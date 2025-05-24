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ຂ່າວສານ

ສ້າງ​ຂອບ​ເຂດ​ການ​ຮ່ວມມ​ື​ດ້ານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ - ການ​ຄ້າ ມີ​ສະ​ຖຽນ​ລະ​ພາບ ແລະ ຍາວ​ນານ​ລະ​ຫວ່າງ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ

ລັດຖະມົນຕີສອງທ່ານໄດ້ເຫັນດີຈະສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ການເຈລະຈາດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ຮັກສາການແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ເພື່ອແນໃສ່ບັນລຸໄດ້ຄວາມຄືບໜ້າຢ່າງແທດຈິງໃນການເຈລະຈາ, ມຸ່ງໄປເຖິງການສ້າງຂອບເຂດການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ - ການຄ້າ ທີ່ມີສະຖຽນລະພາບ ແລະ ຍາວນານ.
ຄະນະເຈລະຈາ ຫວຽດນາມ ພົບປະກັບທ່ານ Steve Daines ສະມາຊິກບັນດາຄະນະກຳມະການການເງິນ ແລະ ການພົວພັນຕ່າງປະເທດ ອາເມລິກາ

ໃນຂອບເຂດການເຄື່ອນໄຫວຢູ່ ອາເມລິກາ, ວັນທີ 22 ພຶດສະພາ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຮົ່ງຢຽນ, ຫົວໜ້າຄະນະເຈລະຈາລັດຖະບານ, ໄດ້ເຮັດວຽກກັບທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຄ້າ ອາເມລິກາ Howard Lutnick. ລັດຖະມົນຕີສອງທ່ານໄດ້ເຫັນດີຈະສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ການເຈລະຈາດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ຮັກສາການແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ເພື່ອແນໃສ່ບັນລຸໄດ້ຄວາມຄືບໜ້າຢ່າງແທດຈິງໃນການເຈລະຈາ, ມຸ່ງໄປເຖິງການສ້າງຂອບເຂດການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ - ການຄ້າ ທີ່ມີສະຖຽນລະພາບ ແລະ ຍາວນານ.

ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ຫງວຽນຮົ່ງຢຽນ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຊຸກຍູ້ສະພາບແວດລ້ອມການຄ້າທີ່ຈະແຈ້ງ, ປອດໃສ, ພ້ອມທັງກຽມພ້ອມເພີ່ມທະວີການສົມທົບກັບ ອາເມລິກາ ໃນການປ້ອງກັນການສໍ້ໂກງດ້ານການຄ້າ, ທີ່ມາຂອງຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການຂົນສົ່ງຜິດກົດໝາຍ.

ສ່ວນທ່ານລັດຖະມົນຕີ Howard Lutnick ຕີລາຄາສູງບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມ ແລະ ເຈດຈຳນົງຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນການເຈລະຈາສັນຍາສອງຝ່າຍ ກ່ຽວກັບການຄ້າສົມທົບ; ພ້ອມທັງຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ແມ່ນຕະຫຼາດທີ່ສຳຄັນ, ດູດດື່ມສຳລັບບັນດາວິສາຫະກິດ ອາເມລິກາ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມປອດໂປ່ງໃຫ້ແກ່ສູນການເງິນສາກົນຢູ່ ຫວຽດນາມ

ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມປອດໂປ່ງໃຫ້ແກ່ສູນການເງິນສາກົນຢູ່ ຫວຽດນາມ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ, ຫວຽດນາມ ຢາກພັດທະນາແມ່ນຕ້ອງມີທຶນ; ແລະ ໜຶ່ງໃນບັນດາແຫຼ່ງກຳລັງດ້ານການເງິນແມ່ນມາຈາກສູນການເງິນສາກົນ.
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