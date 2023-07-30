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ຂ່າວສານ

ສ​ປ​ຊ ສືບ​ຕໍ່​ໃຫ້​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ມະ​ນຸດ​ສະ​ທຳ​​ແກ່ ນີ​ເຊ ໂດຍ​ບໍ່​ສົນ​ໃຈ​ເຖິງ​ການ​ເຮັດລັດ​ຖະ​ປະ​ຫານ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບໂຄງການສະບຽງອາຫານໂລກຂອງ ສປຊ ຢູ່ ນີເຊ, ທ່ານ Jean Noel Gentile ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ການໜູນຊ່ວຍມະນຸດສະທຳຍັງສືບຕໍ່ໄດ້ປະຕິບັດເປັນປົກກະຕິ ແລະ ບໍ່ເຄີຍຖືກໂຈະໄວ້ ນັບແຕ່ເມື່ອເຫດການດັ່ງກ່າວເກີດຂຶ້ນຢູ່ ນີເຊ. ສປຊ ກໍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປ່ອຍອິດສະຫຼະພາບໃຫ້ແກ່ທ່ານ Mohamed Bozoum.
ເດັກຢູ່ຄ້າຍລີ້ໄພ Asanga ຂອງ ນີເຊ (ພາບເອກະສານ: AFP/TTXVN)

ສປຊ ຍັງສືບຕໍ່ຂົນສົ່ງເຄື່ອງອຸປະຖຳໄປຍັງ ນີເຊ ເຖິງວ່າວັນທີ 28 ກໍລະກົດ ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງ ສປຊ ປະຈຳ ນີເຊ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ເຂົາເຈົ້າບໍ່ມີການຕິດຕໍ່ພົວພັນໃດກັບກອງທັບ ພາຍຫຼັງທີ່ເກີດການເຮັດລັດຖະປະຫານຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້.  

ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ໃນວັນດຽວກັນ, ກອງທັບ ນີເຊ ໄດ້ຖະແຫຼງວ່າ ນາຍພົນ Abdourahamane Tiani ແມ່ນປະມຸກລັດຄົນໃໝ່ຂອງ ນີເຊ, ຖະແຫຼງໃຫ້ຢຸດນຳໃຊ້ລັດຖະທຳມະນູນ ແລະ ລົບລ້າງທຸກລະບອບເກົ່າ ພາຍຫຼັງໂຄ່ນລົ້ມທ່ານປະທານາທິບໍດີ Mohamed Bazoum.

ເຈົ້າໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບໂຄງການສະບຽງອາຫານໂລກຂອງ ສປຊ ຢູ່ ນີເຊ, ທ່ານ Jean Noel Gentile ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ການໜູນຊ່ວຍມະນຸດສະທຳຍັງສືບຕໍ່ໄດ້ປະຕິບັດເປັນປົກກະຕິ ແລະ ບໍ່ເຄີຍຖືກໂຈະໄວ້ ນັບແຕ່ເມື່ອເຫດການດັ່ງກ່າວເກີດຂຶ້ນຢູ່ ນີເຊ. ສປຊ ກໍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປ່ອຍອິດສະຫຼະພາບໃຫ້ແກ່ທ່ານ Mohamed Bozoum.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ແຈ້ງ​ໃຫ້​ຊາບ​ກ່ຽວ​ກັບ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດກັບ ຍີ່​ປຸ່ນ ແລະ ສ​.ເກົາຫຼີ

ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ແຈ້ງ​ໃຫ້​ຊາບ​ກ່ຽວ​ກັບ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດກັບ ຍີ່​ປຸ່ນ ແລະ ສ​.ເກົາຫຼີ

ກອງປະຊຸມແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ບັນດາການນຳ ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການເປີດກວ້າງການພົວພັນຮ່ວມມືສາມຝ່າຍຢູ່ພາກພື້ນມະຫາສະໝຸດອິນເດຍ - ປາຊີຟິກ ແລະ ກວ້າງກວ່າອີກ, ໃນນັ້ນ ມີການເພີ່ມທະວີການພົວພັນກັບ ອາຊຽນ ແລະ ບັນດາປະເທດເກາະ ປາຊີຟິກ.
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