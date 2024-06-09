ຂ່າວສານ
ສປຊ ເອົາວັນທີ 10 ມິຖຸນາຂອງທຸກປີແມ່ນວັນສາກົນໂອ້ລົມສົນທະນາລະຫວ່າງບັນດາພື້ນຖານສີວິໄລ
ກອງປະຊຸມຂອງສະມັດຊາໃຫ່ຍ ສປຊ ຄັ້ງທີ 78 ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 7 ມິຖຸນາ ຢູ່ ນິວຢອກ ປະເທດ ອາເມລິກາ ໄດ້ເຫັນດີ ຮັບຮອງເອົາມະຕິໂດຍ ຈີນ ສະເໜີ ກ່ຽວກັບການເລືອກວັນສາກົນໂອ້ລົມສົນທະນາລະຫວ່າງບັນດາພື້ນຖານສີວິໄລ.
ມະຕິຊີ້ແຈ້ງວ່າ ທຸກຜົນງານສີວິໄລ ລ້ວນແຕ່ແມ່ນມໍລະດົກລວມໝູ່ຂອງມວນມະນຸດ, ສະໜັບສະໜູນການເຄົາລົບຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງ ບັນດາພື້ນຖານສີວິໄລ, ເນັ້ນໜັກເຖິງບົດບາດສຳຄັນຂອງການໂອ້ລົມສົນທະນາລະຫວ່າງບັນດາພື້ນຖານສີວິໄລ ໃນການຮັກສາສັນຕິພາບໂລກ, ຊຸກຍູ້ການພັດທະນາລວມ, ຍົກສູງສະຫວັດດີການມະນຸດ ແລະ ບັນລຸໄດ້ຄວາມກ້າວໜ້າລວມ.
ມະຕິໄດ້ເອົາວັນທີ 10 ມິຖຸນາແມ່ນວັນສາກົນໂອ້ລົມສົນທະນາລະຫວ່າງບັນດາພື້ນຖານສີວິໄລ. ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ມະຕິຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທຸກປະເທດສະມາຊິກ ແລະ ອົງການ ສປຊ ຈັດພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສາກົນນີ້ ຜ່ານຫຼາຍເຫດການ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆ.