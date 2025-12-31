ຂ່າວສານ
ສ້າງພື້ນຖານພັດທະນາແບບຍືນຍົງຢູ່ເຂດພິເສດ ເວິນດົນ
ໃນນັ້ນ ມີ 12 ໂຄງການໄດ້ຮັບການເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງ ແລະ 3 ໂຄງການກໍ່ສ້າງສຳເລັດນຳເຂົ້າໃຊ້ງານ ດ້ວຍເງິນລົງທຶນທັງໝົດກວ່າ 2.300 ຕື້ດົ່ງ. ຫຼາຍໂຄງການເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງໃໝ່, ເຊັ່ນ: ໂຄງການ ຂົວຂ້າມແມ່ນ້ຳ ມາງ, ເຊື່ອມຕໍ່ເກາະ ມິງເຈົາ - ກວານລ້ານ ແລະ ເກາະ ບານແຊນ; ໂຄງການລົງທຶນກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງຍ່ອຍລຽບຕາມເສັ້ນທາງຫຼວງໃຈກາງເຂດຕົວເມືອງ ກາຍຮົ່ງ; ກໍ່ສ້າງຕະຫຼາດ ກາຍຣົ່ງ ຄືນໃໝ່…
ດ້ວຍຫຼາຍໂຄງການການໃຫຍ່ໄດ້ຮັບການລົງທຶນກໍ່ສ້າງໃນຫຼາຍຂົງເຂດນັ້ນ, ໄດ້ປະກອບສ່ວນເຊື່ອມຕໍ່ເຂດພັດທະນາ, ຫຼຸດຜ່ອນໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງເຂດພາກ, ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກໃຫ້ແກ່ການແລກປ່ຽນການຄ້າ, ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ດຶງດູດການລົງທຶນ.