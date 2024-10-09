ຂ່າວສານ
ສ້າງຄຸນຄ່າຄຸນສົມບັດ, ມາດຖານຊາວ ຫວຽດນາມ ໃນຍຸກສະໄໝໃໝ່
ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຕໍ່ຄວາມຈຳເປັນມີແຜນນະໂຍບາຍລົງທຶນໂຄງການ, ລະອຽດຮອດປີ 2030 ສູ້ຊົນ100% ບັນດາຫົວໜ່ວຍເຄື່ອນໄຫວວັດທະນະທຳ, ສິລະປະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ໝູນໃຊ້ບັນດາຜົນງານຂອງການປະຕິວັດອຸດສາຫະກຳຄັ້ງທີ 4 ແລະ ນັກຮຽນ, ນັກສຶກສາ, ສຳມະນາກອນ 100% ໃນລະບົບການສຶກສາແຫ່ງຊາດໄດ້ເຂົ້າເຖິງ, ເຂົ້າຮ່ວມບັນດາກິດຈະກຳສຶກສາສິລະປະ, ສຶກສາກ່ຽວກັບມໍລະດົກວັດທະນະທຳຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ເປັນປະຈຳ.
ກ່າວຄຳເຫັນໃນກອງປະຊຸມ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ສະເໜີວ່າ:
“ວັດທະນະທຳຮາກຖານ ແມ່ນເລື່ອງ “ບໍ່ມີເງິນກໍສາມາດເຮັດໄດ້”. ເຮັດແນວໃດເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນມີສະຕິຄວາມຮັບຮູ້ໃນການສ້າງຄຸນຄ່າຄຸນສົມບັດ, ມາດຖານຊາວ ຫວຽດນາມ ໃນສະໄໝໃໝ່. ກຳລັງແຮງດ້ານວັດທະນະທຳໂດຍແມ່ນປະຊາຊົນຢູ່ຂັ້ນຮາກຖານ ຈຶ່ງອະນຸລັກຮັກສາໄດ້ມໍລະດົກ, ມູນເຊື້ອວັດທະນະທຳ, ມູນເຊືິ້ອຂອງປະເທດຊາດ”.