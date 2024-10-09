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ຂ່າວສານ

ສ້າງ​ຄຸນ​ຄ່າ​ຄຸນ​ສົມ​ບັດ, ມາດ​ຖານ​ຊາວ ຫວຽດ​ນາມ​ ໃນ​ຍຸກ​ສະ​ໄໝ​ໃໝ່

ໂດຍສືບຕໍ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 38, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 08 ຕຸລາ, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ແຜນນະໂຍບາຍລົງທຶນໂຄງການເປົ້າໝາຍແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການພັດທະນາວັດທະນະທຳໄລຍະ 2025 – 2035.
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ (ພາບ: quochoi.vn)
ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຕໍ່ຄວາມຈຳເປັນມີແຜນນະໂຍບາຍລົງທຶນໂຄງການ, ລະອຽດຮອດປີ 2030 ສູ້ຊົນ100% ບັນດາຫົວໜ່ວຍເຄື່ອນໄຫວວັດທະນະທຳ, ສິລະປະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ໝູນໃຊ້ບັນດາຜົນງານຂອງການປະຕິວັດອຸດສາຫະກຳຄັ້ງທີ 4 ແລະ ນັກຮຽນ, ນັກສຶກສາ, ສຳມະນາກອນ 100% ໃນລະບົບການສຶກສາແຫ່ງຊາດໄດ້ເຂົ້າເຖິງ, ເຂົ້າຮ່ວມບັນດາກິດຈະກຳສຶກສາສິລະປະ, ສຶກສາກ່ຽວກັບມໍລະດົກວັດທະນະທຳຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ເປັນປະຈຳ.

ກ່າວຄຳເຫັນໃນກອງປະຊຸມ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ສະເໜີວ່າ:

“ວັດທະນະທຳຮາກຖານ ແມ່ນເລື່ອງ “ບໍ່ມີເງິນກໍສາມາດເຮັດໄດ້”. ເຮັດແນວໃດເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນມີສະຕິຄວາມຮັບຮູ້ໃນການສ້າງຄຸນຄ່າຄຸນສົມບັດ, ມາດຖານຊາວ ຫວຽດນາມ ໃນສະໄໝໃໝ່. ກຳລັງແຮງດ້ານວັດທະນະທຳໂດຍແມ່ນປະຊາຊົນຢູ່ຂັ້ນຮາກຖານ ຈຶ່ງອະນຸລັກຮັກສາໄດ້ມໍລະດົກ, ມູນເຊື້ອວັດທະນະທຳ, ມູນເຊືິ້ອຂອງປະເທດຊາດ”.


(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເພີ່ມພູມຄຸນສ້າງສາຍພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ລາວ ໃຫ້ນັບມື້ນັບພດທະນາໃນທຸກຂົງເຂດ

ເພີ່ມພູມຄຸນສ້າງສາຍພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ລາວ ໃຫ້ນັບມື້ນັບພດທະນາໃນທຸກຂົງເຂດ

ສາຍພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ລາວ ແມ່ນພິເສດທີ່ສຸດ, ບັນດາອົງການຜູ້ຕາງໜ້າຂອງ ຫວຽດນາມ ພ້ອມກັບບັນດາພະນັກງານຕ້ອງຊາບຊຶມຈິດໃຈຢ່າງຈິງໃຈ
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