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ຂ່າວສານ

ສ​ປ​ຊ ຢຸດ​ຕິ​ບັ້ນ​ກູ້​ຊ່ວຍ​ລູກ​ເຮືອ 11.000 ຄົນ

ສ​ປ​ຊ ຢຸດ​ຕິ​ບັ້ນ​ກູ້​ຊ່ວຍ​ລູກ​ເຮືອ 11.000 ຄົນ. 7 ປະ​ເທດ​ປະ​ຕິ​ເສດ​ການ​ເກັບ​ຄ່າ​ທຳ​ນຽມ​ຢູ​ຊ່ອງ​ແຄ​ບ​ທະ​ເລ Hormuz
ພາບປະກອບ

ຕອນ​ຄ່ຳ​ວັນ​ທີ 25 ມິ​ຖຸ​ນາ, ອົງ​ການເດີນທະເລ​ຂອງ ສ​ປ​ຊ (IMO), ໄດ້​ຖະ​ແຫຼງ ຢຸດ​ຕິ​ບັ້ນ​ກູ້​ຊ່ວຍກຳ​ປັ່ນ​ຂົນ​ສົ່ງ​ສິນ​ຄ້າ 600 ລຳ ແລະ ​ລູກ​ເຮືອ 11.000 ຄົນ ທີ່​ຖືກ​ຕິດ​ຄ້າງ​ຢູ່​ເຂດ​ອ່າວ​ເປີ​ເຊຍ ຍ້ອນ​ການ​ປະ​ທະ​ກັນ. ການ​ກະ​ທຳ​ນີ້​ໄດ້​ຍົກ​ອອກ​ມາ​ພາຍຫຼັງ​ເວ​ລາ​ທີ່​ກຳ​ປັ່ນ​ຂົນ​ສົ່ງ​​ສິນ​ຄ້າລຳ​ໜຶ່ງ​ທີ່ບໍ່​ທັນ​ຮູ້​ວ່າແມ່ນ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ໃດ ຖືກ​ບຸກ​ໂຈມ​ຕີ​ຢູ່​ເຂດ​ທະ​ເລ Oman ໃນ​ຕອນ​ແລງວັນ​ທີ 25 ມິ​ຖຸນາ ແຕ່ບໍ່​ກໍ່​ຜົນ​ເສຍ​ຫາຍ​ໃດໆ​ທາງ​ຊີ​ວິດ​ອິນ​ຊີ​ເທື່ອ.

ນີ້​ແມ່ນ​ຄັ້ງທຳ​ອິດນັບ​ແຕ່​ເວ​ລາ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ແລະ ອີ​ຣານ ບັນ​ລຸ​ໄດ້​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ເມື່ອ​ກາງ​ເດືອນນີ້ ຊື່ງ​ມີ​ກຳ​ປັ່ນ​ຂົນ​ສົ່ງ​ສິນ​ຄ້າ​ຖືກ​ບຸກ​ໂຈມ​ຕີ​ຢູ່​ບັນ​ດາ​ເຂດ​ທະ​ເລ​ຂອງ​ພາກ​ພື້ນນີ້. ເຫດ​ການ​ໄດ້​ດຳ​ເນີນ​ໄປ​ ໃນ​ສະ​ພາບ​ການ​ທີ່​ອົງ​ການ​ເດີນທະເລ​ສາ​ກົນ ຂຶ້ນ​ກັບ ສ​ປ​ຊ (IMO) ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 23 ມິ​ຖຸ​ນາ ເລີ່ມ​ເປີດ​ບັ້ນ​​ພິ​ເສດ ແນ​ໃສ່​ກູ້​ຊ່ວຍ​ກຳ​ປັ່ນ​ຂົນ​ສົ່ງ​ສິນຄ້າ​ນັບ​ຮ້ອຍ​ລຳ ພ້ອມ​ກັບ​ລູກ​ເຮືອປະ​ມານ 11.000 ຄົນ​ທີ່​ພວກ​ຖືກ​ຕິດ​ຄ້າງ​ຢູ່​ເຂດ​ອ່າວ​ເປີ​ເຊຍ ເນື່ອງຈາກ​ຊ່ອງ​ແຄບ​ທະ​ເລ Hormuz ຖືກ​ປິດ​ຍ້ອນ​ການ​ປະ​ທະ​ກັນ.

ກ່ຽວ​ຂ້ອງເຖິງ​ບັນ​ຫາ​ຊ່ອງ​ແຄບ​ທະ​ເລ Hormuz, ທ່ານລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ພ້ອມ​ກັບ​ຄູ່​ຕຳ​ແໜ່ງ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ຂຶ້ນ​ກັບ​ສະ​ພາ​ການຮ່ວມ​ມື​ເຂດ​ອ່າວ (GCC), ຄື Saudi Arabia, UAE, Kuwait, Qatar, Bahrain ແລະ Oman, ໄດ້​ອອກ​ຖະ​ແຫຼງ​ການ​ຮ່ວມ ໃນວັນທີ 25 ມິຖຸນາ ໂດຍ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ເປີດ​ຊ່ອງ​ແຄບ​ທະ​ເລ Hormuz ຄືນ​ໃໝ່ ແລະ ປະ​ຕິ​ເສດ​ການ​ຈັດ​ວາງ​ການ​ເກັບ​ຄ່າ​ທຳ​ນຽມ​ຕໍ່​ສາຍ​ຂົນ​ສົ່ງ​ສາ​ກົນ​ພິ​ເສດນີ້.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເຫດ​ແຜ່ນ​ດິນ​ໄຫວ​ຢູ່ ເວ​ເນ​ຊູ​ເອ​ລາ, ຈຳ​ນວນ​ຜູ້​ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ສືບ​ຕໍ່​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ສູງ

ເຫດ​ແຜ່ນ​ດິນ​ໄຫວ​ຢູ່ ເວ​ເນ​ຊູ​ເອ​ລາ, ຈຳ​ນວນ​ຜູ້​ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ສືບ​ຕໍ່​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ສູງ

ອຳ​ນາດ​ການ​ປົກ​ຄອງ​ເວ​ເນ​ຊູ​ເອ​ລາ ໃຫ້​ຮູ້​ວ່າ ໄລ່​ຮອດ​ຕອນ​ຄ່ຳ​ວັນ​ທີ 26 ມິ​ຖຸ​ນາ ຕາມ​ເວ​ລາ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ, ຈຳ​ນວນ​ຜູ້​ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ໄດ້​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ 589 ຄົນ, ໃນ​ນັ້ນ​ມີ​ຜູ້ຖືກ​ບາດ​ເຈັບ 2980 ຄົນ.
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