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ຂ່າວສານ

ສ​ປ​ຊ ເອົາ​ວັນ​ທີ 10 ມິ​ຖຸ​ນາ​ຂອງ​ທຸກ​ປີ​ແມ່ນ​ວັນ​​ສາ​ກົນໂອ້​ລົມ​ສົນ​ທະ​ນາ​ລະ​ຫວ່າງບັນ​ດາ​ພື້ນ​ຖານ​ສີ​ວິ​ໄລ

ມະຕິຊີ້ແຈ້ງວ່າ ທຸກຜົນງານສີວິໄລ ລ້ວນແຕ່ແມ່ນມໍລະດົກລວມໝູ່ຂອງມວນມະນຸດ.

 

ວາລະປະຊຸມຄັ້ງໜຶ່ງຂອງ ສປຊ (ພາບ: UNWTO)

ກອງປະຊຸມຂອງສະມັດຊາໃຫ່ຍ ສປຊ ຄັ້ງທີ 78 ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 7 ມິຖຸນາ ຢູ່ ນິວຢອກ ປະເທດ ອາເມລິກາ ໄດ້ເຫັນດີ ຮັບຮອງເອົາມະຕິໂດຍ ຈີນ ສະເໜີ ກ່ຽວກັບການເລືອກວັນສາກົນໂອ້ລົມສົນທະນາລະຫວ່າງບັນດາພື້ນຖານສີວິໄລ.

ມະຕິຊີ້ແຈ້ງວ່າ ທຸກຜົນງານສີວິໄລ ລ້ວນແຕ່ແມ່ນມໍລະດົກລວມໝູ່ຂອງມວນມະນຸດ, ສະໜັບສະໜູນການເຄົາລົບຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງ ບັນດາພື້ນຖານສີວິໄລ, ເນັ້ນໜັກເຖິງບົດບາດສຳຄັນຂອງການໂອ້ລົມສົນທະນາລະຫວ່າງບັນດາພື້ນຖານສີວິໄລ ໃນການຮັກສາສັນຕິພາບໂລກ, ຊຸກຍູ້ການພັດທະນາລວມ, ຍົກສູງສະຫວັດດີການມະນຸດ ແລະ ບັນລຸໄດ້ຄວາມກ້າວໜ້າລວມ.

ມະຕິໄດ້ເອົາວັນທີ 10 ມິຖຸນາແມ່ນວັນສາກົນໂອ້ລົມສົນທະນາລະຫວ່າງບັນດາພື້ນຖານສີວິໄລ. ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ມະຕິຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທຸກປະເທດສະມາຊິກ ແລະ ອົງການ ສປຊ ຈັດພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສາກົນນີ້ ຜ່ານຫຼາຍເຫດການ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ອິນ​ເດຍ ແຕ່ງຕັ້ງທ່ານ Modi ເປັນ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ອິນ​ເດຍ ແຕ່ງຕັ້ງທ່ານ Modi ເປັນ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ

ໃນ 2 ອາຍຸການຜ່ານມາ, ພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງທ່ານ Modi, ລັດຖະບານ ອິນເດຍ ບັນລຸໄດ້ລະດັບການພັດທະນາຢ່າງໄວວາ.
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