເຊື່ອມຕໍ່ຂອງຊ່ອງທາງຕິດຕໍ່ນີ້. ປັດຈຸບັນ, ຍັງບໍ່ທັນຮູ້ຢ່າງລະອຽດວ່າ ສປປ.ເກົາຫຼີ ຍັງຢາກຕັດຂາດຊ່ອງທາງຕິດຕໍ່ພົວພັນນີ້ອີກຫຼືບໍ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຈະບໍ່​ສາ​ມາດ​ມີ​ການ​ແລກ​ປ່ຽນ​ເຂດ​ດິ​ນແດນ​ລະ​ຫວ່າງ ລັດ​ເຊຍ ແລະ ຢູ​ແກຼນ

ຈະບໍ່​ສາ​ມາດ​ມີ​ການ​ແລກ​ປ່ຽນ​ເຂດ​ດິ​ນແດນ​ລະ​ຫວ່າງ ລັດ​ເຊຍ ແລະ ຢູ​ແກຼນ

ວັນທີ 12 ກຸມພາ, ໂຄສົກວັງ Kremlin ທ່ານ Dmitry Peskov ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ເລື່ອງແລກປ່ຽນເຂດດິນແດນລະຫວ່າງ ລັດເຊຍ ແລະ ຢູແກຼນ ແມ່ນສິ່ງທີ່ບໍ່ອາດເກີດຂຶ້ນໄດ້.
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