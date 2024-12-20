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ຂ່າວສານ

ສ​ປ​ຊ ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ສ້າງ​ສະ​ພາບ​ການ​ຢູ່ ໄຮ​ຕີ ມີ​ສະ​ຖຽນ​ລະ​ພາບ

ບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ຈະບັນລຸໄດ້ຄວາມຄືບໜ້າລະອຽດ ແລະ ຍາວນານ ກໍຕໍ່ເມື່ອບັນລຸໄດ້ຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມເພື່ອຜົນປະໂຫຍດລວມ, ໂດຍໄດ້ສະແດງອອກຜ່ານວິວັດທະນາການມຸ່ງໄປເຖິງການຈັດຕັ້ງການເລືອກຕັ້ງທີ່ໜ້າໄວ້ວາງໃຈ ແລະ ມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທຸກພາກສ່ວນຢູ່ ໄຮຕີ.
ຕຳຫຼວດປະຕິບັດໜ້າທີ່ຢູ່ Port-au-Prince, ໄຮຕີ (ພາບ: AFP/TTXVN)

ວັນທີ 17 ທັນວາ, ຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ສປຊ ປະຈຳ ໄຮຕີ ຮຽກຮ້ອງວ່າ “ທຸກເຈົ້າກຳການເມືອງ” ເຂົ້າຮ່ວມວິວັດທະນາການຫັນປ່ຽນຢູ່ ໄຮຕີ ເພີ່ມທະວີຄວາມມານະພະຍາຍາມ ເພື່ອແນໃສ່ຟື້ນຟູສັນຕິພາບ ແລະ ຈັດຕັ້ງການເລືອກຕັ້ງ. ໃນຖະແຫຼງການຢ່າງເປັນທາງການ, ສປຊ ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນຄວາມສຳຄັນຂອງສະຖຽນລະພາບດ້ານການເມືອງ, ພ້ອມທັງເນັ້ນໜັກວ່າ ບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ຈະບັນລຸໄດ້ຄວາມຄືບໜ້າລະອຽດ ແລະ ຍາວນານ ກໍຕໍ່ເມື່ອບັນລຸໄດ້ຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມເພື່ອຜົນປະໂຫຍດລວມ, ໂດຍໄດ້ສະແດງອອກຜ່ານວິວັດທະນາການມຸ່ງໄປເຖິງການຈັດຕັ້ງການເລືອກຕັ້ງທີ່ໜ້າໄວ້ວາງໃຈ ແລະ ມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທຸກພາກສ່ວນຢູ່ ໄຮຕີ.

        ຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ສປຊ ປະຈຳ ໄຮຕີ ຊົມເຊີຍບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງຂອງປະຊາຄົມ Caribe ທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ ໄຮຕີ ບັນລຸໄດ້ບັນດາຜົນສຳເລັດໃນວິວັດທະນາການຫັນປ່ຽນ. ຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ສປຊ  ປະຈຳ ໄຮຕີ ຢັ້ງຢືນຄືນຄຳໝັ້ນສັນຍາສືບຕໍ່ໜູນຊ່ວຍທຸກຄວາມມານະພະຍາຍາມເພື່ອແນໃສ່ຟື້ນຟູຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈຂອງປະຊາຊົນປະເທດນີ້ຕໍ່ອຳນາດການປົກຄອງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາ ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງຫນ້າ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບເຂົ້າໃນການເຄື່ອນໄຫວສິດທິມະນຸດຂອງສະຫະປະຊາຊາດ

ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາ ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງຫນ້າ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບເຂົ້າໃນການເຄື່ອນໄຫວສິດທິມະນຸດຂອງສະຫະປະຊາຊາດ

ເລື່ອງອອກສະໝັກຮັບເລືອກຕັ້ງ ແມ່ນອີງໃສ່ພື້ນຖານແຜນນະໂຍບາຍສະເຫມີຕົ້ນສະເຫມີປາຍ ແລະຄຳໝັ້ນສັນຍາກໍ່ຄືຄວາມມານະພະຍາຍາມ, ຜົນສຳເລັດຂອງ ຫວຽດນາມກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງ ແລະຊຸກຍູ້ສິດທິມະນຸດ .
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