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ຂ່າວສານ

ສ້າ​ງ​ກຳ​ລັງ​ໜູນ​ໃໝ່​, ເປີດຫຼາຍ​ໂອ​ກາດ​ຮ່ວມມື​ລະ​ຫວ່າງ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ກາ​ຕາ

ການຢ້ຽມຢາມໄດ້ປະສົບຜົນສຳເລັດອັນດີງາມດ້ວຍໝາກຜົນສຳຄັນ, ແທດຈິງຫຼາຍຢ່າງ, ປະກອບສ່ວນປັບປຸງ ແລະ ເພີ່ມທະວີການພົວພັນມິດຕະພາບ, ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງປະເທດ. ໃນນັ້ນ ມີຫຼາຍເອກະສານສຳຄັນໄດ້ຮັບຮອງເອົາໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ, ຜ່ານນັ້ນ ສ້າງພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ການຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືໃນທຸກຂົງເຂດລະຫວ່າງສອງປະເທດ.
ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸຍແທັງເຊີນ (ພາບ: TXVN)

ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸຍແທັງເຊີນ ໄດ້ຕອບສຳພາດນັກຂ່າວຂອງໜັງສືພິມ Asian Telegraph ຂອງ ກາຕາ ກ່ຽວກັບຄວາມໝາຍ,ໝາກຜົນຂອງການຢ້ຽມຢາມ ກາຕາ ຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ (ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 30 ຕຸລາ - 1 ພະຈິກ) ກໍ່ຄືແງ່ຫວັງໃນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງປະເທດ.

ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ບຸຍແທັງເຊີນ ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ການຢ້ຽມຢາມແມ່ນຂີດໝາຍສຳຄັນໃນການພົວພັນລະຫວ່າງສອງປະເທດຫວຽດນາມ ແລະ ກາຕາ, ທ່ານຢັ້ງຢືນຄວາມປາດຖະໜາ ແລະ ຄວາມຕັດສິນໃຈຢ່າງສູງຂອງການນຳ ແລະ ປະຊາຊົນ ສອງປະເທດ ໃນການນຳການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ກາຕາ ກ້າວເຂົ້າສູ່ໄລຍະໃໝ່, ເຂັ້ມແຂງກ່ວາ, ຮອບດ້ານຮ່ວາ, ມີຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ວາ ດ້ວຍກາລະໂອກາດທີ່ເປີດກວ້າງ.

ການຢ້ຽມຢາມໄດ້ປະສົບຜົນສຳເລັດອັນດີງາມດ້ວຍໝາກຜົນສຳຄັນ, ແທດຈິງຫຼາຍຢ່າງ, ປະກອບສ່ວນປັບປຸງ ແລະ ເພີ່ມທະວີການພົວພັນມິດຕະພາບ, ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງປະເທດ. ໃນນັ້ນ ມີຫຼາຍເອກະສານສຳຄັນໄດ້ຮັບຮອງເອົາໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ, ຜ່ານນັ້ນ ສ້າງພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ການຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືໃນທຸກຂົງເຂດລະຫວ່າງສອງປະເທດ.

ການຢ້ຽມຢາມບັນລຸໄດ້ໝາກຜົນຫຼາຍຢ່າງທີ່ແທດຈິງ, ມີບາດກ້າວບຸກທະລຸໃນຂົງເຂດຮວ່ມມືດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນ, ສ້າງກຳລັງໜູນໃໝ່, ເປີດຫຼາຍກາລະໂອກາດຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ກາຕາ ໃນຫຼາຍຂົງເຂດ, ໃນນັ້ນ ມີບັນດາຂົງເຂດໃໝ່, ມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສັບ​ປະ​ດາ​ເຮັດ​ວຽກ​ທີ 3, ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສະ​ໄໝ​ສາ​ມັນ​ເທື່ອ​ທີ 8, ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຊຸດ​ທີ XV

ສັບ​ປະ​ດາ​ເຮັດ​ວຽກ​ທີ 3, ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສະ​ໄໝ​ສາ​ມັນ​ເທື່ອ​ທີ 8, ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຊຸດ​ທີ XV

ສັບປະດາເຮັດວຽກທີ 3,ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 8, ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV (ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 4 – 9 ພະຈິກ) ຈະດຳເນີນຫຼາຍເນື້ອໃນສຳຄັນ, ໃນນັ້ນ ຈຸດສຸມແມ່ນວຽກງານນິຕິບັນຍັດ ແບະ ຕິດຕາມກວດກາ.
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