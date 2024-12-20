ຂ່າວສານ
ສປຊ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສ້າງສະພາບການຢູ່ ໄຮຕີ ມີສະຖຽນລະພາບ
ວັນທີ 17 ທັນວາ, ຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ສປຊ ປະຈຳ ໄຮຕີ ຮຽກຮ້ອງວ່າ “ທຸກເຈົ້າກຳການເມືອງ” ເຂົ້າຮ່ວມວິວັດທະນາການຫັນປ່ຽນຢູ່ ໄຮຕີ ເພີ່ມທະວີຄວາມມານະພະຍາຍາມ ເພື່ອແນໃສ່ຟື້ນຟູສັນຕິພາບ ແລະ ຈັດຕັ້ງການເລືອກຕັ້ງ. ໃນຖະແຫຼງການຢ່າງເປັນທາງການ, ສປຊ ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນຄວາມສຳຄັນຂອງສະຖຽນລະພາບດ້ານການເມືອງ, ພ້ອມທັງເນັ້ນໜັກວ່າ ບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ຈະບັນລຸໄດ້ຄວາມຄືບໜ້າລະອຽດ ແລະ ຍາວນານ ກໍຕໍ່ເມື່ອບັນລຸໄດ້ຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມເພື່ອຜົນປະໂຫຍດລວມ, ໂດຍໄດ້ສະແດງອອກຜ່ານວິວັດທະນາການມຸ່ງໄປເຖິງການຈັດຕັ້ງການເລືອກຕັ້ງທີ່ໜ້າໄວ້ວາງໃຈ ແລະ ມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທຸກພາກສ່ວນຢູ່ ໄຮຕີ.
ຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ສປຊ ປະຈຳ ໄຮຕີ ຊົມເຊີຍບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງຂອງປະຊາຄົມ Caribe ທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ ໄຮຕີ ບັນລຸໄດ້ບັນດາຜົນສຳເລັດໃນວິວັດທະນາການຫັນປ່ຽນ. ຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ສປຊ ປະຈຳ ໄຮຕີ ຢັ້ງຢືນຄືນຄຳໝັ້ນສັນຍາສືບຕໍ່ໜູນຊ່ວຍທຸກຄວາມມານະພະຍາຍາມເພື່ອແນໃສ່ຟື້ນຟູຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈຂອງປະຊາຊົນປະເທດນີ້ຕໍ່ອຳນາດການປົກຄອງ.