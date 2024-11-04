ຂ່າວສານ
ສ້າງກຳລັງໜູນໃໝ່, ເປີດຫຼາຍໂອກາດຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ກາຕາ
ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸຍແທັງເຊີນ ໄດ້ຕອບສຳພາດນັກຂ່າວຂອງໜັງສືພິມ Asian Telegraph ຂອງ ກາຕາ ກ່ຽວກັບຄວາມໝາຍ,ໝາກຜົນຂອງການຢ້ຽມຢາມ ກາຕາ ຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ (ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 30 ຕຸລາ - 1 ພະຈິກ) ກໍ່ຄືແງ່ຫວັງໃນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງປະເທດ.
ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ບຸຍແທັງເຊີນ ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ການຢ້ຽມຢາມແມ່ນຂີດໝາຍສຳຄັນໃນການພົວພັນລະຫວ່າງສອງປະເທດຫວຽດນາມ ແລະ ກາຕາ, ທ່ານຢັ້ງຢືນຄວາມປາດຖະໜາ ແລະ ຄວາມຕັດສິນໃຈຢ່າງສູງຂອງການນຳ ແລະ ປະຊາຊົນ ສອງປະເທດ ໃນການນຳການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ກາຕາ ກ້າວເຂົ້າສູ່ໄລຍະໃໝ່, ເຂັ້ມແຂງກ່ວາ, ຮອບດ້ານຮ່ວາ, ມີຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ວາ ດ້ວຍກາລະໂອກາດທີ່ເປີດກວ້າງ.
ການຢ້ຽມຢາມໄດ້ປະສົບຜົນສຳເລັດອັນດີງາມດ້ວຍໝາກຜົນສຳຄັນ, ແທດຈິງຫຼາຍຢ່າງ, ປະກອບສ່ວນປັບປຸງ ແລະ ເພີ່ມທະວີການພົວພັນມິດຕະພາບ, ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງປະເທດ. ໃນນັ້ນ ມີຫຼາຍເອກະສານສຳຄັນໄດ້ຮັບຮອງເອົາໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ, ຜ່ານນັ້ນ ສ້າງພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ການຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືໃນທຸກຂົງເຂດລະຫວ່າງສອງປະເທດ.
ການຢ້ຽມຢາມບັນລຸໄດ້ໝາກຜົນຫຼາຍຢ່າງທີ່ແທດຈິງ, ມີບາດກ້າວບຸກທະລຸໃນຂົງເຂດຮວ່ມມືດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນ, ສ້າງກຳລັງໜູນໃໝ່, ເປີດຫຼາຍກາລະໂອກາດຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ກາຕາ ໃນຫຼາຍຂົງເຂດ, ໃນນັ້ນ ມີບັນດາຂົງເຂດໃໝ່, ມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ.